ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу

В субботу, 14 августа, в Монце, в 15 км от Милана, на U-Power Stadium пройдет товарищеский матч между миланским «Интером» и киевским «Динамо».
К месту предстоящего поединка киевская команда отправилась накануне матча, вылетев в столицу мировой моды из международного аэропорта «Борисполь».
На игру в Италии киевляне отправились в составе 25 футболистов:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Как и в предыдущем спарринге с «Фенербахче», он будет держать связь со своими ассистентами по телефону.
После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Балабол!!!
И по составу видно, что схема будет наигрываться в три защитника!!!
Есть ещё тупые???
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.