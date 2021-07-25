1-й тур
Ворскла
0 : 0
Днепр-1
26.07.2021 19:30

Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 25.07.2021 17:08
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Ворскла – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В понедельник, 26 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором полтавская «Ворскла» примет «Днепр-1». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 19:30.

Как раз с днепрянами «зелено-белые» провели первый спарринг летнего межсезонья, одержав победу со счетом 3:0. К новому сезону полтавчане готовились на Закарпатье, а на прошлой неделе стартовали в Лиге Конференций, сыграв вничью с финским «КуПСом» (2:2). Подопечные Игора Йовичевича провели семь спаррингов, одержав 2 победы, потерпев 3 поражения и дважды сыграв вничью. В прошлом чемпионате в Днепре соперники сыграли вничью (2:2), а в Полтаве «Днепр-1» обыграл хозяев поля (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

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