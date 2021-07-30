Удачная репетиция перед еврокубками. Колос переиграл Металлист 1925

Третий поединок в истории между «Колосом» и «Металлистом 1925» наконец-то порадовал забитым голом.

До матча на новом стадионе ковалевцев, команды дважды встречались в рамках Первой лиги сезона 2018/19 годов, и в обеих случаях были зафиксированы нулевые ничьи.



Намедни команда Руслана Костышина узнала своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал казахстанский «Шахтер» из Караганды, который по сумме двух матчей одолел более именитый бухарестский «Стяуа». Так что совсем скоро ковалевцы будут играть на два фронта. И в свете вылета с турнира полтавской «Ворсклы» реноме Украины в Лиге конференций придется держать одному «Колосу».



Но и о внутреннем чемпионате забывать никак нельзя. Борьба в нем будет очень нешуточная. Подтверждением чему стартовый тур. В нем «Колос» съездил в гости к новичку УПЛ, ровенскому «Вересу», и увез из Луцка (в этом городе пока что играют ровенцы) лишь нулевую ничью.



Для «Колоса» терять очки, особенно в родных стенах, практически непозволительно. Но вряд ли подопечные Костышина настраивались на матч с харьковчанами как на генеральную репетицию перед своим вторым в истории стартом в квалификации евротурнира.



«Металлист 1925» - достаточно крепкий «орешек». И его победа – 2:1 в дебютном матче над львовским «Рухом», тому подтверждение. Первый тайм матча в Харькове команда Валерия Кривенцова вообще провела показательно и лишь после перерыва отдала инициативу гостям.



Старт встречи на стадионе «Колос» вышел неспешным. Команды присматривались друг к другу и не спешили форсировать события. Казалось, пройдет несколько минут и более опытные и мастеровитые хозяева обрушат навалу на ворота Сидоренко, но не тут-то было.



Харьковчане захватили мяч и уже на одиннадцатой минуте едва не открыли счет. Батюшин выбежал один на один с Волынцом, перебросил кипера, но мяч полетел слабо и Петров вынес его с ленточки! А спустя две минуты после углового немного не повезло Фабиньо. Бразилец головой совсем чуть-чуть не попал в ворота!



Момент после корнера был и у «Колоса». Сидоренко не попал кулаком по мячу, но удар головой Гавриша прошелся мимо пустых ворот!



После перерыва «Металист 1925» продолжал приятно удивлять. Команда играла очень организовано и была ближе к взятию ворот Волынца. Ковалевцы, наоборот, играли слишком прогнозировано и ничем не могли удивить оборону гостей. Пока не вышли Ситчинава и Ильин.



На 71-й минуте своими первыми касаниями они и соорудили гол. Ситчинава отдал на Ильина, тот неглядя прострелил на 11-ть метров и Костышин пробил Сидоренко – 1:0.



«Металлист 1925» бросился отыгрываться, но у команды пропало то качество, которое сопровождало ее вначале игры. У подопечных Кривенцова появились проблемы с доставкой мяча на своих нападающих и те работали практически вхолостую. «Колос» сконцентрировался на обороне своих ворот и на опыте добился нужного для себя результата.



Тем не менее, вопросов к игре ковалевцев хватает. На старте УПЛ они выглядят не слишком уверенно. Харьковчане же, как для новичка элитного дивизиона, играют смело и радуют глаз.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» – «Металлист 1925» – 1:0.

Костышин, 72.

Костышин, 67, Диего Силва, 79, Данфа, 84, Ситчинава, 90+1 - Ткачук, 68.

«Колос»: Волынец, Ром, Гаврыш, Петров, Сакив, Милько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Силва, 64), Костышин (Данфа, 81), Лысенко (Ситчинава, 71).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жычыков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Голодюк (Ермаков, 90), Батюшин (Дмитренко, 78), Крыськив.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА