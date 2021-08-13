ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу

25 игроков киевской команды вылетели в Италию

  • 13.08.2021 17:07
  • 3343 просмотра
  • 17 комментариев
ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу
© ФК Динамо Киев

В субботу, 14 августа, в Монце, в 15 км от Милана, на U-Power Stadium пройдет товарищеский матч между миланским «Интером» и киевским «Динамо».

К месту предстоящего поединка киевская команда отправилась накануне матча, вылетев в столицу мировой моды из международного аэропорта «Борисполь».

На игру в Италии киевляне отправились в составе 25 футболистов:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Как и в предыдущем спарринге с «Фенербахче», он будет держать связь со своими ассистентами по телефону.

После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Predator
    online
      Predator, 13.08.2021 18:24
    0
    Александр Шевченко, 13.08.2021 17:59
    Удачи лучшей команде Украины. Ну а чукр подождет, все равно мы там на голову всех сильнее и спаринг с Интером куда важнее сейчас, чем рядовой матч чукра, который Динамо на одной ноге сыграет и выиграет против любой команды
    Удача Шахтёру пригодится
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 18:24
    0
    Alexander Киев, 13.08.2021 17:59
    Та чемпионат то таке.. пусть проводят такие тов.матчи. С таким то соперником! Им же в групповом этапе ЛЧ играть. Не хочу чтобы позорились как всегда. В нашем чемпионате они могут с Шахтёром только нормальные матчи показывать и играть на все 100%, а с Ингульцом, Вересом к ЛЧ они не подготовятся. Реально, ради еврокубков - пусть переносят тур, не проблема
    Ты данецкий и никак не из Киева!!!!
    Балабол!!!
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    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 18:22
    0
    Alexander Киев, 13.08.2021 17:59
    Та чемпионат то таке.. пусть проводят такие тов.матчи. С таким то соперником! Им же в групповом этапе ЛЧ играть. Не хочу чтобы позорились как всегда. В нашем чемпионате они могут с Шахтёром только нормальные матчи показывать и играть на все 100%, а с Ингульцом, Вересом к ЛЧ они не подготовятся. Реально, ради еврокубков - пусть переносят тур, не проблема
    Чмо данецкое тебя забыли спросить...
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    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 18:20
    0
    Для вчерашних... Этот матч нужен для прогресса команды, что бы потом не говорили - не готовы к ЛЧ, а клубы УПЛ от этого никак не страдают...
    И по составу видно, что схема будет наигрываться в три защитника!!!
    Есть ещё тупые???
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    avk2307
    online
      avk2307, 13.08.2021 18:14
    +1
    Chues Dima, 13.08.2021 18:05
    Я не понимаю такие товарняк, ради которых переносят тур упл. Один сплошной бардак а не лига
    У тебя по важнее есть вопросы.Не думай о таких мелочах...
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    Chues Dima
    online
      Chues Dima, 13.08.2021 18:05
    -1
    Я не понимаю такие товарняк, ради которых переносят тур упл. Один сплошной бардак а не лига
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    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 13.08.2021 18:02
    -1
    А почему совы опять тур пропускают??
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 13.08.2021 17:59
    -1
    Удачи лучшей команде Украины. Ну а чукр подождет, все равно мы там на голову всех сильнее и спаринг с Интером куда важнее сейчас, чем рядовой матч чукра, который Динамо на одной ноге сыграет и выиграет против любой команды
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.08.2021 17:59
    -1
    Bulba_sumkin, 13.08.2021 17:41
    А на матч 4го тура они не хотят поехать? Сколько уже переносов матчей с участием этого клуба с начала чемпионата?
    Та чемпионат то таке.. пусть проводят такие тов.матчи. С таким то соперником! Им же в групповом этапе ЛЧ играть. Не хочу чтобы позорились как всегда. В нашем чемпионате они могут с Шахтёром только нормальные матчи показывать и играть на все 100%, а с Ингульцом, Вересом к ЛЧ они не подготовятся. Реально, ради еврокубков - пусть переносят тур, не проблема
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.08.2021 17:47
    +2
    Bulba_sumkin, 13.08.2021 17:41
    А на матч 4го тура они не хотят поехать? Сколько уже переносов матчей с участием этого клуба с начала чемпионата?
    Ссылка
    TOp12
    online
      TOp12, 13.08.2021 17:44
    -3
    мусорок Микола что пролетел? на ЕВРО уже продал себя лямов за 50))))
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    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 13.08.2021 17:43
    -1
    наверное Сидклей сыграет слева вместо Миколенко
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    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 13.08.2021 17:41
    -4
    А на матч 4го тура они не хотят поехать? Сколько уже переносов матчей с участием этого клуба с начала чемпионата?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 13.08.2021 17:40
    0
    может быть шеву- предателя готовят для динамо? это будет снова катастрофа в клубе...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.08.2021 17:34
    +1
    Что то с Луческу происходит не то. Ну не может быть чтоб из за простой простуды и удаленной кисты, он не мог даже присутствовать на тренерском мостике Динамо. Какие то у него более серьезные проблемы, о которых нам не хотят рассказывать. А может вообще никакой болезни не было, а причина в чём то другом... Не готовят ли Мирчу на пост главного тренера сборной Украины? Уж очень всё это подозрительно и наводит на различные мысли... Вся эта чехарда с Луческу началась в тот самый момент, когда Шева объявил об уходе из сборной Украины. Совпадение?
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    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 13.08.2021 17:32
    -1
    😂 и луча тоже)
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 13.08.2021 17:28
    -1
    Миколенко в списке нет.
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