Известны подробности возможного перехода Коваленко в Эмполи

Речь идет только об аренде

  • 13.07.2021 03:34
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Известны подробности возможного перехода Коваленко в Эмполи
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко вскоре сменит клубную прописку. Напомним, что «Эмполи» близок к подписанию 25-летнего футболиста.

Как сообщает Calcio Atalanta, «Аталанта» готова отдать Коваленко в аренду, но не планирует продавать его. В клубе из Бергамо ожидают, что в «Эмполи» украинец сможет адаптироваться в итальянском чемпионате.

Отмечается, что «Аталанта» готова даже частично покрыть зарплату Коваленко. В клубе из Бергамо украинец получает 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А. 

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Источник — Calcio Atalanta

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