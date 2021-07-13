Известны подробности возможного перехода Коваленко в Эмполи

Украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко вскоре сменит клубную прописку. Напомним, что «Эмполи» близок к подписанию 25-летнего футболиста.

Как сообщает Calcio Atalanta, «Аталанта» готова отдать Коваленко в аренду, но не планирует продавать его. В клубе из Бергамо ожидают, что в «Эмполи» украинец сможет адаптироваться в итальянском чемпионате.

Отмечается, что «Аталанта» готова даже частично покрыть зарплату Коваленко. В клубе из Бергамо украинец получает 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Коваленко, перебравшийся в «Аталанту» в январе из «Шахтера», сыграл только три минуты в одном поединке Серии А.