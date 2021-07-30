Александр ХАЦКЕВИЧ: «Меня просто убило. В Украине с таким не сталкивался»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о ситуации с некоторыми российскими футболистами и их агентами.

«Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В «Роторе» есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в «Роторе», они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался», — отметил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года по март 2021 года.