В пятницу, 30 июля, на стадионе «Колос», в поединке 2-го тура Украинской Премьер-лиги местный «Колос» примет харьковский «Металлист 1925».
«Колос»
Первый матч нового сезона УПЛ коллектив Руслана Костышина начинал на выезде в Луцке. Команде предстояло доказать свою силу в игре с чемпионом Первой лиги минувшего сезона, «Вересом». Ковалевцы больше владели мячом и в первом тайме имели некоторое преимущество. Но потом игра выровнялась, что в некоторой степени стало неожиданностью. После матча Руслан Костишин предьявлял вполне обоснованные претензии организаторам матча к слишком высокой траве на поле луцкого «Авангарда», которая значительно замедляла темп игры. Но на результат игры этот фактор уже никак повлиять не мог - нулевая ничья и большие надежды на красивую игру и три очка уже в следующих матчах.
Стоит отметить хорошую трансферную кампанию клуба этим летом. Забивные Ситчинава, Нуриев, техничный бразилец Диего Сантос, защитник Павловец должны положительно повлиять на игру команды и помочь ей пройти как можно дальше в Лиге конференций, в которой «Колос» стартует на домашней арене 5 августа.
«Металлист 1925»
Исторический дебютный матч в УПЛ для харьковчан выдался на славу! Главный тренер команды Валерий Кривенцов в стартовом составе выставил тех самых игроков, с которыми в прошлом сезоне завоевал путевку в элитный дивизион. Таким большим доверием коуч не только смотивировал самих футболистов, но и зажег в их сердцах огонь надежды, дав понять, что они ничем не хуже соперников.
Команда своего тренера отблагодарила сполна. Футболисты «Металлиста 1925» бились за каждый мяч и вполне заслуженно победили - 2:1. К слову, Валерий Кривенцов был признан лучшим тренером стартового тура чемпионата Украины.
Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Уже на старте встречи очень неприятную травму получил основной нападающий Виталий Пономар. У форварда диагностировали растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. И вскоре станет ясно - потребуется операция или консервативное лечение. В любом случае, травма серьезная, которая лишила Виталия любимого дела, а клуб ударной силы на строк от двух месяцев.
История встреч
Футбольные пути «Колоса» и «Металлиста 1925» ранее пересекались только в рамках Первой лиги. Соперники провели между собой 2 матча и в обеих случаях были зафиксированы нулевые ничьи.
Ориентировочные составы:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Павловец, Золотов, Богданов, Милько, Чурко, Костышин, Диего Сантос, Ситчинава
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Фабиньо.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем матче «Колос» подтвердит свой более высокий класс и одержит победу. Нашей ставкой будет победа хозяев с коэффициентом 1.8 по линии Vbet.
30 июля, пятница
|«Колос» – «Металлист 1925»
|Ковалевка. Стадион «Колос». 21:00
|Прямая ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
|КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 2:1
Источник — Sport.ua
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