Футбол больше не будет прежним? ФИФА тестирует революционные изменения

Главные новшества – 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен

  • 18.07.2021 20:50
  • 2287 просмотров
  • 15 комментариев
Футбол больше не будет прежним? ФИФА тестирует революционные изменения
© Twitter

ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола во время юношеского турнира в Нидерландах под названием Future of Football Cup.

В турнире для футболистов до 19 лет принимают участие юношеские команды: ПСВ Эйндховен (Нидерланды), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Херенвен (Нидерланды), РБ «Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Среди главных изменений – 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.

Тестируемые правила футбола:

  • Матч проходит в формате 2 тайма по 30 минут, но учитывается только чистое время игры (секундомер останавливается, если мяч выходит из игры).
  • Командам разрешено проводить неограниченное количество замен.
  • Введение мяча из аута проводится ударом ногой.
  • Игрок может сам с собой разыгрывать штрафные удары, ауты и удары от ворот.
  • Игрок уходит с поля на 5 минут при получении желтой карточки (при красных – как обычно, насовсем).

По результатам турнира ФИФА оценит новшества и представит их на одном из заседаний IFAB по изменению правил футбола.

Видео тестовых матчей:

  • 15.07. АЗ Алкмаар – РБ Лейпциг: видео
  • 15.07. ПСВ – Брюгге: видео
  • 18.07. АЗ Алкмаар – Брюгге: видео
  • 18.07. Херенвен – ПСВ: видео

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — record.pt

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.07.2021 21:13
    0
    Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:06
    Браво! И отмменить офсайд, доходящий до маразма
    и ворота - на ширину площади ворот
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.07.2021 21:13
    0
    Дивно, що нічого по офсайду
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.07.2021 21:11
    0
    Гравець може сам з собою розігрувати штрафні удари, аути та удари від воріт.
    ------------------------------------
    т.е вратарь может целый тайм - 30 минут - разыгрывать сам с собой удар от ворот?
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:06
    0
    Браво! И отмменить офсайд, доходящий до маразма
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 18.07.2021 21:06
    0
    ФІФА з відеоповторами не можуть розібратись,а тут революційні зміни.......
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 18.07.2021 21:05
    -1
    Функционеры ФИФА от безделья, уже не знают что ВЫДУМАТЬ.Особенно понравилось,что игрок может сам с собой разыгрывать мяч.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.07.2021 21:04
    0
    Сподіваюсь до дорослого футболу ці зміни не дойдуть..
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 18.07.2021 21:03
    0
    разыгрывать мяч сам с собой и ввод мяча с аута ногой бред конечно, чистое время тоже наверное не вариант, два по 45 как раз то что надо, а вот по второму и пятому пункту в принципе согласен)
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 18.07.2021 21:03
    0
    Таймы по 30 минут это хорошо, но с чистым временем я думаю будет плюс минус те же 45 минут. Неограниченные замены будут явно сказывается на качестве игры в худшую сторону, будет больше раздробленности и меньше сыгровки игроков, хотя со временем может станет большинство команд с двумя полноценными составами и это скорее плюс, конкуренция всегда ведет к прогрессу! Ну а временные удаление с поля не знаю, сложно сказать, в хоккее это работает, может и тут даст свой плод.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 18.07.2021 21:01
    0
    просто провал футбол потеряет публику
    пусть думают что делают
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 18.07.2021 20:58
    +2
    Зачем все так усложнять?
    Тут при существующих правилах арбитры воротят, а потом будет похлеще.
    Ссылка
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 18.07.2021 20:58
    0
    бред полный. пусть лучше ничего не делают чем поганят футбол
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:57
    0
    Камасутра
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:57
    +1
    Дурдом а ненововведення
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 18.07.2021 20:56
    +3
    Повний маразм
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 18.07.2021 20:56
    +3
    Повний маразм
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 18.07.2021 20:58
    +2
    Зачем все так усложнять?
    Тут при существующих правилах арбитры воротят, а потом будет похлеще.
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:57
    +1
    Дурдом а ненововведення
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.07.2021 21:13
    0
    Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:06
    Браво! И отмменить офсайд, доходящий до маразма
    и ворота - на ширину площади ворот
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.07.2021 21:13
    0
    Дивно, що нічого по офсайду
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.07.2021 21:11
    0
    Гравець може сам з собою розігрувати штрафні удари, аути та удари від воріт.
    ------------------------------------
    т.е вратарь может целый тайм - 30 минут - разыгрывать сам с собой удар от ворот?
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    online
      Микола Гуцуляк, 18.07.2021 21:06
    0
    Браво! И отмменить офсайд, доходящий до маразма
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 18.07.2021 21:06
    0
    ФІФА з відеоповторами не можуть розібратись,а тут революційні зміни.......
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.07.2021 21:04
    0
    Сподіваюсь до дорослого футболу ці зміни не дойдуть..
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 18.07.2021 21:03
    0
    разыгрывать мяч сам с собой и ввод мяча с аута ногой бред конечно, чистое время тоже наверное не вариант, два по 45 как раз то что надо, а вот по второму и пятому пункту в принципе согласен)
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 18.07.2021 21:03
    0
    Таймы по 30 минут это хорошо, но с чистым временем я думаю будет плюс минус те же 45 минут. Неограниченные замены будут явно сказывается на качестве игры в худшую сторону, будет больше раздробленности и меньше сыгровки игроков, хотя со временем может станет большинство команд с двумя полноценными составами и это скорее плюс, конкуренция всегда ведет к прогрессу! Ну а временные удаление с поля не знаю, сложно сказать, в хоккее это работает, может и тут даст свой плод.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 18.07.2021 21:01
    0
    просто провал футбол потеряет публику
    пусть думают что делают
    Ссылка
    Rollins Play Games
    online
      Rollins Play Games, 18.07.2021 20:58
    0
    бред полный. пусть лучше ничего не делают чем поганят футбол
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 18.07.2021 20:57
    0
    Камасутра
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности