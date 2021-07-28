Ворскла
0 : 0
КуПС
29.07.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Полтавчане попытаются вырвать путевку в третий раунд квалификации

  • 28.07.2021 09:40
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Ворскла – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Ворскла

В четверг, 29 июля, в Полтаве состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Ворскла» примет финский «КуПС». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Ворскла»

 

Команда Юрия Максимова по итогам прошлого сезона заняла пятое место в национальном чемпионате, которое позволило принять участие в первом в истории розыгрыше Лиги конференций. В новом еврокубке полтавчане стартовали в прошлый четверг, сыграв вничью с «КуПСом» со счетом 2:2.

Причем полтавчане пропустили второй мяч на последней компенсированной минуте выездного поединка, упустив победу. В Полтаве «Ворскле» нужно будет побеждать. Два забитых мяча на выезде в этот раз не имеют никакого значения, поскольку УЕФА перед стартом сезона отменил правило выездного гола.

Главная потеря «Ворсклы» – уход Владислава Кулача, лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ, который проходит просмотр в киевском «Динамо». Но в то же время был подписан защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм. А атаку должен усилить Адеринсола Эсеола, в последнее время выступавший за казахстанский «Кайрат».

В понедельник полтавчане провели первый матч в рамках нового сезона украинской Премьер-лиги, в котором, как и с «КуПСом», сыграли вничью с «Днепром-1» со счетом 2:2.

«КуПС»

 

Бронзовый призер чемпионата Финляндии является завсегдатаем еврокубковых квалификаций. В последних одиннадцати сезонах «КуПС» шесть раз пытался выйти в групповой раунд, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. В прошлом сезоне финский клуб был очень близок к группе Лиги Европы, одержав две победы – во втором и третьем квалификационных раундах, однако в плей-офф оказался слабее румынского ЧФР Клуж (1:3).

«КуПС» является шестикратным чемпионом Финляндии и трехкратным обладателем национального Кубка. Как показала первая встреча, команда довольно сильная, не сдается и играет до финального свистка. Недооценивать её нельзя, но всё же «Ворскла» на бумаге выглядит сильнее. Согласно Transfermarkt, совокупная стоимость игроков первой команды «КуПСа» составляет 4,5 миллиона евро, в то время как «Ворскла» оценивается в 13 миллионов евро.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ворскла» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.56.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Яворский, Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Тилль, Степанюк.

«КуПС»: Кредль – Хямяляйнен, Томас, Тойвомаки, Каррильо, Себбан, Аджей-Боатенг, Узочукву, Попович, Ниссиля, Удо.

29 июля, четверг

«Ворскла» – «КуПС» (Первый матч – 2:2)
Полтава. Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского. 19:00
ВОРСКЛА — КУПС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» и медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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