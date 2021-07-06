Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России

Бывший наставник Германии может возглавить российскую команду

  • 06.07.2021 03:46
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  • 1 комментарий
Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Немецкий специалист Йоахим Лев является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Также на эту должность претендуют экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии.

Напомним, что Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Йоахим возглавляет бундестим с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

В данный момент российскую сборную возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.

Ранее сообщалось, что партнеры РФС недовольны Черчесовым.

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Источник — Чемпионат

(2 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 06.07.2021 04:03
    -1
    Клоуны, вы солнцеликого Черчесова увольте для начала!
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