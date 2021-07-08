ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной России отправлен в отставку

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Такое решение было принято решение после неудачного выступления на Евро-2020. Россияне набрали 3 очка и заняли последнее место в группе.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что заменить Черчесова в сборной России может Йоахим Лев.
Источник — РФС
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