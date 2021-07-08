Шикарная Даяна! Ястремская вернулась на корты с победы в Гамбурге

9 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 38) с победы вернулась в WTA Tour после долгого перерыва, связанного с судебным разбирательством в допинговом деле, в результате которого она была оправдана.
Даяна в статусе лидера посева выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге. Первой соперницей украинки была полька Магдалена Фрех (WTA 145).
ДАяна Ястремская выиграла первую партию (7:6) на тай-брейке, а затем уверенно победила во втором сете (6:1).
WTA 250. Гамбург (Германия)
Женщины, второй круг
Даяна Ястремская (Украина) [1] – Магдалена Фрех (Польша) – 7:6 (7:5), 6:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.