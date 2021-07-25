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Днепр-1
26.07.2021 19:30

Ворскла – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды подошли к новому сезону в обновленных составах

  • 25.07.2021 18:15
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Ворскла – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ворскла

В понедельник, 26 мая, в Полтаве состоится матч 1-го тура нового сезона чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги между местной «Ворсклой» и «Днепром-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Ворскла»

 

Команда Юрия Максимова по итогам прошлого сезона заняла пятое место в национальном чемпионате, которое позволило принять участие в первом в истории розыгрыше Лиги конференций. В новом еврокубке полтавчане стартовали в прошлый четверг, сыграв вничью с финским КуПСом со счетом 2:2.

Причем полтавчане пропустили второй мяч на последней компенсированной минуте выездного поединка, упустив победу. В предстоящий четверг в Полтаве состоится ответная встреча, где «Ворскле» нужно будет побеждать. Два забитых мяча на выезде в этот раз не имеют никакого значения, поскольку УЕФА перед стартом сезона отменил правило выездного гола.

Главная потеря «Ворсклы» – уход Владислава Кулача, лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ, который проходит просмотр в киевском «Динамо». Но в то же время был подписан защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм. А атаку должен усилить Адеринсола Эсеола, в последнее время выступавший за казахстанский «Кайрат».

«Днепр-1»

 

Команда Игора Йовичевича в еврокубки выйти не смогла, так как после неудачного старта сезона под руководством еще Дмитрия Михайленко днепряне долгое время вовсе вели борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В итоге от зоны еврокубков «Днепр-1» отстал на 11 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.

В рамках подготовки к новому сезону днепряне провели семь контрольных матчей, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Самое крупное поражение подопечным Йовичевича нанесла как раз «Ворскла» ровно месяц назад – 26 июня, тогда полтавчане забили три безответных мяча.

Главные усиления для «Днепра-1» – экс-вратарь «Десны» Евгений Паст, латераль Валерий Лучкевич из «Александрии» и хорватский хавбек Невен Джурасек, арендованный у загребского «Динамо». А у киевского «Динамо» были взяты в аренду Никита Кравченко и Назарий Русин.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Яворский, Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Тилль, Степанюк.

«Днепр-1»: Паст – Логинов, Сваток, Адамюк, Н.Кравченко, Джурасек, Пихальонок, Когут, Лучкевич, Чуже, Довбик.

26 мая, понедельник

«Ворскла» – «Днепр-1»
Полтава. Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ВОРСКЛА — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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