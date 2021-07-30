Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо

Пока португальский клуб не готов согласиться на продажу своего футболиста

  • 30.07.2021 14:00
  • 5504 просмотра
  • 48 комментариев
Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо

Донецкий «Шахтер» хочет подписать 25-летнего левого защитника «Бенфики» и воспитанника академии «Барселоны» Алехандро Гримальдо.

Украинский клуб уже сделал предложение по испанцу, однако предлагаемая «горняками» сумма не удовлетворяет запросам лиссабонцев.

Сам Гримальдо также не убежден в правильности переезда в Украину, предпочитая дождаться предложений из других стран.

Интерес к Гримальдо также проявляют «Лацио» и «Наполи», но с конкретикой на «Бенфику» выходил только «Шахтер».

Алехандро Гримальдо выступает за «Бенфику» с января 2016 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Напомним, нынешним летом «Шахтер» уже купил у «Бенфики» одного футболиста – 23-летнего правого вингера Педриньо, за которого украинцы заплатили 18 миллионов евро.

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Источник — A Bola

(11 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.07.2021 15:42
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 14:40
    Вот доказательство бана:
    http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
    html
    100 процентів. Мене теж банили за це, а коли динамівці ще більш забороненими словами розкидуються: вагіна-клуб чи зоопарк/бананоїди і так далі то нуль реакції. Це говорить про те, що є заангажованість. Редактор вболіває за ДК
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.07.2021 15:36
    -1
    Ахметов явно поставил перед самой цель выграть ЛЧ чем поскорее. И это не может не радовать
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:34
    -2
    Nashwill, 30.07.2021 15:32
    Форева сучка плачеться модераторам? от шмара
    Так они всей своей шайкой любят жалоб накидать
    Павликом Морозовы
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:34
    -2
    Face Control, 30.07.2021 15:26
    Зачем ты отираешься на ветке Шахтёра?
    Отираешься ? Это как ?
    Слушай, Тимофеючка ну закончи хоть вечернюю школу , с тобой же невозможно общаться
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.07.2021 15:32
    -2
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:15
    В где в моём посте оскорбление в отличии от твоего ? Или тебя так батя называли детстве и ты считаешь это нормальным обращением ?
    Форева сучка плачеться модераторам? от шмара
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 30.07.2021 15:31
    -2
    Face Control, 30.07.2021 15:26
    Зачем ты отираешься на ветке Шахтёра?
    А ти - на гілках Динамо?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 15:26
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:21
    Зачем ему шахта ?
    Зачем ты отираешься на ветке Шахтёра?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:21
    -2
    Face Control, 30.07.2021 14:32
    А прикинь в Шахту перейдёт, что, конечно, учитывая наш уровень УПЛ очень маловероятно, прикинь как у некоторых бомбанёт.
    Зачем ему шахта ?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:15
    -2
    smart-Forever, 30.07.2021 14:33
    Ув. модерация.
    А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
    Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
    В где в моём посте оскорбление в отличии от твоего ? Или тебя так батя называли детстве и ты считаешь это нормальным обращением ?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:12
    -2
    Boss, 30.07.2021 14:31
    Гримальдо может реально любой топ клуб усилить.
    Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
    Он видимо и ждёт предложения от топа
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:40
    +4
    smart-Forever, 30.07.2021 14:33
    Ув. модерация.
    А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
    Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
    Вот доказательство бана:
    http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
    html
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:38
    0
    Face Control, 30.07.2021 14:32
    А прикинь в Шахту перейдёт, что, конечно, учитывая наш уровень УПЛ очень маловероятно, прикинь как у некоторых бомбанёт.
    если он перейдет в Шахту - это будет топ усиление.
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:36
    +1
    Hyperion, 30.07.2021 14:32
    У Шахтера есть два отличных левых защитника, которые не слабее этого игрока. С моей точки зрения. Вот кто нужен, так надежный ЦЗ, желательно европеец.
    если выбирать между Гримальдо и хорошим ЦЗ ,ясное дело что ЦЗ приоритетные.
    Но повторюсь, левого крайка уровня Гримальдо у Шахты нет.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:33
    +4
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:27
    Селюк не имеет к этому игроку никакого отношения
    Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
    Ув. модерация.
    А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
    Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:32
    +2
    Boss, 30.07.2021 14:31
    Гримальдо может реально любой топ клуб усилить.
    Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
    А прикинь в Шахту перейдёт, что, конечно, учитывая наш уровень УПЛ очень маловероятно, прикинь как у некоторых бомбанёт.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 30.07.2021 14:32
    +2
    Boss, 30.07.2021 14:25
    Очень сильный краек, может закрыть всю левую бровку.
    Может сыграть любое амплуа на левом фланге обороны:
    Лотераль, крайний защитник, атакующий крайний защитник, фланговый защитник.
    Он реально обладает хорошей техникой, пасом, хорошо навешивает с фланга.
    Если купят - это топ усиление.
    Но он не пойдет в Шахтер это 100%.
    У Шахтера есть два отличных левых защитника, которые не слабее этого игрока. С моей точки зрения. Вот кто нужен, так надежный ЦЗ, желательно европеец.
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:31
    +3
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:29
    Ну почему , если в три раза больше заплатят Бенфике и самому игроку , то все может быть
    Но так конечно да , игрок на голову выше уровня шахтёра
    Гримальдо может реально любой топ клуб усилить.
    Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:31
    -2
    _-AK228, 30.07.2021 14:29
    ахметов просто в казино не играет
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:30
    -2
    Alex Romanov, 30.07.2021 14:28
    Где то слышал, что бюджет Шахтёра лишь в 1.5 раза выше бюджета Динамо. А по активности на трансферном рынке, складывается впечатление что и во все 15 раз.
    Ну так за бабки Киевский пенсионеров можно себе позволить
    Только наивные кроты полагают , что ахметов тратит свои личные средства
    Сейчас будет 🔥 у ботвы
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:30
    -1
    Bolshoi, 30.07.2021 14:28
    Купили на 50 млн, а играть всё равно некому. Срочно побежали опять на рынок. Лохи.
    Ло=и это как раз вы развпятьлетние, это у вас один трансфер лучше другого.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:40
    +4
    smart-Forever, 30.07.2021 14:33
    Ув. модерация.
    А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
    Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
    Вот доказательство бана:
    http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
    html
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:33
    +4
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:27
    Селюк не имеет к этому игроку никакого отношения
    Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
    Ув. модерация.
    А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
    Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 14:07
    +4
    bullyUA, 30.07.2021 14:05
    Ахмет явно нацелился на усиление Арендуполя.
    ой как ты юморист - неудачник... найди хоть одного иностранца в заявке Мариуполя
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:04
    +4
    Без комментариев, ещё 22 ляма, это тебе не 1.5 ляма за «топ» трансфер. Браво Шахтёр, как всегда лучшие!
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:31
    +3
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:29
    Ну почему , если в три раза больше заплатят Бенфике и самому игроку , то все может быть
    Но так конечно да , игрок на голову выше уровня шахтёра
    Гримальдо может реально любой топ клуб усилить.
    Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 30.07.2021 14:28
    +3
    Где то слышал, что бюджет Шахтёра лишь в 1.5 раза выше бюджета Динамо. А по активности на трансферном рынке, складывается впечатление что и во все 15 раз.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:13
    +3
    И как всегда на ветке о реальных ТОП трансферах Шахтёра пасутся автобусники развпятьлетние, честно, даже жалко их бывает, ведь их сурок вместо того чтобы норм игроков покупать, как обычно тратит деньги на казано в Монако.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:32
    +2
    Boss, 30.07.2021 14:31
    Гримальдо может реально любой топ клуб усилить.
    Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
    А прикинь в Шахту перейдёт, что, конечно, учитывая наш уровень УПЛ очень маловероятно, прикинь как у некоторых бомбанёт.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 30.07.2021 14:32
    +2
    Boss, 30.07.2021 14:25
    Очень сильный краек, может закрыть всю левую бровку.
    Может сыграть любое амплуа на левом фланге обороны:
    Лотераль, крайний защитник, атакующий крайний защитник, фланговый защитник.
    Он реально обладает хорошей техникой, пасом, хорошо навешивает с фланга.
    Если купят - это топ усиление.
    Но он не пойдет в Шахтер это 100%.
    У Шахтера есть два отличных левых защитника, которые не слабее этого игрока. С моей точки зрения. Вот кто нужен, так надежный ЦЗ, желательно европеец.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 14:29
    +2
    Alex Romanov, 30.07.2021 14:28
    Где то слышал, что бюджет Шахтёра лишь в 1.5 раза выше бюджета Динамо. А по активности на трансферном рынке, складывается впечатление что и во все 15 раз.
    ахметов просто в казино не играет
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 14:23
    +2
    После прошлогодней засухи, сегодняшняя активность на трансферном рынке не может не радовать: ибо так делают ВСЕ клубы Европейского сообщества, если хотят развиваться.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:09
    +2
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:07
    Бенфика если Педриньйо за 18 впарила, то за Гримальдо все 80 с шахтера собьет
    Слыш, ботиха, вот скажи честно, ты вообще видела Педро в последних играх? Он лучший на поле после Соло, забейся в угол и молчи.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 14:08
    +2
    Face Control, 30.07.2021 14:06
    И да, жду комменты аля цены на тарифы и лимит. Особенно смешно слышать о лимите, некоторые же умнее Шахтёра, во дела.
    а мне про Мариуполь.... однообразные убогие сообщения
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:07
    +2
    bullyUA, 30.07.2021 14:05
    Ахмет явно нацелился на усиление Арендуполя.
    Автобусник развпятьлетний, ты лучше думай о Черноморцедуполе.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:06
    +2
    И да, жду комменты аля цены на тарифы и лимит. Особенно смешно слышать о лимите, некоторые же умнее Шахтёра, во дела.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 15:26
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 15:21
    Зачем ему шахта ?
    Зачем ты отираешься на ветке Шахтёра?
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:36
    +1
    Hyperion, 30.07.2021 14:32
    У Шахтера есть два отличных левых защитника, которые не слабее этого игрока. С моей точки зрения. Вот кто нужен, так надежный ЦЗ, желательно европеец.
    если выбирать между Гримальдо и хорошим ЦЗ ,ясное дело что ЦЗ приоритетные.
    Но повторюсь, левого крайка уровня Гримальдо у Шахты нет.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.07.2021 15:42
    0
    smart-Forever, 30.07.2021 14:40
    Вот доказательство бана:
    http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
    html
    100 процентів. Мене теж банили за це, а коли динамівці ще більш забороненими словами розкидуються: вагіна-клуб чи зоопарк/бананоїди і так далі то нуль реакції. Це говорить про те, що є заангажованість. Редактор вболіває за ДК
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 30.07.2021 14:38
    0
    Face Control, 30.07.2021 14:32
    А прикинь в Шахту перейдёт, что, конечно, учитывая наш уровень УПЛ очень маловероятно, прикинь как у некоторых бомбанёт.
    если он перейдет в Шахту - это будет топ усиление.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 14:28
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 14:27
    Селюк не имеет к этому игроку никакого отношения
    Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
    Так главное игрок классный, правда?
    Ссылка
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