Верните VAR! Ворскла и Днепр-1 сыграли в результативную ничью

Удаление, автогол и шквал эмоций: таков итог матча в Полтаве

  • 26.07.2021 21:30
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Верните VAR! Ворскла и Днепр-1 сыграли в результативную ничью
© ФК Ворскла

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Ворскла» – «Днепр-1» – 2:2

Степанюк (7), Сваток (67, автогол) – Довбик (59, 72)

Кане (55), Яворский (85), Челядин (90) – Логинов (46), Когут (54), Назаренко (90)

Логинов (56, вторая желтая карточка)

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Пердута, Якубу (Кравчук, 81), Пуцлин, Скляр, Тилль (Челядин, 60), Степанюк (Вакула, 60), Кане (Луизао, 60).

«Днепр-1»: Паст, Лучкевич (Батагов, 76), Адамюк, Сваток, Логинов, Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Чуже, Русин (Назаренко, 61), Довбик.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

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