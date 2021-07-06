Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России

Немецкий специалист Йоахим Лев является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России.
Также на эту должность претендуют экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии.
Напомним, что Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Йоахим возглавляет бундестим с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.
В данный момент российскую сборную возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
Ранее сообщалось, что партнеры РФС недовольны Черчесовым.
Источник — Чемпионат
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