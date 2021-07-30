Александр ХАЦКЕВИЧ: «Меня просто убило. В Украине с таким не сталкивался»

Экс-наставник «Ротора» считает, что у некоторых игроков нет спортивных амбиций

  • 30.07.2021 11:28
  • 5120 просмотров
  • 2 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Меня просто убило. В Украине с таким не сталкивался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич поделился мнением о ситуации с некоторыми российскими футболистами и их агентами.

«Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В «Роторе» есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в «Роторе», они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался», — отметил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Ротор» с декабря 2019 года по март 2021 года.

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Источник — Матч ТВ

(19 голосов)

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Комментарии
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 30.07.2021 12:30
    0
    Кацапский менталитет раба!!! У него не может не быть повелителя
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.07.2021 12:05
    +6
    В России личностей, индивидуальностей не любят. Там нужны послушные болтики и шурупы для машины. В Украине ситуация лучше, но тоже печальная.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.07.2021 12:05
    +6
    В России личностей, индивидуальностей не любят. Там нужны послушные болтики и шурупы для машины. В Украине ситуация лучше, но тоже печальная.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 30.07.2021 12:30
    0
    Кацапский менталитет раба!!! У него не может не быть повелителя
    Ссылка
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