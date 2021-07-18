Турецкие СМИ: Фенербахче интересен хавбек Шахтера Маркос Антонио

«Канарейки» рассчитывают купить или арендовать бразильского футболиста

  • 18.07.2021 10:46
  • 1166 просмотров
  • 8 комментариев
Турецкие СМИ: Фенербахче интересен хавбек Шахтера Маркос Антонио
© ФК Шахтер. Маркос Антонио

Турецкий «Фенербахче», по данным тамошней прессы, проявляет интерес к 21-летнему бразильскому хавбеку «Шахтера» Маркосу Антонио.

«Канарейки» хотят договориться с дончанами о покупке или аренде бразильского легионера, который в минувшем сезоне УПЛ провел 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

В случае, если осуществить переход Маркоса Антонио удастся, «Фенербахче» будет готов продать за 4 миллиона евро 33-летнего ветерана Луиса Густаво, на которого есть спрос из Франции.

Оценочная стоимость Маркоса Антонио составляет 8 миллионов евро. Контракт бразильца с «Шахтером» действует до 31 июля 2025 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sporx

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 18.07.2021 11:54
    +1
    Zp0rt, 18.07.2021 10:51
    В стамбульском зоопарке клетка освободилась?
    Ну да. Скоро там бревноленко окажется
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 11:47
    +1
    New Zealander, 18.07.2021 11:06
    Не знаю какой-то он инертный. Удара вроде нет у него, филигранных пасов, навесов тоже не видел в его исполнении. Да ещё и маленький и худенький очень. Нам нужен игрок типа Пирло, Модрича или Срны у которого хороший дальний удар, хороший пас и хорошо штрафные удары исполняет. У Шахты нет такого игрока сейчас.
    Ага, нам бы счас Срну , Фернандиньо, Виллиана, Косту, Мхитаряна и Тейшейра в расцвете сил и таланта и вообще проблем никаких))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 18.07.2021 11:46
    +1
    Обойдутся, Антонио очень талантливый футболист. Да и турки все равно предложить много не могут
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 18.07.2021 11:31
    -4
    Zp0rt, 18.07.2021 10:51
    В стамбульском зоопарке клетка освободилась?
    Не дня без новости о шахтере! По хер какая новость,,,,,, типа топ клуб))))))))))) ох ждём начало чемпионата с нетерпением
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 11:10
    -4
    New Zealander, 18.07.2021 11:06
    Не знаю какой-то он инертный. Удара вроде нет у него, филигранных пасов, навесов тоже не видел в его исполнении. Да ещё и маленький и худенький очень. Нам нужен игрок типа Пирло, Модрича или Срны у которого хороший дальний удар, хороший пас и хорошо штрафные удары исполняет. У Шахты нет такого игрока сейчас.
    А как же Пердиньйо??
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.07.2021 11:06
    -2
    Не знаю какой-то он инертный. Удара вроде нет у него, филигранных пасов, навесов тоже не видел в его исполнении. Да ещё и маленький и худенький очень. Нам нужен игрок типа Пирло, Модрича или Срны у которого хороший дальний удар, хороший пас и хорошо штрафные удары исполняет. У Шахты нет такого игрока сейчас.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.07.2021 10:53
    +2
    А потом застопорился все потому что они хотели его бесплатно)
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 10:51
    -6
    В стамбульском зоопарке клетка освободилась?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.07.2021 10:53
    +2
    А потом застопорился все потому что они хотели его бесплатно)
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 18.07.2021 11:54
    +1
    Zp0rt, 18.07.2021 10:51
    В стамбульском зоопарке клетка освободилась?
    Ну да. Скоро там бревноленко окажется
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.07.2021 11:47
    +1
    New Zealander, 18.07.2021 11:06
    Не знаю какой-то он инертный. Удара вроде нет у него, филигранных пасов, навесов тоже не видел в его исполнении. Да ещё и маленький и худенький очень. Нам нужен игрок типа Пирло, Модрича или Срны у которого хороший дальний удар, хороший пас и хорошо штрафные удары исполняет. У Шахты нет такого игрока сейчас.
    Ага, нам бы счас Срну , Фернандиньо, Виллиана, Косту, Мхитаряна и Тейшейра в расцвете сил и таланта и вообще проблем никаких))
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.07.2021 11:46
    +1
    Обойдутся, Антонио очень талантливый футболист. Да и турки все равно предложить много не могут
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности