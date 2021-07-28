Ворскла
0 : 0
КуПС
29.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – КуПС. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций

  • 28.07.2021 23:14
  • 349 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла – КуПС. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В четверг, 29 июля, состоится ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и финский «Куопион Паллосеура . Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:00.

В начале сезона полтавчан преследует число 2 - два матча, две ничьи, дважды забито по два гола, дважды пропущено по столько же. В обоих матчах счет 2:2 формировался по-разному - в первом матче с «КуПСом» наша команда быстро пропустила, тогда дважды забила (Кане и Тилль) и уверенно вела матч к победе, однако потеряла ее на последних секундах. А уже с «Днепром-1» подопечные Максимова опять же дважды выходили вперед (Степанюк и автогол Сватка), однако Артем Довбик два раза (см. начало абзаца) сравнивал счет. Причем в обоих матчах было достаточно противоречивое судейство. Забитые голы на выезде не дают никаких преимуществ в этом сезоне, поэтому «Ворскле» придется для прохода в следующий раунд начинать все сначала. К счастью, выглядит так, что команде это по силам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «КуПС».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги конференций между командами Ворскла и КуПС, который пройдет 29 июля в Полтаве.
    • 15.58% (12)
      1. Крупная победа Ворсклы
    • 63.64% (49)
      2. Минимальная победа Ворсклы
    • 6.49% (5)
      3. Победа Ворсклы по пенальти
    • 0% (0)
      4. Победа КуПС по пенальти
    • 12.99% (10)
      5. Минимальная победа КуПС
    • 1.3% (1)
      6. Крупная победа КуПС
    Результаты опроса Проголосовали — 77
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности