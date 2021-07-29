Помощник Максимова: «Сколько Ворскла должна забить, чтобы выиграть?»

Сергей Ревут оценил вылет команды из еврокубков

  • 29.07.2021 22:26
  • 1598 просмотров
  • 10 комментариев
Помощник Максимова: «Сколько Ворскла должна забить, чтобы выиграть?»
© vorskla.com.ua

Сергей Ревут, помощник наставника «Ворсклы» Юрия Максимова, оценил поражение от КуПСа 2:3 и вылет команды из Лиги конференций.

«Трудно собраться с мыслями. Начали очень плохо. Наверное, сил не хватило, но потом ребята разбегались. Последние матчи так выходит, что в конце пропускаем. И вообще много пропускам - 7 голов за три матча. Соперник непростой, достойный. Как случилось, так случилось, ничего не сделаешь. Много ошибок, проигрываем борьбу».

«Сколько нужно забить, чтобы выиграть? Забиваем по два гола и не можем победить. И оба раза в еврокубке, и с «Днепром». Замены не помогли, игру не исправили. С «Днепром-1» оставили много сил, ребят не хватило физически».

«В раздевалке тишина, все расстроены», - сказал Ревут.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Потапчук
    online
      Александр Потапчук, 29.07.2021 22:52
    0
    А где сам виновник позора? Или не царское это дело людям объяснять как докатились до такого позора?
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
      Александр Потапчук, 29.07.2021 22:50
    0
    "Як сталося, так сталося")) ты дебил? Опозорил весь украинский футбол и как случилось, так случилось??!??!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 22:50
    0
    Научиться делать замены в конце игры.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 29.07.2021 22:49
    0
    Треба сказати, що суперник був дуже сильний, але клуб отримав цінний досвід, подростає молоде покоління....
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.07.2021 22:41
    +2
    Рівно на 1 більше чим пропустити. ЛОЛ
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.07.2021 22:36
    +8
    Вы гадёныши мало того что изнасиловади своих болел так очередной раз позорите город и футбол в целом.На нас смотрят как на г"вно которое не способно даже 1 стадию пройти.
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    gajvir
    online
      gajvir, 29.07.2021 22:35
    +2
    3 матч сезону, не вистачило сил????????? Це просто якийсь фірмовий знак наших команд , включаючи збірну , загальний провал з фізичною витривалістю та відновленням. Центр поля взагалі відсутній , Яворський - рівень аматорських колективів, команда розбалансована, розгублена , заміни незрозумілі нікому. Ну а суддя відомо хто.
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    BekXanov
      BekXanov, 29.07.2021 22:35
    +7
    Вопрос неправильный !Защита должна не пропускать.А защиты просто НЕТ !Ві взяли деревяніх уровня 2 лиги тот же Бондаренко который по просту за всю карьеру не играл ,а вы его ставите в состав и что он творит!
    Что значит не хватает физ кондиций?А как вы собирались дальше играть?В воскресенье тур!Готовы к тому что вас Рух выносить будет?
    Вы на сборах провели игру с Ужгородом и Минаем ах да ещё Днипро -1 это вся ваша подготовка к сезону и играм в еврокубках?Максимов заигрался и заумничился очень.На выход !
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.07.2021 22:34
    +6
    Это он у нас спрашивает, сколько нужно забить????устали уже? только третья игра после отдыха,отчего устали????? наверное в отпуске бабушкам помогали копать картошку!!! позорище!!!
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    bonv
    online
      bonv, 29.07.2021 22:33
    +9
    На один гол більше за суперника. Ганебний виліт..
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    bonv
    online
      bonv, 29.07.2021 22:33
    +9
    На один гол більше за суперника. Ганебний виліт..
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.07.2021 22:36
    +8
    Вы гадёныши мало того что изнасиловади своих болел так очередной раз позорите город и футбол в целом.На нас смотрят как на г"вно которое не способно даже 1 стадию пройти.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.07.2021 22:35
    +7
    Вопрос неправильный !Защита должна не пропускать.А защиты просто НЕТ !Ві взяли деревяніх уровня 2 лиги тот же Бондаренко который по просту за всю карьеру не играл ,а вы его ставите в состав и что он творит!
    Что значит не хватает физ кондиций?А как вы собирались дальше играть?В воскресенье тур!Готовы к тому что вас Рух выносить будет?
    Вы на сборах провели игру с Ужгородом и Минаем ах да ещё Днипро -1 это вся ваша подготовка к сезону и играм в еврокубках?Максимов заигрался и заумничился очень.На выход !
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 29.07.2021 22:34
    +6
    Это он у нас спрашивает, сколько нужно забить????устали уже? только третья игра после отдыха,отчего устали????? наверное в отпуске бабушкам помогали копать картошку!!! позорище!!!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 29.07.2021 22:41
    +2
    Рівно на 1 більше чим пропустити. ЛОЛ
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.07.2021 22:35
    +2
    3 матч сезону, не вистачило сил????????? Це просто якийсь фірмовий знак наших команд , включаючи збірну , загальний провал з фізичною витривалістю та відновленням. Центр поля взагалі відсутній , Яворський - рівень аматорських колективів, команда розбалансована, розгублена , заміни незрозумілі нікому. Ну а суддя відомо хто.
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
      Александр Потапчук, 29.07.2021 22:52
    0
    А где сам виновник позора? Или не царское это дело людям объяснять как докатились до такого позора?
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
      Александр Потапчук, 29.07.2021 22:50
    0
    "Як сталося, так сталося")) ты дебил? Опозорил весь украинский футбол и как случилось, так случилось??!??!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 22:50
    0
    Научиться делать замены в конце игры.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 29.07.2021 22:49
    0
    Треба сказати, що суперник був дуже сильний, але клуб отримав цінний досвід, подростає молоде покоління....
    Ссылка
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