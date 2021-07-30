Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»

Уступив в повторном матче финскому клубу «КуПС» (2:3), «Ворскла» завершила свой еврокубковый поход во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры полтавского клуба на международной арене.

«Завоевав право выступать в еврокубках, руководство «Ворсклы» должно было позаботиться об усилении состава. Этого не произошло, более того, в межсезонье полтавчане остались без своего лучшего бомбардира — Владислава Кулача.

Не секрет, что построение любой команды начинается с обороны. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, то стали очевидными промахи полтавчан у своих владений. Если нет надежного тыла, то жди неприятностей.

Я не увидел у «Ворсклы» преимущества в классе. В битве же характеров победила финская команда. У «Ворсклы» на поле не оказалось лидеров, которые взяли бы игру на себя.

За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. К сожалению, имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар», - сказал Маркевич.