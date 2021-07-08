ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул Кайоде в чемпионат Турции

Форвард продолжит выступать за «Сивасспор»

  • 08.07.2021 20:48
  • 1634 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул Кайоде в чемпионат Турции
© shakhtar.com

«Шахтер» на официальном сайте подтвердил, что форвард Оларенважу Кайоде возвращается в чемпионат Турции на правах аренды.

Сезон 2021/22 Кайоде проведет в «Сивасспоре». 28-летний игрок выступает за эту команду с сентября 2020 года. В минувшем сезоне провел 40 матчей, забил 11 мячей.

Контракт Кайоде с «Шахтером» истекает через 2 года.

Кроме того, клуб подтвердил аренду защитника Валерия Бондаренко в «Ворсклу».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.07.2021 21:23
    0
    VAD, 08.07.2021 20:52
    Брали ж из ман сити, скоко пафоса было
    так и играл же вроде неплохо, забивал, что еще надо было? тупо кто то бабла на трансфере заработал
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 08.07.2021 21:22
    +2
    это очередной топ трансфер Шахтера?)
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 21:21
    -4
    Не слишком чёрный
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 20:54
    +2
    Не вписался
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.07.2021 20:52
    +4
    Брали ж из ман сити, скоко пафоса было
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 20:50
    +1
    Логично, удачи чуваку в Турции.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.07.2021 20:52
    +4
    Брали ж из ман сити, скоко пафоса было
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 08.07.2021 21:22
    +2
    это очередной топ трансфер Шахтера?)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 20:54
    +2
    Не вписался
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 20:50
    +1
    Логично, удачи чуваку в Турции.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.07.2021 21:23
    0
    VAD, 08.07.2021 20:52
    Брали ж из ман сити, скоко пафоса было
    так и играл же вроде неплохо, забивал, что еще надо было? тупо кто то бабла на трансфере заработал
    Ссылка
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