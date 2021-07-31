Победы Шахтера и Колоса, сплошные неудачи украинцев на Олимпиаде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 июля.
1A. Прорыв плавательного бриллианта и поражения звезд. Как прошел 7-й день ОИ
Пятница оказалась для Украины безмедальной, но подарила определенные надежды на будущее
1B. В 6-м десятке. Медальный зачет Олимпиады, на который не хочется смотреть
Имея только 4 бронзовые награды, Украина занимает далекое 58-е место
2A. Бронзу взять не удалось. Хаммо проиграл схватку за медаль
Украинский дзюдоист проиграл битву за бронзу
2B. Будет битва за медали. Романчук и Фролов вышли в финал Олимпиады
Украинцы будут бороться за медали в заплыве на 1500 м
3A. Тройной прыжок. Лучший результат в сезоне не помог Саладухе выйти в финал
38-летняя украинка завершила выступление в Токио
3B. Прыжки в высоту. Сенсация с горьким привкусом. Проценко не вышел в финал
33-летний украинец остался без олимпийской медали
4. Джокеры дали результат. Шахтер дожал Львов и победил с разгромом
Донецкий клуб одержал победу на «Арене Львов»
5. Удачная репетиция перед еврокубками. Колос переиграл Металлист 1925
Денис Костышин забил дебютный гол в истории противостояний команд
6. Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо
Пока португальский клуб не готов согласиться на продажу своего футболиста
7A. Таблица коэффициентов УЕФА. У Украины 11-е место и уже минус одна команда
Полтавская «Ворскла» не сумела преодолеть барьер в виде финского клуба КуПС
7B. Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»
Специалист – о фиаско «Ворсклы» в Лиге конференций
8. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Меня просто убило. В Украине с таким не сталкивался»
Экс-наставник «Ротора» считает, что у некоторых игроков нет спортивных амбиций
9. ФОТО. Все вещи сгорели. Самолет упал на дом украинской гандболистки
У игрока женской команды ГК «Ника» Анастасии Корчевой случилось горе
10. Мегафайт года. Усик и Джошуа будут биться за наследие
Лев Кравцив – о главном поединке 2021 года в боксе
Источник — Sport.ua
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