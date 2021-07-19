Волынь заменит Рух в УПЛ, Калинина проиграла финал, триумф Хэмилтона

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

  • 19.07.2021 01:00
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Волынь заменит Рух в УПЛ, Калинина проиграла финал, триумф Хэмилтона
© ФК Рух. Григорий Козловский

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 18 июля.

1. Рух и Арена Львов консенсуса не нашли. Львовский клуб будет исключен из УПЛ. Луцкая «Волынь» может заменить львовский «Рух» в предстоящем сезоне УПЛ.

2. Скромное возвращение сборников. Динамо переиграло Этуаль, забив дважды. Голами в контрольном поединке отметились Леднев и Гармаш.

3. Топ-5 превратится в топ-4? Французская Лига 1 переживает жуткий кризис. Виной всему пандемия и катастрофическая ситуация вокруг продажи телевизионных прав.

4. День Хэмилтона на Сильверстоуне. Выбил Ферстаппена и выиграл гонку. Везучий Льюис: Хэмилтон отыграл у Ферстаппена 25 очков.

5. Калинина не смогла обыграть Путинцеву в финале турнира в Будапеште. Ангелина проиграла первый финал соревнований WTA в карьере.

6. Специя начала переговоры с Аталантой по трансферу Коваленко. Украинец в ближайшее время может сменить команду, но остаться в Серии А.

7. Футбол больше не будет прежним? ФИФА тестирует революционные изменения. Главные новшества – 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.

8. Турецкие СМИ: Фенербахче интересен хавбек Шахтера Маркос Антонио. «Канарейки» рассчитывают купить или арендовать бразильского футболиста.

9. Митрофанов не готов к топам. И времени, чтобы подготовиться, все меньше. Лев Кравцив – о перспективах Дмитрия на ближайшие несколько лет.

10. Тадей Погачар – победитель Тур де Франс-2021. Заключительный этап выиграл Воут Ван Арт.

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Источник — Sport.ua

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