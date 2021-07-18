Специя начала переговоры с Аталантой по трансферу Коваленко

Украинец в ближайшее время может сменить команду, но остаться в Серии А

  • 18.07.2021 16:12
  • 785 просмотров
  • 3 комментария
Специя начала переговоры с Аталантой по трансферу Коваленко
© Calcionews24. Виктор Коваленко

Итальянская «Специя», которая в минувшем сезоне финишировала 16-й в Серии А, сумев сохранить прописку в элитном дивизионе, заинтересована в подписании украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает Calcionews24 со ссылкой на Sky Sports.

Отмечается, что «Специя» уже начала переговорный процесс с «Аталантой» по Коваленко, и на предстоящей неделе ожидается встреча агента футболиста с представителями «орлят», на которой может быть достигнуто согласие по всем деталям сделки.

Идет речь об арендном договоре, или полноправном трансфере источник не конкретизирует.

Ранее сообщалось, что к подписанию Коваленко на правах аренды близок «Эмполи».

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Источник — Calcionews24

(2 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 18.07.2021 16:27
    +3
    захарили этими пустыми новостями от агентов!
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 16:26
    +3
    Лигичнее было бы в Кротоне, но и лавка Специи - это уровень Витька
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 16:17
    +3
    По ресторанам по ресторанам
    По ресторанам.
    Тебя найду и потеряю по ресторанам.
    Витя Мивина
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 18.07.2021 16:27
    +3
    захарили этими пустыми новостями от агентов!
    Ссылка
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 18.07.2021 16:26
    +3
    Лигичнее было бы в Кротоне, но и лавка Специи - это уровень Витька
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.07.2021 16:17
    +3
    По ресторанам по ресторанам
    По ресторанам.
    Тебя найду и потеряю по ресторанам.
    Витя Мивина
    Ссылка
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