Помощник Максимова: «Сколько Ворскла должна забить, чтобы выиграть?»

Сергей Ревут, помощник наставника «Ворсклы» Юрия Максимова, оценил поражение от КуПСа 2:3 и вылет команды из Лиги конференций.

«Трудно собраться с мыслями. Начали очень плохо. Наверное, сил не хватило, но потом ребята разбегались. Последние матчи так выходит, что в конце пропускаем. И вообще много пропускам - 7 голов за три матча. Соперник непростой, достойный. Как случилось, так случилось, ничего не сделаешь. Много ошибок, проигрываем борьбу».

«Сколько нужно забить, чтобы выиграть? Забиваем по два гола и не можем победить. И оба раза в еврокубке, и с «Днепром». Замены не помогли, игру не исправили. С «Днепром-1» оставили много сил, ребят не хватило физически».

«В раздевалке тишина, все расстроены», - сказал Ревут.