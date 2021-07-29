Ворскла
2 : 3
КуПС
29.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла - КуПС - 2:3. Попрощались с еврокубками. Видео голов и обзор матча

Команда Юрия Максимова провела ответный матч еврокубка

  • 29.07.2021 21:53
  • 5957 просмотров
  • 3 комментария
Ворскла - КуПС - 2:3. Попрощались с еврокубками. Видео голов и обзор матча
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Состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ворсклой» и финским КуПСом. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

Во второй «Ворскла» проиграла 2:3 в дополнительное время и вылетела.

Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча

Ворскла - КуПС 1:0. Гол Тилля

Ворскла - КуПС 1:1. Гол Себбена

Ворскла - КуПС 2:1. Гол Скляра

Ворскла - КуПС 2:2. Гол Ниссила

Ворскла - КуПС 2:3. Гол Узо

Ворскла - КуПС. Лучшие моменты первого тайма

События матча
111' ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (КуПС).
95' Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
90' ГОЛ ! Мяч забил Урхо Ниссилья (КуПС).
55' ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
49' ГОЛ ! Мяч забил Жордан Себбан (КуПС).
48' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Denny
    online
      Denny, 29.07.2021 22:23
    0
    Странно, вроде есть мотивация...
    👎
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 22:08
    0
    А кушніренко чітко розумів, що він ноль без палочки, пішов в необдуманий підкат-підвів команду-підписав собі вирок. Чи, мржливо, ви вважаєте його потрібнтм гравцем у команді?На паку з максимовим в білорусь нехай йдуть нм 3000$ оклад.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 22:04
    0
    Максимов-геть....
    Ссылка
    Denny
    online
      Denny, 29.07.2021 22:23
    0
    Странно, вроде есть мотивация...
    👎
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 22:08
    0
    А кушніренко чітко розумів, що він ноль без палочки, пішов в необдуманий підкат-підвів команду-підписав собі вирок. Чи, мржливо, ви вважаєте його потрібнтм гравцем у команді?На паку з максимовим в білорусь нехай йдуть нм 3000$ оклад.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 22:04
    0
    Максимов-геть....
    Ссылка
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