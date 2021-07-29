Триллер в Полтаве. Ворскла вылетела из еврокубков, проиграв КуПСу

Первый матч команд, который закончился со счетом 2:2, оставил двоякие ощущения. С одной стороны, казалось, что полтавская команда сильнее соперников, поэтому ничейный результат - случайность. С другой (что подтвердил и матч в чемпионате Украины с «Днепром-1»), «Ворскла» показала, что не умеет удерживать нужный счет, точнее, выбирает для этого неправильный путь - игру на отбой. Кроме того, возникали вопросы к физической готовности защитников, особенно крайних.

Юрий Максимов, по сравнению с предыдущими матчами, сделал только одну замену в центре защиты (в основе играл Тамм), остальные проверенные игроки были в составе. Схема осталась той же - с тремя центральными защитниками и Скляром под двумя нападающими.

Однако финны прочно захватили инициативу. Создавалось впечатление, что правило выездного гола осталось и «КуПС» приехал в Полтаву обязательно забивать. Полтавчан что-то будто сковывало. Возможно, передавалась заметная нервозность главного тренера, который не находил себе места на тренерской скамье. За первые минут двадцать был только один момент, заслуживающий внимания - момент, который был близнецом шанса Степанюка в первой игре. Так же обрезался голкипер Крейдль, так же Руслан перебрасывал его издалека и так же не попал в ворота.

А гости не стеснялись и атаковать, хоть без явных успехов, и идти в дриблинг. Причем удачно идти. Казалось, будто финские игроки играют на публику или в свое удовольствие. Если бы были нейтральные болельщики, которые смотрели эту игру (очевидно, что таких не было), они получили бы эстетическое удовольствие от того, как финны просто, на замахе, подбирают мяч под себя, позволяя украинцам лететь в бесполезные подкаты.

Такая игра продолжалась до водопоя, а дальше немного выровнялась. И все же реальный момент имел Удо, который выскочил на свидание с Ризныком, но не сумел его переиграть. У «Ворсклы» можно вспомнить несколько навесов и забеганый Пердуты, однако никаких дивидендов они не принесли. За вторую половину игры становилось страшно, надежда была на речь Максимова.

И, видимо, она помогла, потому что игра выровнялась. Полтавчане уверенно заиграли и мы увидели настоящую «Ворсклу». Которая сразу же открыла счет - Якубу вывел Степанюка на оперативный простор, тот мог бить сам, но выложил мяч на ногу Тилля в центр штрафной. Олливье не промахнулся - 1:0!

И сразу же стало 1:1 - Удо прорвался по правому флангу, обошел Бондаренко и выкатил под удар Себбану. Удар в дальний угол Ризнык не видел и ничего не смог сделать.

Однако «Ворскла» не сдалась и снова вышла вперед. Пердута вторым темпом навесил на голову Скляру (помните, кто играл под форвардами?), Александр пробил головой с линии вратарской и мяч рикошетом от Томаса и перекладины оказался в воротах.

«Ворскла» перешла на удержание счета, Скляр ушел в глубину. Арбитр сегодня, пожалуй, не сможет спать из-за икоты, поскольку наслушался о себе от болельщиков много разного после того, как не назначил очевидный пенальти за толчок в спину Степанюка в чужой штрафной. Казалось, что на контратаках подопечные Максимова добьют соперника, но не вышло. А пять полтавских центральных защитников не сумели на (внимание, тавтология) пятой компенсированной минуте помешать Ниссиля замкнуть прострел слева с нескольких метров. Несколько секунд перед этим, кстати, было попадание в каркас полтавских ворот.

Опять 2:2. Экстра-тайм. Кушниренко решил, что пять центбэков на поле много, и, сфолив грубо на сопернике, пошел отдыхать почти сразу. Теперь оставалось действительно тянуть время до пенальти.

Не получилось. Минут за 10 до конца гости забили гол. Все просто - Рангель замкнул головой навес Анжея-Боатенга.

Шанс сравнять счет был у Челядина. Однако Артем, оказавшись перед Крейдлем, решил вместо спокойного удара влупить на силу - мимо ... Все, конец.

Пожалуй, это все же позор. Недаром Максимов так нервничал перед игрой - «Ворскла» вылетает после первой же стадии еврокубков от вполне проходного (на бумаге) соперника. Будем ждать, какие будут последствия и выводы.

Лига конференций 2021/2022. Второй квалификационный раунд. Ответный матч.

«Ворскла» - «КуПС» - 2:3.

Тилль, 48, Скляр, 55 - Cеббан, 49, Ниссиля, 90+3, Рангел, 111.

Степанюк, 90, Пердута, 91, Тамм, 119 - Хямяляйннен, 34, Ниссиля, 100, Рангел, 115, Удо, 120.

Кушниренко, 95.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Челядин, 63), О. Тилль, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Кане (Пешич, 105), Степанюк (Вакула, 105+1).

«КуПС»: Крейдль, Хямяляйнен (Ниссиля, 62), Тойвомяки, Томас (Хейнонен, 85), Каррильо (Хаарала, 81), Узочукву, Попович (Рангел, 62), Аджей-Боатенг, Себбан, Удо, Я. Икауниекс (Ниба, 91).

Арбитр: Павел Орел (Чехия).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА - КУПС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА