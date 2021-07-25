В понедельник, 26 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» примет «Днепр-1». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 19:30.

Как раз с днепрянами «зелено-белые» провели первый спарринг летнего межсезонья, одержав победу со счетом 3:0. К новому сезону полтавчане готовились на Закарпатье, а на прошлой неделе стартовали в Лиге Конференций, сыграв вничью с финским «КуПСом» (2:2). Подопечные Игора Йовичевича провели семь спаррингов, одержав 2 победы, потерпев 3 поражения и дважды сыграв вничью. В прошлом чемпионате в Днепре соперники сыграли вничью (2:2), а в Полтаве «Днепр-1» обыграл хозяев поля (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».