Таблица коэффициентов УЕФА. У Украины 11-е место и уже минус одна команда

По традиции, Sport.ua по окончании матчей еврокубков в мид-уик изучает таблицу коэффициентов УЕФА. 29 июля в Европе прошли ответные поединки второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Полтавская «Ворскла» проиграла финскому клубу КуПС (2:3 OT), пропустив ключевой гол в компенсированное время второго тайма, и выбыла из соревнований. Клуб из Казахстана, «Шахтер» Караганда, будет соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации ЛК.

Киевское «Динамо» уже точно выступит в групповом раунде Лиги чемпионов, а донецкому «Шахтеру» надо проходить два раунда квалификации ЛЧ, и первым соперником горняков в Q3 ЛЧ будет «Генк» из Бельгии. Луганская «Заря» поборется в Q4 Лиги Европы за выход в групповой раунд ЛЕ, а если проиграет – то будет играть в группе Лиги конференций.

Улов Украины – 4 бонусных очка Динамо за участие в группе ЛЧ и 0.5 пункта «Ворсклы» за ничью в квалификации ЛК. Если 4.5 поделить на 5 клубов, то результат страны в текущем сезоне = 0.900.

На старте основной еврокампании Украина находится на 11-й позиции (28.500), проигрывая в борьбе за топ-10 Австрии 0.250 балла и Шотландии 1.200 пункта. 10-е место позволит стране выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ сезона 2023/24.

Очень досадно, что Украина уже потеряла одну команду. Но и у Австрии тоже есть потеря: неожиданно вылетела «Аустрия», уступив «Брейдаблику» из Исландии.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

(влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезоне 2023/24

Крайне сложная схема квалификации в еврокубках

(в УЕФА каждый год стараются сделать формат турниров как можно запутаннее)