1-й тур
Ворскла
2 : 2
Днепр-1
26.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЙОВИЧЕВИЧ: «Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал»

Главный тренер «Днепра-1»​​​​​​​ прокомментировал боевую ничью против «Ворсклы»

  • 27.07.2021 00:05
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ЙОВИЧЕВИЧ: «Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал боевую ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 1-го тура УПЛ

«Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве – не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал!

Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но, в то же время, и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче. «Ворскла» показала, что является еврокомандой, и если мы стремимся к тому месту, должны приезжать сюда с авторитетом и побеждать с храбростью и смелостью.

В первые 25–30 минут мы чувствовали несыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами.

Обожаю эту команду! Знаю, что будем расти. Не будем окончательных выводов после первого матча. Это марафон. И золотое очко, которое мы приняли сегодня, может быть вроде победы, если одолеем в следующем туре «Черноморец».

Не знаю, что постоянно происходит в матчах с Ворсклой. В прошлом чемпионате мы также играли здесь в меньшинстве. Должен пролить кровь, чтобы претендовать на победу. Там вне игры, там сомнительная ситуация. Моя реакция как тренера значит, что я не камень. Футбол – это игра эмоций. Они признали ситуацию, но удалили меня. Ничего, идем дальше. Я тоже должен сделать выводы».

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Источник — СК Днепр-1

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