Англия со скандалом вышла в финал Евро, Динамо продаст Супрягу в Италию

Главные новости за 7 июля на Sport.ua

  • 08.07.2021 06:00
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Англия со скандалом вышла в финал Евро, Динамо продаст Супрягу в Италию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 июля.

1. С привкусом скандала. Англия вырвала победу у Дании в дополнительное время. Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы.

2. «Дженоа» сделал «Динамо» предложение по трансферу Супряги. Итальянский клуб готов заплатить за форварда 5 миллионов евро.

3. Месси на уровне. Аргентина победила Колумбию и вышла в финал на Бразилию. Лидер аргентинцев отдал голевую передачу и забил послематчевый пенальти.

4. Ассоциация пляжного футбола пояснила, почему сборная Украины не едет на ЧМ. Владислав Ващук объяснил позицию ассоциации.

5. Он не забил пенальти. Мората обратился к болельщикам после поражения. Испанский форвард поблагодарил за поддержку.

6. Англия — Дания — 2:1. Спорный пенальти в овертайме. Видео голов и обзор.

7. На Евро-92 Данию тоже сплотила трагедия. История датской сказки. Валерий Василенко нашел сходство нынешней датской команды с чемпионом Европы 1992 года.

8. ИВАНИСЕНЯ: «С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов». Украинский полузащитник перешел из «Зари» в российский клуб.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Франа Соля в чемпионат Испании. Форвард будет выступать за «Эйбар».

10. Ничья напоследок. Динамо и Люцерн разошлись миром. Леднев, Антюх и Гармаш забили в последней игре первых сборов.

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Источник — Sport.ua

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