ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной России отправлен в отставку

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Такое решение было принято решение после неудачного выступления на Евро-2020. Россияне набрали 3 очка и заняли последнее место в группе.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что заменить Черчесова в сборной России может Йоахим Лев.