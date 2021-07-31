Валерий КРИВЕНЦОВ: «Проиграли, но я горжусь командой»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в эфире телеканала Футбол дал комментарий к матчу 2-го тура УПЛ против «Колоса» (0:1).

– Валерий Сергеевич, какова ваша оценка сегодняшнего матча?

– Игра получилась очень интересной. На мой взгляд, наше преимущество мы не смогли конвертировать в победу, потому что моменты у нас были. Команда на протяжении всей игры выглядела очень целостно. Мы много комбинировали, можно сказать, что вели игру. Опять же, это все на мой взгляд. Перед пропущенным голом у нас был хороший момент, когда мы втроем выбежали против двух защитников, но не распорядились мячом, как следует. За такое в футболе наказывают. Пропустили гол, попытались изменить ход поединка, но не получилось. Однако команду я хочу поздравить с хорошей игрой. Пожалуй, сегодня именно тот случай, когда проиграли, но я горжусь нашей командой.

– Что помешало футболистам более удачно распоряжаться моментами? В частности, Крыськиву в первом тайме?

– Крыськив, Фабиньо, Батюшин, Дмитренко в концовке поединка... Наверное, мастерство.

– Возможно, волнение после выхода в УПЛ?

– Волнения нет. Уже первый тур сыграли, посмотрели, что мы можем со всеми играть. Опять же, я считаю, что сегодня на фоне команды, которая представляет нашу страну в еврокубках мы выглядели очень-очень хорошо.

– Первые минуты матча Металлист 1925 переигрывал по игре Колос. Чувствуете силы в команде так и в дальнейшем продолжать чемпионат?

– Я уже говорил, что мы будем стараться не отходить от своей игры и с любым соперником пытаться воплотить на поле то, что мы тренируем каждый день.