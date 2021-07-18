Турецкие СМИ: Фенербахче интересен хавбек Шахтера Маркос Антонио

Турецкий «Фенербахче», по данным тамошней прессы, проявляет интерес к 21-летнему бразильскому хавбеку «Шахтера» Маркосу Антонио.

«Канарейки» хотят договориться с дончанами о покупке или аренде бразильского легионера, который в минувшем сезоне УПЛ провел 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

В случае, если осуществить переход Маркоса Антонио удастся, «Фенербахче» будет готов продать за 4 миллиона евро 33-летнего ветерана Луиса Густаво, на которого есть спрос из Франции.

Оценочная стоимость Маркоса Антонио составляет 8 миллионов евро. Контракт бразильца с «Шахтером» действует до 31 июля 2025 года.