Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»

Специалист – о фиаско «Ворсклы» в Лиге конференций

  • 30.07.2021 12:41
  • 6195 просмотров
  • 16 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»
© ФК Ворскла

Уступив в повторном матче финскому клубу «КуПС» (2:3), «Ворскла» завершила свой еврокубковый поход во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры полтавского клуба на международной арене.

«Завоевав право выступать в еврокубках, руководство «Ворсклы» должно было позаботиться об усилении состава. Этого не произошло, более того, в межсезонье полтавчане остались без своего лучшего бомбардира — Владислава Кулача.

Не секрет, что построение любой команды начинается с обороны. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, то стали очевидными промахи полтавчан у своих владений. Если нет надежного тыла, то жди неприятностей.

Я не увидел у «Ворсклы» преимущества в классе. В битве же характеров победила финская команда. У «Ворсклы» на поле не оказалось лидеров, которые взяли бы игру на себя.

За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. К сожалению, имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар», - сказал Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 13:46
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 30.07.2021 13:45
    Если человек сидит в кресле, ест, играет на телефоне в змейку, потом идёт на час покимарить потом сыграет в футбол с ветеранами. Получает за это 750 тыс грн в месяц.
    Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
    Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
    И КрАЗ в подарок
    не завидуй...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 13:45
    0
    Diamond66689, 30.07.2021 13:10
    Ну так спасай имидж украинского футбола и сам возглавь Ворсклу.Потому что в Украине нет хороших тренеров єтом главная проблема и игроки слабые
    Если человек сидит в кресле, ест, играет на телефоне в змейку, потом идёт на час покимарить потом сыграет в футбол с ветеранами. Получает за это 750 тыс грн в месяц.
    Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
    Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
    И КрАЗ в подарок
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 30.07.2021 13:45
    +1
    Чи то в українцяї менталітет такий, що очікування завжди перевершують можливості? Немає ніякого позору! Це прсто наш рівень. Рівень спорту країни, яка веде війну.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.07.2021 13:37
    +1
    Ворскла только подтвердила уровень и имидж украинского футбола.
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 30.07.2021 13:33
    0
    OLEXANDER, 30.07.2021 13:22
    Без УАФ ворскла би навіть і не рипнулася би в Єврокубки, самі ж присадили Десну і возвеличили Ворсклу. Згадати суддівство того дербі Ворскла-Десна?
    Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
    дуже смішно - ворскла купляє суддів
    1) десна сама винна
    2) надто молода команда, дивися щоб не зникли вони зовсім - з нашими-то футбольними керовниками
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 30.07.2021 13:32
    +2
    чемпионат украины по футболу это унылое нищее болото .
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.07.2021 13:25
    -1
    По сравнению с тем, как восточная Барселона в прошлом сезоне от немцев отхватила 0:10, то Ворсклой еще можно гордиться.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 30.07.2021 13:22
    0
    Без УАФ ворскла би навіть і не рипнулася би в Єврокубки, самі ж присадили Десну і возвеличили Ворсклу. Згадати суддівство того дербі Ворскла-Десна?
    Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.07.2021 13:13
    +3
    Колгосп з Полтави зганьбив Україну!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.07.2021 13:11
    +3
    А украинского футбола есть положительный имидж? Если бы у нас был имидж, то такие клубы как Днепр не исчезали после финала ЛЕ.
    -
    В том то и дело, что имиджа у нас почти нет.... так как имидж - это совесть, профессионализм, порядочность. А таких категорий в украинском футболе нет уже лет так 20.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 30.07.2021 13:10
    +5
    Ну так спасай имидж украинского футбола и сам возглавь Ворсклу.Потому что в Украине нет хороших тренеров єтом главная проблема и игроки слабые
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.07.2021 13:07
    +3
    чому? Не згоден. Це наш сьогоднішній рівень...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.07.2021 13:03
    +3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 30.07.2021 12:59
    Там тире должно быть.
    Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
    100 %
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 12:59
    +7
    Главный удар по имиджу украинского футбола нанёс павелко,а у Ворсклы состав никакой
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.07.2021 12:59
    +3
    Какому нафиг имиджу???
    Где ты тот имидж увидел? В каких запамятных годах?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 12:59
    +1
    Там тире должно быть.
    Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 12:59
    +7
    Главный удар по имиджу украинского футбола нанёс павелко,а у Ворсклы состав никакой
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 30.07.2021 13:10
    +5
    Ну так спасай имидж украинского футбола и сам возглавь Ворсклу.Потому что в Украине нет хороших тренеров єтом главная проблема и игроки слабые
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.07.2021 13:13
    +3
    Колгосп з Полтави зганьбив Україну!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.07.2021 13:11
    +3
    А украинского футбола есть положительный имидж? Если бы у нас был имидж, то такие клубы как Днепр не исчезали после финала ЛЕ.
    -
    В том то и дело, что имиджа у нас почти нет.... так как имидж - это совесть, профессионализм, порядочность. А таких категорий в украинском футболе нет уже лет так 20.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.07.2021 13:07
    +3
    чому? Не згоден. Це наш сьогоднішній рівень...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.07.2021 13:03
    +3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 30.07.2021 12:59
    Там тире должно быть.
    Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
    100 %
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.07.2021 12:59
    +3
    Какому нафиг имиджу???
    Где ты тот имидж увидел? В каких запамятных годах?
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 30.07.2021 13:32
    +2
    чемпионат украины по футболу это унылое нищее болото .
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 30.07.2021 13:45
    +1
    Чи то в українцяї менталітет такий, що очікування завжди перевершують можливості? Немає ніякого позору! Це прсто наш рівень. Рівень спорту країни, яка веде війну.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.07.2021 13:37
    +1
    Ворскла только подтвердила уровень и имидж украинского футбола.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 12:59
    +1
    Там тире должно быть.
    Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 13:46
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 30.07.2021 13:45
    Если человек сидит в кресле, ест, играет на телефоне в змейку, потом идёт на час покимарить потом сыграет в футбол с ветеранами. Получает за это 750 тыс грн в месяц.
    Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
    Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
    И КрАЗ в подарок
    не завидуй...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 13:45
    0
    Diamond66689, 30.07.2021 13:10
    Ну так спасай имидж украинского футбола и сам возглавь Ворсклу.Потому что в Украине нет хороших тренеров єтом главная проблема и игроки слабые
    Если человек сидит в кресле, ест, играет на телефоне в змейку, потом идёт на час покимарить потом сыграет в футбол с ветеранами. Получает за это 750 тыс грн в месяц.
    Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
    Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
    И КрАЗ в подарок
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 30.07.2021 13:33
    0
    OLEXANDER, 30.07.2021 13:22
    Без УАФ ворскла би навіть і не рипнулася би в Єврокубки, самі ж присадили Десну і возвеличили Ворсклу. Згадати суддівство того дербі Ворскла-Десна?
    Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
    дуже смішно - ворскла купляє суддів
    1) десна сама винна
    2) надто молода команда, дивися щоб не зникли вони зовсім - з нашими-то футбольними керовниками
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 30.07.2021 13:22
    0
    Без УАФ ворскла би навіть і не рипнулася би в Єврокубки, самі ж присадили Десну і возвеличили Ворсклу. Згадати суддівство того дербі Ворскла-Десна?
    Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
    Ссылка
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