2-й тур
Колос К
0 : 0
Металлист 1925
30.07.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевцы попробуют победить накануне старта в Лиге конференций

  • 28.07.2021 17:10
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Колос – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В пятницу, 30 июля, на стадионе «Колос», в поединке 2-го тура Украинской Премьер-лиги местный «Колос» примет харьковский  «Металлист 1925».

«Колос»

Первый матч нового сезона УПЛ коллектив Руслана Костышина начинал на выезде в Луцке. Команде предстояло доказать свою силу в игре с чемпионом Первой лиги минувшего сезона, «Вересом». Ковалевцы больше владели мячом и в первом тайме имели некоторое преимущество. Но потом игра выровнялась, что в некоторой степени стало неожиданностью. После матча Руслан Костишин предьявлял вполне обоснованные претензии организаторам матча к слишком высокой траве на поле луцкого «Авангарда», которая значительно замедляла темп игры. Но на результат игры этот фактор уже никак повлиять не мог - нулевая ничья и большие надежды на красивую игру и три очка уже в следующих матчах.

Стоит отметить хорошую трансферную кампанию клуба этим летом. Забивные Ситчинава, Нуриев, техничный бразилец Диего Сантос, защитник Павловец должны положительно повлиять на игру команды и помочь ей пройти как можно дальше в Лиге конференций, в которой «Колос» стартует на домашней арене 5 августа. 

«Металлист 1925»

Исторический дебютный матч в УПЛ для харьковчан выдался на славу! Главный тренер команды Валерий Кривенцов в стартовом составе выставил тех самых игроков, с которыми в прошлом сезоне завоевал путевку в элитный дивизион. Таким большим доверием коуч не только смотивировал самих футболистов, но и зажег в их сердцах огонь надежды, дав понять, что они ничем не хуже соперников. 

Команда своего тренера отблагодарила сполна. Футболисты «Металлиста 1925» бились за каждый мяч и вполне заслуженно победили - 2:1. К слову, Валерий Кривенцов был признан лучшим тренером стартового тура чемпионата Украины. 

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Уже на старте встречи очень неприятную травму получил основной нападающий Виталий Пономар. У форварда диагностировали растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. И вскоре станет ясно - потребуется операция или консервативное лечение. В любом случае, травма серьезная, которая лишила Виталия любимого дела, а клуб ударной силы на строк от двух месяцев.

История встреч 

Футбольные пути «Колоса» и «Металлиста 1925» ранее пересекались только в рамках Первой лиги. Соперники провели между собой 2 матча и в обеих случаях были зафиксированы нулевые ничьи. 

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Павловец, Золотов, Богданов, Милько, Чурко, Костышин, Диего Сантос, Ситчинава

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Фабиньо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче «Колос» подтвердит свой более высокий класс и одержит победу. Нашей ставкой будет победа хозяев с коэффициентом 1.8 по линии Vbet.

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30 июля, пятница

«Колос» – «Металлист 1925»
Ковалевка. Стадион «Колос». 21:00
Прямая ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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