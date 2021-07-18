Футбол больше не будет прежним? ФИФА тестирует революционные изменения

ФИФА тестирует революционные изменения в правилах футбола во время юношеского турнира в Нидерландах под названием Future of Football Cup.
В турнире для футболистов до 19 лет принимают участие юношеские команды: ПСВ Эйндховен (Нидерланды), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Херенвен (Нидерланды), РБ «Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).
Среди главных изменений – 2 тайма по 30 минут и неограниченное количество замен.
Тестируемые правила футбола:
- Матч проходит в формате 2 тайма по 30 минут, но учитывается только чистое время игры (секундомер останавливается, если мяч выходит из игры).
- Командам разрешено проводить неограниченное количество замен.
- Введение мяча из аута проводится ударом ногой.
- Игрок может сам с собой разыгрывать штрафные удары, ауты и удары от ворот.
- Игрок уходит с поля на 5 минут при получении желтой карточки (при красных – как обычно, насовсем).
По результатам турнира ФИФА оценит новшества и представит их на одном из заседаний IFAB по изменению правил футбола.
Видео тестовых матчей:
- 15.07. АЗ Алкмаар – РБ Лейпциг: видео
- 15.07. ПСВ – Брюгге: видео
- 18.07. АЗ Алкмаар – Брюгге: видео
- 18.07. Херенвен – ПСВ: видео
Источник — record.pt
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т.е вратарь может целый тайм - 30 минут - разыгрывать сам с собой удар от ворот?
пусть думают что делают
Тут при существующих правилах арбитры воротят, а потом будет похлеще.
Тут при существующих правилах арбитры воротят, а потом будет похлеще.
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т.е вратарь может целый тайм - 30 минут - разыгрывать сам с собой удар от ворот?
пусть думают что делают
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