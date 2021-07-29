Помощник Максимова: «Сколько Ворскла должна забить, чтобы выиграть?»

Сергей Ревут, помощник наставника «Ворсклы» Юрия Максимова, оценил поражение от КуПСа 2:3 и вылет команды из Лиги конференций.
«Трудно собраться с мыслями. Начали очень плохо. Наверное, сил не хватило, но потом ребята разбегались. Последние матчи так выходит, что в конце пропускаем. И вообще много пропускам - 7 голов за три матча. Соперник непростой, достойный. Как случилось, так случилось, ничего не сделаешь. Много ошибок, проигрываем борьбу».
«Сколько нужно забить, чтобы выиграть? Забиваем по два гола и не можем победить. И оба раза в еврокубке, и с «Днепром». Замены не помогли, игру не исправили. С «Днепром-1» оставили много сил, ребят не хватило физически».
«В раздевалке тишина, все расстроены», - сказал Ревут.
Источник — Футбол 1/2/3
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Что значит не хватает физ кондиций?А как вы собирались дальше играть?В воскресенье тур!Готовы к тому что вас Рух выносить будет?
Вы на сборах провели игру с Ужгородом и Минаем ах да ещё Днипро -1 это вся ваша подготовка к сезону и играм в еврокубках?Максимов заигрался и заумничился очень.На выход !
Что значит не хватает физ кондиций?А как вы собирались дальше играть?В воскресенье тур!Готовы к тому что вас Рух выносить будет?
Вы на сборах провели игру с Ужгородом и Минаем ах да ещё Днипро -1 это вся ваша подготовка к сезону и играм в еврокубках?Максимов заигрался и заумничился очень.На выход !
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