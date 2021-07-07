ИВАНИСЕНЯ: «С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов»

Бывший игрок луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня официально перешел в российский клуб «Крылья Советов».

27-летний хавбек подписал с самарским клубом контракт на 3 года. За российскую команду Дмитрий будет выступать под номером 21.

Дмитрий Иванисеня выложил фото в Instagram и написал: «Искренне рад присоединиться к команде!!! С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как «Крылья Советов».