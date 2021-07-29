Ворскла - КуПС - 2:3. Попрощались с еврокубками. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ворсклой» и финским КуПСом. Первая встреча завершилась вничью 2:2.
Во второй «Ворскла» проиграла 2:3 в дополнительное время и вылетела.
Ворскла - КуПС 2:3. Обзор матча
Ворскла - КуПС 1:0. Гол Тилля
Ворскла - КуПС 1:1. Гол Себбена
Ворскла - КуПС 2:1. Гол Скляра
Ворскла - КуПС 2:2. Гол Ниссила
Ворскла - КуПС 2:3. Гол Узо
Ворскла - КуПС. Лучшие моменты первого тайма
События матча
|111'
|ГОЛ ! Мяч забил Ранжел (КуПС).
|95'
|Игрок команды Ворскла получает красную карточку.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Урхо Ниссилья (КуПС).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Жордан Себбан (КуПС).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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