Он шокировал шведов. Динамо хочет заполучить форварда Днепра-1

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик может оказаться в киевском «Динамо».

Журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке рассказал:

«Продолжаются переговоры между руководством «Днепра-1» и «Динамо» по поводу Артем Довбика. Это неплохой запасной аэродром. Игрок нравится Луческу. Владельцы клубов пытаются общаться на эту тему.

Мне кажется, что вероятность этого трансфера не очень велика, потому что никакие арендные варианты рассматриваться, я уверен, не будут. Половина прав на игрока принадлежит датскому «Мидтьюлланду», который тоже будет ставить подпись, что согласен на такой-то вариант.

Для «Динамо» был бы неплох вариант обмена футболистов с доплатой. Условно говоря, «Динамо» получает Довбика, отдает Дубинчака и Русина, плюс платит какие-то 2–3 млн евро. Для «Днепра-1» это неплохой вариант, но я не уверен, что Довбик и его агенты готовы выступать частью какого-то обмена. Они хотят полноценный трансфер, поэтому «Динамо» надо договариваться и с футболистом, и с двумя клубами».

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