ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул Кайоде в чемпионат Турции

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что форвард Оларенважу Кайоде возвращается в чемпионат Турции на правах аренды.
Сезон 2021/22 Кайоде проведет в «Сивасспоре». 28-летний игрок выступает за эту команду с сентября 2020 года. В минувшем сезоне провел 40 матчей, забил 11 мячей.
Контракт Кайоде с «Шахтером» истекает через 2 года.
Кроме того, клуб подтвердил аренду защитника Валерия Бондаренко в «Ворсклу».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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