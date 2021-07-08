ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной России отправлен в отставку

Станислав Черчесов покинул свой пост

  • 08.07.2021 16:02
  • 4236 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной России отправлен в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Черчесов

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Такое решение было принято решение после неудачного выступления на Евро-2020. Россияне набрали 3 очка и заняли последнее место в группе.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. В 2018 году он вывел команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что заменить Черчесова в сборной России может Йоахим Лев.

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Источник — РФС

(15 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 08.07.2021 17:06
    0
    Очень жаль. При черчесе рашкостанинабрал офигенный ход. Ещё б чуть чуть и могли б на равных бороться с Сан-Марино.
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 08.07.2021 17:04
    0
    BekXanov, 08.07.2021 16:37
    Ох зря такой талант загубили)
    Там таких талантов много.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.07.2021 17:02
    0
    ALKOSruLKA, 08.07.2021 16:25
    А чого? ...так мене радував, такі чудові результати дикуни лаптеногі демонстрували... Шкода... сподіваюсь, прийде ще гірший фізрук! ...а нашим теж варто було б замислитись, - відбір до ЧС вже пр0сраний, можна було б умовного Реброва/Вернидуба призначити...
    Не смешите мои тапочки,откуда у Вернидуба такие деньги,чтобы за эту должность заплатить?
    Ссылка
    franik
    online
      franik, 08.07.2021 16:54
    +5
    Ну йопта, прекрасні ж результати були... Альо))
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 08.07.2021 16:37
    +5
    Ох зря такой талант загубили)
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 08.07.2021 16:27
    +4
    Очень жаль, что так получилось. Но не унываем, ждём следующего физрука сборной параши
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 16:26
    -2
    Микола, 08.07.2021 16:05
    А нашего гольфиста когда?
    ... так вашого ж і звільнили, правда не пам'ятаю, щоб вусатий алконавт в гольф грав...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 16:25
    +2
    А чого? ...так мене радував, такі чудові результати дикуни лаптеногі демонстрували... Шкода... сподіваюсь, прийде ще гірший фізрук! ...а нашим теж варто було б замислитись, - відбір до ЧС вже пр0сраний, можна було б умовного Реброва/Вернидуба призначити...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.07.2021 16:18
    +5
    CheMP, 08.07.2021 16:16
    ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной Украины Пазик отправлен в отставку.
    Жду.
    Ну это только вместе с павелкой, кума последний не уволит
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.07.2021 16:17
    +2
    axylinam, 08.07.2021 16:05
    Очень важная новость для украинских любителей спорта
    Похоже на то. Да и для российских - кто бы ни пришёл, вытащить из этого дна не удастся
    Ссылка
    Юрий Бойко
    online
      Юрий Бойко, 08.07.2021 16:16
    +11
    Рашку не смотрел с 2008, но судя по их результатам, жаль, что он уходит
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 16:16
    -5
    ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной Украины Пазик отправлен в отставку.
    Жду.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 16:10
    +5
    Микола, 08.07.2021 16:05
    А нашего гольфиста когда?
    Вашего это какого ? А то по флагу неясно...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:09
    +5
    Микола, 08.07.2021 16:05
    А нашего гольфиста когда?
    Пока родыч при власти и нет предложений от клубов? Никогда.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:09
    +11
    Жаль, такую красоту при нем показывали.
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 08.07.2021 16:05
    0
    А нашего гольфиста когда?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.07.2021 16:05
    +7
    Очень важная новость для украинских любителей спорта
    Ссылка
    Юрий Бойко
    online
      Юрий Бойко, 08.07.2021 16:16
    +11
    Рашку не смотрел с 2008, но судя по их результатам, жаль, что он уходит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:09
    +11
    Жаль, такую красоту при нем показывали.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.07.2021 16:05
    +7
    Очень важная новость для украинских любителей спорта
    Ссылка
    franik
    online
      franik, 08.07.2021 16:54
    +5
    Ну йопта, прекрасні ж результати були... Альо))
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 08.07.2021 16:37
    +5
    Ох зря такой талант загубили)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.07.2021 16:18
    +5
    CheMP, 08.07.2021 16:16
    ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер сборной Украины Пазик отправлен в отставку.
    Жду.
    Ну это только вместе с павелкой, кума последний не уволит
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 16:10
    +5
    Микола, 08.07.2021 16:05
    А нашего гольфиста когда?
    Вашего это какого ? А то по флагу неясно...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.07.2021 16:09
    +5
    Микола, 08.07.2021 16:05
    А нашего гольфиста когда?
    Пока родыч при власти и нет предложений от клубов? Никогда.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.07.2021 16:27
    +4
    Очень жаль, что так получилось. Но не унываем, ждём следующего физрука сборной параши
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 08.07.2021 16:25
    +2
    А чого? ...так мене радував, такі чудові результати дикуни лаптеногі демонстрували... Шкода... сподіваюсь, прийде ще гірший фізрук! ...а нашим теж варто було б замислитись, - відбір до ЧС вже пр0сраний, можна було б умовного Реброва/Вернидуба призначити...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.07.2021 16:17
    +2
    axylinam, 08.07.2021 16:05
    Очень важная новость для украинских любителей спорта
    Похоже на то. Да и для российских - кто бы ни пришёл, вытащить из этого дна не удастся
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 08.07.2021 17:06
    0
    Очень жаль. При черчесе рашкостанинабрал офигенный ход. Ещё б чуть чуть и могли б на равных бороться с Сан-Марино.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 08.07.2021 17:04
    0
    BekXanov, 08.07.2021 16:37
    Ох зря такой талант загубили)
    Там таких талантов много.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.07.2021 17:02
    0
    ALKOSruLKA, 08.07.2021 16:25
    А чого? ...так мене радував, такі чудові результати дикуни лаптеногі демонстрували... Шкода... сподіваюсь, прийде ще гірший фізрук! ...а нашим теж варто було б замислитись, - відбір до ЧС вже пр0сраний, можна було б умовного Реброва/Вернидуба призначити...
    Не смешите мои тапочки,откуда у Вернидуба такие деньги,чтобы за эту должность заплатить?
    Ссылка
    Микола
    online
      Микола, 08.07.2021 16:05
    0
    А нашего гольфиста когда?
    Ссылка
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