Мирон МАРКЕВИЧ: «Имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар»

Уступив в повторном матче финскому клубу «КуПС» (2:3), «Ворскла» завершила свой еврокубковый поход во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от игры полтавского клуба на международной арене.
«Завоевав право выступать в еврокубках, руководство «Ворсклы» должно было позаботиться об усилении состава. Этого не произошло, более того, в межсезонье полтавчане остались без своего лучшего бомбардира — Владислава Кулача.
Не секрет, что построение любой команды начинается с обороны. Стоило финнам прибавить в концовке, а это было в обоих матчах, то стали очевидными промахи полтавчан у своих владений. Если нет надежного тыла, то жди неприятностей.
Я не увидел у «Ворсклы» преимущества в классе. В битве же характеров победила финская команда. У «Ворсклы» на поле не оказалось лидеров, которые взяли бы игру на себя.
За недоработки на трансферном рынке полтавчане могут винить только самих себя. К сожалению, имиджу украинского футбола нанесен серьезный удар», - сказал Маркевич.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
И КрАЗ в подарок
Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
И КрАЗ в подарок
Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
1) десна сама винна
2) надто молода команда, дивися щоб не зникли вони зовсім - з нашими-то футбольними керовниками
Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
-
В том то и дело, что имиджа у нас почти нет.... так как имидж - это совесть, профессионализм, порядочность. А таких категорий в украинском футболе нет уже лет так 20.
Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
Где ты тот имидж увидел? В каких запамятных годах?
Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
-
В том то и дело, что имиджа у нас почти нет.... так как имидж - это совесть, профессионализм, порядочность. А таких категорий в украинском футболе нет уже лет так 20.
Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
Где ты тот имидж увидел? В каких запамятных годах?
Мирон Маркевич Андрей Павелко и др - это удар по имиджу Украинского футбола.
Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
И КрАЗ в подарок
Вы хотите чтобы Мирон Богданович тратил время на Ворсклу?
Тогда его ценник 2-3 млн евро в год.
И КрАЗ в подарок
Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
1) десна сама винна
2) надто молода команда, дивися щоб не зникли вони зовсім - з нашими-то футбольними керовниками
Ворскла має гроші не на трансфери, а на суддів.Ганьба.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.