В пятницу, 30 июля, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» с Ковалевки и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало в 21:00.

Команды начали чемпионат по-разному. «Колос» неожиданно не смог победить на выезде «Верес», сыграв в Луцке вничью (0:0). А дебютанты Премьер-лиги, наоборот, стартовали с несколько неожиданной победы над «Рухом». Команде Костишина уже совсем скоро надо будет играть на два фронта, поскольку начинаются еврокубки, поэтому нельзя терять драгоценных баллов, если целью вновь есть высокие места. А «Металлисту 1925» нужно забыть о войне с соседями и просто наслаждаться игрой. Кстати, если в пятницу будет забит гол, он станет первым в истории противостояний двух клубов - предыдущие два матча в Первой лиге закончились нулями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» - «Металлист 1925».