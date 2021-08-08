В этом году не сыграет. Защитник Динамо выбыл на 6 месяцев

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о травме колена, которую в матче УПЛ против «Вереса» получил защитник Денис Попов.
Игрок был вынужден перенести операцию на передней крестообразной связке.
Ориентировочный срок восстановления составляет 6 месяцев.
В минувшем сезоне УПЛ 22-летний Попов провел 15 матчей и забил 2 гола.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.