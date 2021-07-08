Шикарная Даяна! Ястремская вернулась на корты с победы в Гамбурге

9 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 38) с победы вернулась в WTA Tour после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.



Даяна в статусе лидера посева выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге. Первой соперницей украинки была полька Магдалена Фрех (WTA 145).

ДАяна Ястремская выиграла первую партию (7:6) на тай-брейке, а затем уверенно победила во втором сете (6:1).

WTA 250. Гамбург (Германия)

Женщины, второй круг

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6 (7:5), 6:1