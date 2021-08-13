ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу

В субботу, 14 августа, в Монце, в 15 км от Милана, на U-Power Stadium пройдет товарищеский матч между миланским «Интером» и киевским «Динамо».

К месту предстоящего поединка киевская команда отправилась накануне матча, вылетев в столицу мировой моды из международного аэропорта «Борисполь».

На игру в Италии киевляне отправились в составе 25 футболистов:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, де Пена, Вербич, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Не полетел с командой главный тренер Мирча Луческу. Как и в предыдущем спарринге с «Фенербахче», он будет держать связь со своими ассистентами по телефону.

После завершения матча команда чартерным рейсом вернется в столицу Украины.