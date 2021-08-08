В этом году не сыграет. Защитник Динамо выбыл на 6 месяцев

Денис Попов перенес операцию на колене

  • 08.08.2021 22:30
  • 5600 просмотров
  • 12 комментариев
В этом году не сыграет. Защитник Динамо выбыл на 6 месяцев
© fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о травме колена, которую в матче УПЛ против «Вереса» получил защитник Денис Попов.

Игрок был вынужден перенести операцию на передней крестообразной связке.

Ориентировочный срок восстановления составляет 6 месяцев.

В минувшем сезоне УПЛ 22-летний Попов провел 15 матчей и забил 2 гола.

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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    APL
    online
      APL, 08.08.2021 23:45
    0
    Александр Пересадько, 08.08.2021 23:28
    Бык хрустальный
    Я б хотів побачити як ти це йому сказав би в очі
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 08.08.2021 23:43
    0
    да посмотрите какой он выходит на поле, готовый рвать и метать, а любая чрезмерно жесткая система подвержена разрушению.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 08.08.2021 23:28
    -3
    Бык хрустальный
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 08.08.2021 23:20
    0
    Дуже шкода, травми його просто переслідують...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 08.08.2021 23:15
    +1
    Выздоравливай!!!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 08.08.2021 23:13
    +2
    Дуже шкода. Такий молодий, фізично сильний, а так не везе з травмами. Одужуй скоріше, ти дуже потрібен, як Динамо так і збірній!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.08.2021 23:07
    +2
    Поправляйся Ден
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 08.08.2021 23:05
    +2
    Здоровья и скорейшего выздоровления, Денис!🙏
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.08.2021 22:49
    +5
    Вот не везёт! Скорейшего выздоровления, Денис!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 08.08.2021 22:44
    +5
    выздоравливай
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 08.08.2021 22:39
    +5
    Ппц
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 08.08.2021 22:34
    +7
    Здоровья, и скорейшего возвращения в строй 🙏
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