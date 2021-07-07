ИВАНИСЕНЯ: «С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов»

Украинский полузащитник перешел из «Зари» в российский клуб

  • 07.07.2021 00:27
  • 2008 просмотров
  • 13 комментариев
ИВАНИСЕНЯ: «С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов»
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Бывший игрок луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня официально перешел в российский клуб «Крылья Советов».

27-летний хавбек подписал с самарским клубом контракт на 3 года. За российскую команду Дмитрий будет выступать под номером 21. 

Дмитрий Иванисеня выложил фото в Instagram и написал: «Искренне рад присоединиться к команде!!! С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как «Крылья Советов».

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 07.07.2021 01:19
    0
    Тьфу... в мене все
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 07.07.2021 01:18
    0
    Я надеюсь больше мы про это гoвнo не услышим. Играть в рашке в нынешней ситуации - уже зашквар, но славить великий клуб "Крылья СОВЕТОВ" (вымя Ильича, блин) - это уже полный идиотизм.
    Ссылка
    Віктор Дмитренко
    online
      Віктор Дмитренко, 07.07.2021 01:14
    0
    Та й хрін з ним, посередній гравець(з головою мабуть теж не все гаразд), хай там і залишається!
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 07.07.2021 01:04
    +2
    Пора гражданство менять, чтобы с честью и достоинством выступать.
    Ссылка
    Moonspell
    online
      Moonspell, 07.07.2021 00:55
    +9
    Pavelgorov, 07.07.2021 00:42
    Олень обыкновенный
    Вы сравниваете какое-то недоразумение с благородным животным
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 07.07.2021 00:53
    +11
    Так хочеться сказати щось найвлучне, та все, що приходить на думку не відображає яке гімно ти є.
    Ссылка
    Moonspell
    online
      Moonspell, 07.07.2021 00:52
    +12
    Какого такого клуба, Сеня? Советов уже 30 лет как нет.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.07.2021 00:51
    +11
    Rip
    Ссылка
    turist86
      turist86, 07.07.2021 00:49
    +10
    Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
    … Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
    Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
    Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
    Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
    И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
    Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
    Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
    https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 07.07.2021 00:47
    +20
    Яке огидне створіння,таке несе коли йде війна ,коли мокші вбивають наших людей тисячами, тьфу
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 07.07.2021 00:46
    +19
    Гівно ти Дмитрик, смердюче.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 07.07.2021 00:44
    +26
    А откуда ж они у тебя теперь возьмутся, эти честь и достоинство? очередной кормилец, епть...
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 07.07.2021 00:42
    +25
    Олень обыкновенный
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.07.2021 00:44
    +26
    А откуда ж они у тебя теперь возьмутся, эти честь и достоинство? очередной кормилец, епть...
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 07.07.2021 00:42
    +25
    Олень обыкновенный
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 07.07.2021 00:47
    +20
    Яке огидне створіння,таке несе коли йде війна ,коли мокші вбивають наших людей тисячами, тьфу
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 07.07.2021 00:46
    +19
    Гівно ти Дмитрик, смердюче.
    Ссылка
    Moonspell
    online
      Moonspell, 07.07.2021 00:52
    +12
    Какого такого клуба, Сеня? Советов уже 30 лет как нет.
    Ссылка
    Сергей Лесив
    online
      Сергей Лесив, 07.07.2021 00:53
    +11
    Так хочеться сказати щось найвлучне, та все, що приходить на думку не відображає яке гімно ти є.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.07.2021 00:51
    +11
    Rip
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.07.2021 00:49
    +10
    Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
    … Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
    Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
    Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
    Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
    И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
    Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
    Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
    https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
    Ссылка
    Moonspell
    online
      Moonspell, 07.07.2021 00:55
    +9
    Pavelgorov, 07.07.2021 00:42
    Олень обыкновенный
    Вы сравниваете какое-то недоразумение с благородным животным
    Ссылка
    svetikrm
    online
      svetikrm, 07.07.2021 01:04
    +2
    Пора гражданство менять, чтобы с честью и достоинством выступать.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 07.07.2021 01:19
    0
    Тьфу... в мене все
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 07.07.2021 01:18
    0
    Я надеюсь больше мы про это гoвнo не услышим. Играть в рашке в нынешней ситуации - уже зашквар, но славить великий клуб "Крылья СОВЕТОВ" (вымя Ильича, блин) - это уже полный идиотизм.
    Ссылка
    Віктор Дмитренко
    online
      Віктор Дмитренко, 07.07.2021 01:14
    0
    Та й хрін з ним, посередній гравець(з головою мабуть теж не все гаразд), хай там і залишається!
    Ссылка
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