Специя начала переговоры с Аталантой по трансферу Коваленко

Итальянская «Специя», которая в минувшем сезоне финишировала 16-й в Серии А, сумев сохранить прописку в элитном дивизионе, заинтересована в подписании украинского полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко. Об этом сообщает Calcionews24 со ссылкой на Sky Sports.

Отмечается, что «Специя» уже начала переговорный процесс с «Аталантой» по Коваленко, и на предстоящей неделе ожидается встреча агента футболиста с представителями «орлят», на которой может быть достигнуто согласие по всем деталям сделки.

Идет речь об арендном договоре, или полноправном трансфере источник не конкретизирует.

Ранее сообщалось, что к подписанию Коваленко на правах аренды близок «Эмполи».