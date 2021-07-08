Он шокировал шведов. Динамо хочет заполучить форварда Днепра-1

Артем Довбик забил решающий гол Швеции и вывел Украину в 1/4 финала Евро

  • 08.07.2021 22:47
  • 1579 просмотров
  • 6 комментариев
Он шокировал шведов. Динамо хочет заполучить форварда Днепра-1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик может оказаться в киевском «Динамо».

Журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке рассказал:

«Продолжаются переговоры между руководством «Днепра-1» и «Динамо» по поводу Артем Довбика. Это неплохой запасной аэродром. Игрок нравится Луческу. Владельцы клубов пытаются общаться на эту тему.

Мне кажется, что вероятность этого трансфера не очень велика, потому что никакие арендные варианты рассматриваться, я уверен, не будут. Половина прав на игрока принадлежит датскому «Мидтьюлланду», который тоже будет ставить подпись, что согласен на такой-то вариант.

Для «Динамо» был бы неплох вариант обмена футболистов с доплатой. Условно говоря, «Динамо» получает Довбика, отдает Дубинчака и Русина, плюс платит какие-то 2–3 млн евро. Для «Днепра-1» это неплохой вариант, но я не уверен, что Довбик и его агенты готовы выступать частью какого-то обмена. Они хотят полноценный трансфер, поэтому «Динамо» надо договариваться и с футболистом, и с двумя клубами».

Это победа! Довбик ударом головой приносит Украине победу над Швецией!

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Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.07.2021 23:17
    +2
    Face Control, 08.07.2021 23:10
    Уровень кипрских автобусников.
    Какой тогда уровень у кротовских шаболд?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 23:10
    -3
    Уровень кипрских автобусников.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 08.07.2021 23:09
    0
    Еще новее НОВОСТЬ!! ШОК!! Месси в статусе свободного агента выбирает между Динамо и Барселоной. Прямая речь: "Мне импонирует тренерская работа Мирчи Луческу и я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате, однако все зависит от решения моего отца..."
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.07.2021 23:02
    -1
    Новейшая НОВОСТЬ! Руководство Динамо договорилось об аренде форварда Тоттенхэма Гарика Кейна, с последующим выкупом. Кейн согласен! У него в Киеве живет девушка Нина, с которой он готов связать свою судьбу. Он с ней познакомился на Евро-2020.
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 23:01
    0
    Вот это уже ближе к правде
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.07.2021 22:57
    -4
    Стоп!!! Так Шкурин или Довбик, или оба сразу???
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 08.07.2021 23:17
    +2
    Face Control, 08.07.2021 23:10
    Уровень кипрских автобусников.
    Какой тогда уровень у кротовских шаболд?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 08.07.2021 23:09
    0
    Еще новее НОВОСТЬ!! ШОК!! Месси в статусе свободного агента выбирает между Динамо и Барселоной. Прямая речь: "Мне импонирует тренерская работа Мирчи Луческу и я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате, однако все зависит от решения моего отца..."
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 23:01
    0
    Вот это уже ближе к правде
    Ссылка
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