Ворскла
2 : 3
КуПС
29.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Триллер в Полтаве. Ворскла вылетела из еврокубков, проиграв КуПСу

Командам понадобились два экстра-тайма, в которых «Ворскла» играла в меньшинстве

  • 29.07.2021 21:34
  • 15921 просмотр
  • 150 комментариев
Триллер в Полтаве. Ворскла вылетела из еврокубков, проиграв КуПСу
© ФК Ворскла

Первый матч команд, который закончился со счетом 2:2, оставил двоякие ощущения. С одной стороны, казалось, что полтавская команда сильнее соперников, поэтому ничейный результат - случайность. С другой (что подтвердил и матч в чемпионате Украины с «Днепром-1»), «Ворскла» показала, что не умеет удерживать нужный счет, точнее, выбирает для этого неправильный путь - игру на отбой. Кроме того, возникали вопросы к физической готовности защитников, особенно крайних.

Юрий Максимов, по сравнению с предыдущими матчами, сделал только одну замену в центре защиты (в основе играл Тамм), остальные проверенные игроки были в составе. Схема осталась той же - с тремя центральными защитниками и Скляром под двумя нападающими.

Однако финны прочно захватили инициативу. Создавалось впечатление, что правило выездного гола осталось и «КуПС» приехал в Полтаву обязательно забивать. Полтавчан что-то будто сковывало. Возможно, передавалась заметная нервозность главного тренера, который не находил себе места на тренерской скамье. За первые минут двадцать был только один момент, заслуживающий внимания - момент, который был близнецом шанса Степанюка в первой игре. Так же обрезался голкипер Крейдль, так же Руслан перебрасывал его издалека и так же не попал в ворота.

А гости не стеснялись и атаковать, хоть без явных успехов, и идти в дриблинг. Причем удачно идти. Казалось, будто финские игроки играют на публику или в свое удовольствие. Если бы были нейтральные болельщики, которые смотрели эту игру (очевидно, что таких не было), они получили бы эстетическое удовольствие от того, как финны просто, на замахе, подбирают мяч под себя, позволяя украинцам лететь в бесполезные подкаты.

Такая игра продолжалась до водопоя, а дальше немного выровнялась. И все же реальный момент имел Удо, который выскочил на свидание с Ризныком, но не сумел его переиграть. У «Ворсклы» можно вспомнить несколько навесов и забеганый Пердуты, однако никаких дивидендов они не принесли. За вторую половину игры становилось страшно, надежда была на речь Максимова.

И, видимо, она помогла, потому что игра выровнялась. Полтавчане уверенно заиграли и мы увидели настоящую «Ворсклу». Которая сразу же открыла счет - Якубу вывел Степанюка на оперативный простор, тот мог бить сам, но выложил мяч на ногу Тилля в центр штрафной. Олливье не промахнулся - 1:0!

И сразу же стало 1:1 - Удо прорвался по правому флангу, обошел Бондаренко и выкатил под удар Себбану. Удар в дальний угол Ризнык не видел и ничего не смог сделать.

Однако «Ворскла» не сдалась и снова вышла вперед. Пердута вторым темпом навесил на голову Скляру (помните, кто играл под форвардами?), Александр пробил головой с линии вратарской и мяч рикошетом от Томаса и перекладины оказался в воротах.

«Ворскла» перешла на удержание счета, Скляр ушел в глубину. Арбитр сегодня, пожалуй, не сможет спать из-за икоты, поскольку наслушался о себе от болельщиков много разного после того, как не назначил очевидный пенальти за толчок в спину Степанюка в чужой штрафной. Казалось, что на контратаках подопечные Максимова добьют соперника, но не вышло. А пять полтавских центральных защитников не сумели на (внимание, тавтология) пятой компенсированной минуте помешать Ниссиля замкнуть прострел слева с нескольких метров. Несколько секунд перед этим, кстати, было попадание в каркас полтавских ворот.

Опять 2:2. Экстра-тайм. Кушниренко решил, что пять центбэков на поле много, и, сфолив грубо на сопернике, пошел отдыхать почти сразу. Теперь оставалось действительно тянуть время до пенальти.

Не получилось. Минут за 10 до конца гости забили гол. Все просто - Рангель замкнул головой навес Анжея-Боатенга.

Шанс сравнять счет был у Челядина. Однако Артем, оказавшись перед Крейдлем, решил вместо спокойного удара влупить на силу - мимо ... Все, конец.

Пожалуй, это все же позор. Недаром Максимов так нервничал перед игрой - «Ворскла» вылетает после первой же стадии еврокубков от вполне проходного (на бумаге) соперника. Будем ждать, какие будут последствия и выводы.

Лига конференций 2021/2022. Второй квалификационный раунд. Ответный матч.

«Ворскла» - «КуПС» - 2:3.

 Тилль, 48, Скляр, 55 - Cеббан, 49, Ниссиля, 90+3, Рангел, 111.

 Степанюк, 90, Пердута, 91, Тамм, 119 - Хямяляйннен, 34, Ниссиля, 100, Рангел, 115, Удо, 120.

 Кушниренко, 95.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Челядин, 63), О. Тилль, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Кане (Пешич, 105), Степанюк (Вакула, 105+1).

«КуПС»: Крейдль, Хямяляйнен (Ниссиля, 62), Тойвомяки, Томас (Хейнонен, 85), Каррильо (Хаарала, 81), Узочукву, Попович (Рангел, 62), Аджей-Боатенг, Себбан, Удо, Я. Икауниекс (Ниба, 91).

Арбитр: Павел Орел (Чехия).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - КУПС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.07.2021 22:54
    0
    Игорь Петров, 29.07.2021 22:50
    До тех пор, пока не возродится футбол на серьёзном уровне в крупных областных центрах ( Харьков, Одесса , Днепропетровск , Львов ) , а в высшей лиге будут играть клубы - сорняки из колхозов и маленьких городков и посёлков, не имеющие ни инфраструктуры, ни традиций и что самое главное, нормальных средств для преобретения сильных футболистов, в Европе нам ловить нечего, скатимся в рейтинге в третий десяток, уже сейчас только Шахтер в отдельных матчах в состоянии " бодаться" с приличными европейскими командами и то благодаря дорогим трансферам, так как нет нормально конкуренции, что приводит к полной деградации чемпионата.
    При чем тут чемпионат? Тренера отстойньіе у детей .Бей беги никуда не делся...От бля чемп. финляндии капец какой хороший....или хорватиии...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 22:50
    0
    Viktor Krichevskii, 29.07.2021 22:42
    Хорошо что еще Чукарички не попались....а то бьіло бьі 0:3
    Напрасно иронизируете это вполне неплохой сербский клуб, посмотрите в таблицу коэф, Сербия уже недалеко от нас. Из наших клубов их обыграют Шахтер и Динамо. Заря не факт.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 29.07.2021 22:50
    +2
    До тех пор, пока не возродится футбол на серьёзном уровне в крупных областных центрах ( Харьков, Одесса , Днепропетровск , Львов ) , а в высшей лиге будут играть клубы - сорняки из колхозов и маленьких городков и посёлков, не имеющие ни инфраструктуры, ни традиций и что самое главное, нормальных средств для преобретения сильных футболистов, в Европе нам ловить нечего, скатимся в рейтинге в третий десяток, уже сейчас только Шахтер в отдельных матчах в состоянии " бодаться" с приличными европейскими командами и то благодаря дорогим трансферам, так как нет нормально конкуренции, что приводит к полной деградации чемпионата.
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 29.07.2021 22:49
    +1
    Вошли ,можно сказать в историю Полтавского футбола, теперь КуПС - на всегда!
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 29.07.2021 22:48
    +1
    Я смотрю по комментариям многие негодуют. Что довольно-таки удивительно. Если объективно, что чемпионат слабый. Начиная с третьей строчки турнирки особо нечего ждать от команд в еврокубках. Увы, но это данность.
    Ссылка
    Mакs--7777___
    online
      Mакs--7777___, 29.07.2021 22:44
    0
    Face Control, 29.07.2021 22:26
    Что тут сказать... позорище, не проходить такие команды.
    Это им аукнолось ,не пройти финов это жесть ((((((,меньше будут матчи дынамо сдавать
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.07.2021 22:42
    +1
    Хорошо что еще Чукарички не попались....а то бьіло бьі 0:3
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.07.2021 22:39
    0
    Колхозники...
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 29.07.2021 22:38
    +1
    Ахаха! Перед матчем я голосува, що КУПС переможе і колгосп не підкачав! Найбільш смішно, що це навіть на ЛЄ, а Ліга конференцій, що була створена спеціально для таких футбольних доходяг, і навіть цей рівень пердутам не по плечу!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.07.2021 22:38
    +8
    Каждий год какой нибуть бесхребетний балласт, уничтожает клубний рейтинг Украини
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 29.07.2021 22:37
    +6
    "Трилер у Полтаві."
    Кто вас учил статьи писать?!
    "ПОЗОР в Полтаве"
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 29.07.2021 22:36
    0
    turist86, 29.07.2021 21:37
    Лузери безхребетні. Де концентрація, де висновки після першого матчу? Навіть Максимов здивував. Замість того, щоб стояти біля лінії і гнати команду вперед, сів, зажурився, ніби його влаштовував перебіг подій на полі.
    А ще цікаво, чому у міжнародному матчі прізвища гравців Ворскли на футболках написані не латинкою, а кирилицею.
    Вас только это смутило? Вы пересмотрите, они даже не удосужились убрать со стадиона рекламу, которая стоит на матчах УПЛ. А это между прочим стоит денег! Потом удивляются, почему нет рекламодателей. А кто же у вас купит за деньги, например беттинговые рекламодатели, если они будут знать, что кто-то за ту же рекламу ничего не платит. VBET наверное сам охренел, когда увидел себя на стадионе и на рукавах. На таких матчах объем подобной рекламы можно оценить до 10000 долларов! Но Ворскле деньги не нужны. Зачем? Директора сидят на Жеваговских деньгах и пилят их. А по поводу кириллицы на форме - так у этих нищебродов и дилетантов даже нет денег на комплект формы для еврокубков! Клоуны!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 29.07.2021 22:36
    0
    avtv5555, 29.07.2021 22:30
    Вот я понимаю, что не наделил тебя господь особым умом, постоянно пишешь металлолом, и другие гадости, но мы же не пишем про твою команду оскорбительно; динамка, скажем или продажная ментовская команда, мусоросборник-опзж. Не оскорбляй другие команды и твою не будут. Я впервые так пишу о Динамо и впредь больше не буду. Иногда заставляй работать свои полторы извилины.
    меня уже напрягает читать про Металлист, их два и тот что сейчас в УПЛ меня устраивает, они этого добились сами и это закономерно, а тот что вылез со Второй лиги мне до лампочки!
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 29.07.2021 22:35
    +4
    Це просто днище не проходити такі клуби і дзеркально однаково обі*тися на останніх секундах. Клоуни, а не команда. Я бачу яким простим в плані потрапляння би не був турнір, наші всеодно зможуть туди не потрапити.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 29.07.2021 22:35
    +3
    Argon, 29.07.2021 22:06
    Дякую Динамо за Кулача. Перед єврокубками ослабити конкурента. А потім ниють, чому тільки Шахтар і Динамо бали в єврокубках набирають.
    так пускай бы Ворскла предложили лучше условия,з/п подняли,поборолись бы за своего игрока,показали бы что он для них важен.Нет,они его впарили при первой возможности,а теперь вдруг Динамо виноваты что у Ворсклы напа забрали.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 29.07.2021 22:34
    +2
    Безяйцевые. Им надо не футбол играть.
    Ссылка
    Denny
    online
      Denny, 29.07.2021 22:31
    +7
    Лошары-неконтары, зачем вообще выходить в еврокубки?
    Наверное ж никто финансово не мотивировал как в нашем чемпе против определенных команд.
    Позор.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.07.2021 22:31
    +1
    comat, 29.07.2021 21:40
    Ми тільки вчимось бути ментально переможцями, але так довго цей процес. Де наш Дніпро та Металіст і навіть Чорноморець Григорчука?
    где где...на рифму нарываешься)))
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 22:30
    0
    Igor-fanDK, 29.07.2021 22:11
    кроты пускай бадаются с металлоломом минаем и олимпиком в первой лиге
    Вот я понимаю, что не наделил тебя господь особым умом, постоянно пишешь металлолом, и другие гадости, но мы же не пишем про твою команду оскорбительно; динамка, скажем или продажная ментовская команда, мусоросборник-опзж. Не оскорбляй другие команды и твою не будут. Я впервые так пишу о Динамо и впредь больше не буду. Иногда заставляй работать свои полторы извилины.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 29.07.2021 22:29
    +3
    Це вам не УПЛ де чорномазий Кане симулює а арбітр ведеться на цю пародію.. Тут грати треба..
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 29.07.2021 21:36
    +39
    Нам хоть пятый Еврокубок придумай и там в группу никто не пройдёт, позорники
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 29.07.2021 21:35
    +30
    Клоуны. Зато на 5 делить будем теперь все очки
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 29.07.2021 21:36
    +28
    Сука, петушари безхребетні, безвольні. Йдіть в чемпіонат області. Як так свої моменти не реалізовувати. А потім будуть казати, що пеналь не презначили. ДИБІЛИ.
    Ссылка
    Евгений Шовкун
    online
      Евгений Шовкун, 29.07.2021 21:36
    +25
    Только хотел написать что из за таких доходяг мы падаем в рейтинге.Позорище
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 29.07.2021 21:44
    +23
    Полное позорище.... Гавнище, а не команда, вот из за таких случайных команд в еврокубках мы и теряем рейтинговые очки. Это не футбрлисты, а просто отстой, которому нас...ть на честь страны....
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.07.2021 21:38
    +22
    я думал, что это дно, но тут снизу постучали.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.07.2021 21:37
    +20
    что за заголовок? где слова "обосрались", "клоуны-неудачники" "позорище" и прочие актуальные эпитеты?
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 29.07.2021 21:37
    +16
    Це згвалтуваня Украинского футбола.
    Ворскла снимайся с турнира и распускай команду.
    Хватит позорить нашу страну сельскоколхозныии недоклубами.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 21:37
    +16
    КАКОЕ ПОЗОРИЩЕ.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 29.07.2021 21:41
    +15
    Не пускайте больше этот колхоз в еврокубки.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.07.2021 21:53
    +14
    Иван Иванов, 29.07.2021 21:51
    Я уже молчу про ксенофобию, расизм, корону и прочие кризисы
    Всё понимаю но так насиловать свох болельщиков очередной раз это просто всё..От той Ворсклы которая билась выгрызала и была неудобной для соперников не осталось НЕЧЕГО ! Руководство команды доруководилось до ручки.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 29.07.2021 21:45
    +14
    И, спрашивается, ради ЧЕГО было выходить в еврокубки? Ради ЭТОГО???
    П.С. Стоит ли удивляться, что потом нас на олимпиадах обходят в медальном зачете Фиджи и Бермуды...
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    turist86
    online
      turist86, 29.07.2021 21:37
    +14
    Лузери безхребетні. Де концентрація, де висновки після першого матчу? Навіть Максимов здивував. Замість того, щоб стояти біля лінії і гнати команду вперед, сів, зажурився, ніби його влаштовував перебіг подій на полі.
    А ще цікаво, чому у міжнародному матчі прізвища гравців Ворскли на футболках написані не латинкою, а кирилицею.
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 29.07.2021 21:36
    +14
    Позорище!!!
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 29.07.2021 21:42
    +13
    На канале футбол стартовал новый сезон"Опущенные"
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 21:56
    +12
    Триппер в Полтаве. Блин нет слов. Из-за этих чмошников не пошел играть в баскетбол. Настроение испорчено, может хоть завтра на олимпиаде, что-то выиграют. Полная жопа. Ну вот зачем вы выходите в еврокубки и там позорите Украину.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.07.2021 21:35
    +12
    Поздравляю, Шарик - ты балбес!
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 29.07.2021 21:57
    +11
    Більшість спортсменів, що виступають на Олімпіаді захищаю і буду захищати, попри не дуже приємні поки що результати. Бо майже всі олімпійські види позбавлені державної і спонсорської підтримки, починаючи ще з дитячих шкіл. Все тримається на ентузіазмі тренерів, батьків і самих спортсменів.
    Але тут.
    Отримуючи круті за мірками України зарплати показувати ось таке стидоття? Розігнати цю шарашкіну контору, хай ідуть на будівництво, більше користі принесуть. Реально, старалися Степанюк, Тілль і безтолковий Кане, що запоров кілька перспективних атак. Всі решта - днище. Нітрохи не шкодую, що пролетіли такому ж гі..в..ну як і самі.
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    Istm
    online
      Istm, 29.07.2021 21:39
    +11
    так, суддя судив як м...дак. Але Ворскла, якщо суперники такого рівня гвалтують вашу оборону як на тренуванні, якщо ви неспроможні реалізувати хоча б 2-3 моменти з тих, що створюєте, що ви збирались робити з Астаною чи Арісом? Що ви збирались робити в груповому турнірі? Ганьба!
    99%, що знову будуть троє туристів і дві команди, які для них зароблятимуть очки, якщо кроти продеруться через кваліфікацію.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 22:26
    +10
    Что тут сказать... позорище, не проходить такие команды.
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