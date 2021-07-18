Футбол больше не будет прежним? ФИФА тестирует революционные изменения

ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола во время юношеского турнира в Нидерландах под названием Future of Football Cup.

В турнире для футболистов до 19 лет принимают участие юношеские команды: ПСВ Эйндховен (Нидерланды), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Херенвен (Нидерланды), РБ «Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Среди главных изменений – 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.

Тестируемые правила футбола:

Матч проходит в формате 2 тайма по 30 минут, но учитывается только чистое время игры (секундомер останавливается, если мяч выходит из игры).

Командам разрешено проводить неограниченное количество замен.

Введение мяча из аута проводится ударом ногой.

Игрок может сам с собой разыгрывать штрафные удары, ауты и удары от ворот.

Игрок уходит с поля на 5 минут при получении желтой карточки (при красных – как обычно, насовсем).

По результатам турнира ФИФА оценит новшества и представит их на одном из заседаний IFAB по изменению правил футбола.

Видео тестовых матчей: