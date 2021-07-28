В пятницу, 30 июля, на стадионе «Колос», в поединке 2-го тура Украинской Премьер-лиги местный «Колос» примет харьковский «Металлист 1925».

«Колос»

Первый матч нового сезона УПЛ коллектив Руслана Костышина начинал на выезде в Луцке. Команде предстояло доказать свою силу в игре с чемпионом Первой лиги минувшего сезона, «Вересом». Ковалевцы больше владели мячом и в первом тайме имели некоторое преимущество. Но потом игра выровнялась, что в некоторой степени стало неожиданностью. После матча Руслан Костишин предьявлял вполне обоснованные претензии организаторам матча к слишком высокой траве на поле луцкого «Авангарда», которая значительно замедляла темп игры. Но на результат игры этот фактор уже никак повлиять не мог - нулевая ничья и большие надежды на красивую игру и три очка уже в следующих матчах.

Стоит отметить хорошую трансферную кампанию клуба этим летом. Забивные Ситчинава, Нуриев, техничный бразилец Диего Сантос, защитник Павловец должны положительно повлиять на игру команды и помочь ей пройти как можно дальше в Лиге конференций, в которой «Колос» стартует на домашней арене 5 августа.

«Металлист 1925»

Исторический дебютный матч в УПЛ для харьковчан выдался на славу! Главный тренер команды Валерий Кривенцов в стартовом составе выставил тех самых игроков, с которыми в прошлом сезоне завоевал путевку в элитный дивизион. Таким большим доверием коуч не только смотивировал самих футболистов, но и зажег в их сердцах огонь надежды, дав понять, что они ничем не хуже соперников.

Команда своего тренера отблагодарила сполна. Футболисты «Металлиста 1925» бились за каждый мяч и вполне заслуженно победили - 2:1. К слову, Валерий Кривенцов был признан лучшим тренером стартового тура чемпионата Украины.

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя в бочке меда. Уже на старте встречи очень неприятную травму получил основной нападающий Виталий Пономар. У форварда диагностировали растяжение ахиллового сухожилия, переходящее в икроножную мышцу. И вскоре станет ясно - потребуется операция или консервативное лечение. В любом случае, травма серьезная, которая лишила Виталия любимого дела, а клуб ударной силы на строк от двух месяцев.

История встреч

Футбольные пути «Колоса» и «Металлиста 1925» ранее пересекались только в рамках Первой лиги. Соперники провели между собой 2 матча и в обеих случаях были зафиксированы нулевые ничьи.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Павловец, Золотов, Богданов, Милько, Чурко, Костышин, Диего Сантос, Ситчинава

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Фабиньо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче «Колос» подтвердит свой более высокий класс и одержит победу. Нашей ставкой будет победа хозяев с коэффициентом 1.8 по линии Vbet.

30 июля, пятница