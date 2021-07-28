В четверг, 29 июля, состоится ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и финский «Куопион Паллосеура . Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:00.

В начале сезона полтавчан преследует число 2 - два матча, две ничьи, дважды забито по два гола, дважды пропущено по столько же. В обоих матчах счет 2:2 формировался по-разному - в первом матче с «КуПСом» наша команда быстро пропустила, тогда дважды забила (Кане и Тилль) и уверенно вела матч к победе, однако потеряла ее на последних секундах. А уже с «Днепром-1» подопечные Максимова опять же дважды выходили вперед (Степанюк и автогол Сватка), однако Артем Довбик два раза (см. начало абзаца) сравнивал счет. Причем в обоих матчах было достаточно противоречивое судейство. Забитые голы на выезде не дают никаких преимуществ в этом сезоне, поэтому «Ворскле» придется для прохода в следующий раунд начинать все сначала. К счастью, выглядит так, что команде это по силам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «КуПС».