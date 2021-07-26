26 июля состоялся матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором играли «Ворскла» и «Днепр-1».
Поединок в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского завершился боевой ничьей (2:2).
Ворскла – Днепр-1 – 2:2. Полтавская битва. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Степанюк, 7 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Логинов (Днепр-1), 56 мин.
ГОЛ! 1:1. Довбик, 59 мин.
ГОЛ! 2:1. Сваток, 67 мин (автогол)
ГОЛ! 2:2. Довбик, 72 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|67'
|ГОЛ ! Автогол забил Александр Сваток (Ворскла).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|56'
|Сергей Логинов (Днепр-1) получает красную карточку.
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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