Триумфальный камбэк Ястремской, Олимпик снялся с УПЛ, Рамос – игрок ПСЖ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Без Олимпика. Клуб УПЛ снялся с чемпионата. Об этом сообщил президент Владислав Гельзин.

2. Шикарная Даяна! Ястремская вернулась на корты с победы в Гамбурге. Украинка в двух сетах уверенно обыграла Магдалену Фрех из Польши.

3. Квалификация Лига конференций. Дедечко сыграет с Ворсклой? В Европе прошли матчи первого раунда квалификации Лиги конференций.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос – игрок ПСЖ. Защитник подписал контракт на два года.

5. Шкурин в пятницу пройдет медосмотр для Динамо и затем полетит на сборы. Потенциальный новичок станет заменой травмированному Беседину.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной России отправлен в отставку. Станислав Черчесов покинул свой пост.

7. Он шокировал шведов. Динамо хочет заполучить форварда Днепра-1. Артем Довбик забил решающий гол Швеции и вывел Украину в 1/4 финала Евро.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул Кайоде в чемпионат Турции. Форвард продолжит выступать за «Сивасспор».

9. Тампа-Бэй выиграла Кубок Стэнли. Команда снова лучшая в НХЛ. Молнии закрыли серию в пяти матчах против Монреаля.

10. ФОТО. Шмейхелю светили лазером в лицо во время пенальти Кейна. Один из фанатов применил лазерную указку.