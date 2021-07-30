2-й тур
Колос К
1 : 0
Металлист 1925
30.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удачная репетиция перед еврокубками. Колос переиграл Металлист 1925

Денис Костышин забил дебютный гол в истории противостояний команд

  • 30.07.2021 22:55
  • 956 просмотров
  • 12 комментариев
Удачная репетиция перед еврокубками. Колос переиграл Металлист 1925
© ФК Колос

Третий поединок в истории между «Колосом» и «Металлистом 1925» наконец-то порадовал забитым голом. 

До матча на новом стадионе ковалевцев, команды дважды встречались в рамках Первой лиги сезона 2018/19 годов, и в обеих случаях были зафиксированы нулевые ничьи. 

Намедни команда Руслана Костышина узнала своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Им стал казахстанский  «Шахтер» из Караганды, который по сумме двух матчей одолел более именитый бухарестский «Стяуа». Так что совсем скоро ковалевцы будут играть на два фронта. И в свете вылета с турнира полтавской «Ворсклы» реноме Украины в Лиге конференций придется держать одному «Колосу».

Но и о внутреннем чемпионате забывать никак нельзя. Борьба в нем будет очень нешуточная. Подтверждением чему стартовый тур. В нем «Колос» съездил в гости к новичку УПЛ, ровенскому «Вересу», и увез из Луцка (в этом городе пока что играют ровенцы) лишь нулевую ничью.

Для «Колоса» терять очки, особенно в родных стенах, практически непозволительно. Но вряд ли подопечные Костышина настраивались на матч с харьковчанами как на генеральную репетицию перед своим вторым в истории стартом в квалификации евротурнира. 

«Металлист 1925» - достаточно крепкий «орешек». И его победа – 2:1 в дебютном матче над львовским «Рухом», тому подтверждение. Первый тайм матча в Харькове команда Валерия Кривенцова вообще провела показательно и лишь после перерыва отдала инициативу гостям. 

Старт встречи на стадионе «Колос» вышел неспешным. Команды присматривались друг к другу и не спешили форсировать события. Казалось, пройдет несколько минут и более опытные и мастеровитые хозяева обрушат навалу на ворота Сидоренко, но не тут-то было.

Харьковчане захватили мяч и уже на одиннадцатой минуте едва не открыли счет. Батюшин выбежал один на один с Волынцом, перебросил кипера, но мяч полетел слабо и Петров вынес его с ленточки! А спустя две минуты после углового немного не повезло Фабиньо. Бразилец головой совсем чуть-чуть не попал в ворота!

Момент после корнера был и у «Колоса». Сидоренко не попал кулаком по мячу, но удар головой Гавриша прошелся мимо пустых ворот!

После перерыва «Металист 1925» продолжал приятно удивлять. Команда играла очень организовано и была ближе к взятию ворот Волынца. Ковалевцы, наоборот, играли слишком прогнозировано и ничем не могли удивить оборону гостей. Пока не вышли Ситчинава и Ильин.

На 71-й минуте своими первыми касаниями они и соорудили гол. Ситчинава отдал на Ильина, тот неглядя прострелил на 11-ть метров и Костышин пробил Сидоренко – 1:0.

«Металлист 1925» бросился отыгрываться, но у команды пропало то качество, которое сопровождало ее вначале игры. У подопечных Кривенцова появились проблемы с доставкой мяча на своих нападающих и те работали практически вхолостую. «Колос» сконцентрировался на обороне своих ворот и на опыте добился нужного для себя результата.

Тем не менее, вопросов к игре ковалевцев хватает. На старте УПЛ они выглядят не слишком уверенно. Харьковчане же, как для новичка элитного дивизиона, играют смело и радуют глаз.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» – «Металлист 1925» – 1:0.

Костышин, 72.

Костышин, 67, Диего Силва, 79, Данфа, 84, Ситчинава, 90+1 - Ткачук, 68.

«Колос»: Волынец, Ром, Гаврыш, Петров, Сакив, Милько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ильин, 71), Нуриев (Диего Силва, 64), Костышин (Данфа, 81), Лысенко (Ситчинава, 71).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жычыков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин (Протасов, 59), Фабиньо (Ременюк, 78), Голодюк (Ермаков, 90), Батюшин (Дмитренко, 78), Крыськив.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    al mizo
    online
      al mizo, 30.07.2021 23:20
    0
    переиграл только по счету-полностью равная игра
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 30.07.2021 23:20
    0
    - После того как судьи и пенальти вытянули колос на 4е место... за эту ху..ню болеть нет желания...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.07.2021 23:16
    0
    whitebell81, 30.07.2021 23:13
    Никогда он не считался возрожденным Металлистом, это как Днепр-1
    МКГ который в Первой Лиге - это скорее фейковый клуб с долгами. 1925 клуб с новой историей.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 23:15
    +1
    Aleks04, 30.07.2021 23:14
    А этот Металлист весьма неплох. Да и более приятный в отличие от другого клубишка.
    этот Металлист - Against Modern Football
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.07.2021 23:14
    0
    А этот Металлист весьма неплох. Да и более приятный в отличие от другого клубишка.
    Ссылка
    whitebell81
    online
      whitebell81, 30.07.2021 23:13
    +2
    bassofon, 30.07.2021 23:11
    Ну это он сейчас вдруг клоном стал, а раньше считался возрожденным Металлистом. Причем даже раньше чем ФК Металл.
    Никогда он не считался возрожденным Металлистом, это как Днепр-1
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 30.07.2021 23:11
    0
    Gepard, 30.07.2021 23:01
    Клуб клон проиграл
    Ну это он сейчас вдруг клоном стал, а раньше считался возрожденным Металлистом. Причем даже раньше чем ФК Металл.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 23:08
    +1
    Удачная репетиция? кто то сегодня отскочил просто. Колос никакущий.
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 30.07.2021 23:07
    +2
    Рiвно грали, часом одна з команд переважала у володiннi потiм друга. Колосу дуже пощастило iз забитим голом. Так сталося.... М1925 мiг 2 забивати. Мiнiмум один. Команда з ЛЭ зiграла трошки краще нiж новачок УПЛ. У 1925 э всiшанси закрiпитися в УПЛ в цьому роцi
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 30.07.2021 23:01
    -8
    Клуб клон проиграл
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 30.07.2021 22:58
    0
    Колос с победой! Классный гол
    Ссылка
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 22:58
    -3
    Теперь пошли и харьковские скальпы.
    Ссылка
    whitebell81
    online
      whitebell81, 30.07.2021 23:13
    +2
    bassofon, 30.07.2021 23:11
    Ну это он сейчас вдруг клоном стал, а раньше считался возрожденным Металлистом. Причем даже раньше чем ФК Металл.
    Никогда он не считался возрожденным Металлистом, это как Днепр-1
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 30.07.2021 23:07
    +2
    Рiвно грали, часом одна з команд переважала у володiннi потiм друга. Колосу дуже пощастило iз забитим голом. Так сталося.... М1925 мiг 2 забивати. Мiнiмум один. Команда з ЛЭ зiграла трошки краще нiж новачок УПЛ. У 1925 э всiшанси закрiпитися в УПЛ в цьому роцi
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 23:15
    +1
    Aleks04, 30.07.2021 23:14
    А этот Металлист весьма неплох. Да и более приятный в отличие от другого клубишка.
    этот Металлист - Against Modern Football
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.07.2021 23:08
    +1
    Удачная репетиция? кто то сегодня отскочил просто. Колос никакущий.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 30.07.2021 23:20
    0
    переиграл только по счету-полностью равная игра
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 30.07.2021 23:20
    0
    - После того как судьи и пенальти вытянули колос на 4е место... за эту ху..ню болеть нет желания...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.07.2021 23:16
    0
    whitebell81, 30.07.2021 23:13
    Никогда он не считался возрожденным Металлистом, это как Днепр-1
    МКГ который в Первой Лиге - это скорее фейковый клуб с долгами. 1925 клуб с новой историей.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.07.2021 23:14
    0
    А этот Металлист весьма неплох. Да и более приятный в отличие от другого клубишка.
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 30.07.2021 23:11
    0
    Gepard, 30.07.2021 23:01
    Клуб клон проиграл
    Ну это он сейчас вдруг клоном стал, а раньше считался возрожденным Металлистом. Причем даже раньше чем ФК Металл.
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 30.07.2021 22:58
    0
    Колос с победой! Классный гол
    Ссылка
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