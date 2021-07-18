Специя начала переговоры с Аталантой по трансферу Коваленко

Итальянская «Специя», которая в минувшем сезоне финишировала 16-й в Серии А, сумев сохранить прописку в элитном дивизионе, заинтересована в подписании украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает Calcionews24 со ссылкой на Sky Sports.
Отмечается, что «Специя» уже начала переговорный процесс с «Аталантой» по Коваленко, и на предстоящей неделе ожидается встреча агента футболиста с представителями «орлят», на которой может быть достигнуто согласие по всем деталям сделки.
Идет речь об арендном договоре, или полноправном трансфере источник не конкретизирует.
Ранее сообщалось, что к подписанию Коваленко на правах аренды близок «Эмполи».
Источник — Calcionews24
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Витя Мивина
По ресторанам.
Тебя найду и потеряю по ресторанам.
Витя Мивина
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