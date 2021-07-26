Верните VAR! Ворскла и Днепр-1 сыграли в результативную ничью

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Украинская Премьер-лига. 1 тур.
«Ворскла» – «Днепр-1» – 2:2
Степанюк (7), Сваток (67, автогол) – Довбик (59, 72)
Кане (55), Яворский (85), Челядин (90) – Логинов (46), Когут (54), Назаренко (90)
Логинов (56, вторая желтая карточка)
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Пердута, Якубу (Кравчук, 81), Пуцлин, Скляр, Тилль (Челядин, 60), Степанюк (Вакула, 60), Кане (Луизао, 60).
«Днепр-1»: Паст, Лучкевич (Батагов, 76), Адамюк, Сваток, Логинов, Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Чуже, Русин (Назаренко, 61), Довбик.
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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