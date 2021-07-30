Шахтер сделал предложение Бенфике по Алехандро Гримальдо

Донецкий «Шахтер» хочет подписать 25-летнего левого защитника «Бенфики» и воспитанника академии «Барселоны» Алехандро Гримальдо.
Украинский клуб уже сделал предложение по испанцу, однако предлагаемая «горняками» сумма не удовлетворяет запросам лиссабонцев.
Сам Гримальдо также не убежден в правильности переезда в Украину, предпочитая дождаться предложений из других стран.
Интерес к Гримальдо также проявляют «Лацио» и «Наполи», но с конкретикой на «Бенфику» выходил только «Шахтер».
Алехандро Гримальдо выступает за «Бенфику» с января 2016 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.
Напомним, нынешним летом «Шахтер» уже купил у «Бенфики» одного футболиста – 23-летнего правого вингера Педриньо, за которого украинцы заплатили 18 миллионов евро.
Источник — A Bola
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http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
html
Павликом Морозовы
Слушай, Тимофеючка ну закончи хоть вечернюю школу , с тобой же невозможно общаться
А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
html
Но повторюсь, левого крайка уровня Гримальдо у Шахты нет.
Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
Может сыграть любое амплуа на левом фланге обороны:
Лотераль, крайний защитник, атакующий крайний защитник, фланговый защитник.
Он реально обладает хорошей техникой, пасом, хорошо навешивает с фланга.
Если купят - это топ усиление.
Но он не пойдет в Шахтер это 100%.
Но так конечно да , игрок на голову выше уровня шахтёра
Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
Только наивные кроты полагают , что ахметов тратит свои личные средства
Сейчас будет 🔥 у ботвы
А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
html
Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
А почему вы не баните за оскорбления от голубого авна болельщиков Шахты.
Почему тогда за слово "дырявый" вы баните??
Но так конечно да , игрок на голову выше уровня шахтёра
Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
Можно на пальцах перечислить топ левых защитников и Гримальдо один из них.
Может сыграть любое амплуа на левом фланге обороны:
Лотераль, крайний защитник, атакующий крайний защитник, фланговый защитник.
Он реально обладает хорошей техникой, пасом, хорошо навешивает с фланга.
Если купят - это топ усиление.
Но он не пойдет в Шахтер это 100%.
Но повторюсь, левого крайка уровня Гримальдо у Шахты нет.
http://i-fotki.info/26/c6eb3527f8e3242619d1779a2e9f7f9bd4423e410305235.jpg.
html
Ваши ржавые вбросы оставьте при себе
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