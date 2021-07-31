Победы Шахтера и Колоса, сплошные неудачи украинцев на Олимпиаде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 июля.

1A. Прорыв плавательного бриллианта и поражения звезд. Как прошел 7-й день ОИ

Пятница оказалась для Украины безмедальной, но подарила определенные надежды на будущее

1B. В 6-м десятке. Медальный зачет Олимпиады, на который не хочется смотреть

Имея только 4 бронзовые награды, Украина занимает далекое 58-е место

2A. Бронзу взять не удалось. Хаммо проиграл схватку за медаль

Украинский дзюдоист проиграл битву за бронзу

2B. Будет битва за медали. Романчук и Фролов вышли в финал Олимпиады

Украинцы будут бороться за медали в заплыве на 1500 м

3A. Тройной прыжок. Лучший результат в сезоне не помог Саладухе выйти в финал

38-летняя украинка завершила выступление в Токио

3B. Прыжки в высоту. Сенсация с горьким привкусом. Проценко не вышел в финал

33-летний украинец остался без олимпийской медали

4. Джокеры дали результат. Шахтер дожал Львов и победил с разгромом

Донецкий клуб одержал победу на «Арене Львов»

5. Удачная репетиция перед еврокубками. Колос переиграл Металлист 1925

Денис Костышин забил дебютный гол в истории противостояний команд

6. Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо

Пока португальский клуб не готов согласиться на продажу своего футболиста

7A. Таблица коэффициентов УЕФА. У Украины 11-е место и уже минус одна команда

Полтавская «Ворскла» не сумела преодолеть барьер в виде финского клуба КуПС

7B. Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»

Специалист – о фиаско «Ворсклы» в Лиге конференций

8. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Меня просто убило. В Украине с таким не сталкивался»

Экс-наставник «Ротора» считает, что у некоторых игроков нет спортивных амбиций

9. ФОТО. Все вещи сгорели. Самолет упал на дом украинской гандболистки

У игрока женской команды ГК «Ника» Анастасии Корчевой случилось горе

10. Мегафайт года. Усик и Джошуа будут биться за наследие

Лев Кравцив – о главном поединке 2021 года в боксе