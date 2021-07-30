Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо

Донецкий «Шахтер» хочет подписать 25-летнего левого защитника «Бенфики» и воспитанника академии «Барселоны» Алехандро Гримальдо.

Украинский клуб уже сделал предложение по испанцу, однако предлагаемая «горняками» сумма не удовлетворяет запросам лиссабонцев.

Сам Гримальдо также не убежден в правильности переезда в Украину, предпочитая дождаться предложений из других стран.

Интерес к Гримальдо также проявляют «Лацио» и «Наполи», но с конкретикой на «Бенфику» выходил только «Шахтер».

Алехандро Гримальдо выступает за «Бенфику» с января 2016 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Напомним, нынешним летом «Шахтер» уже купил у «Бенфики» одного футболиста – 23-летнего правого вингера Педриньо, за которого украинцы заплатили 18 миллионов евро.