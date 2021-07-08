ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул Кайоде в чемпионат Турции

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что форвард Оларенважу Кайоде возвращается в чемпионат Турции на правах аренды.

Сезон 2021/22 Кайоде проведет в «Сивасспоре». 28-летний игрок выступает за эту команду с сентября 2020 года. В минувшем сезоне провел 40 матчей, забил 11 мячей.

Контракт Кайоде с «Шахтером» истекает через 2 года.

Кроме того, клуб подтвердил аренду защитника Валерия Бондаренко в «Ворсклу».