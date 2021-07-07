Дженоа сделал Динамо предложение по трансферу Супряги

Итальянский клуб готов заплатить за форварда 5 миллионов евро

  • 07.07.2021 09:36
  • 4533 просмотра
  • 12 комментариев
Дженоа сделал Динамо предложение по трансферу Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянский «Дженоа» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге.

«Грифоны» предложили киевлянам 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Супрягу, и теперь ожидают реакции украинской стороны.

Также за ситуацией вокруг Супряги следит «Болонья» и еще несколько европейских клубов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово продать Супрягу нынешним летом за 9 миллионов евро.

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Источник — Primocanale

(13 голосов)

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Комментарии
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 10:36
    0
    FunnyCat.., 07.07.2021 10:33
    Продавать и брать нападающего на ЛЧ
    ЖенщинаФаня,в вашу помойку разпятилетнию только бесплатный Кулач может перейти ,так что мечтай педiкулезник
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 10:34
    0
    Следующие предложения за это бревно будет просто бонусы без 5 миллионов, в виде ящика макарон не больше
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 07.07.2021 10:33
    0
    Продавать и брать нападающего на ЛЧ
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 07.07.2021 10:27
    +1
    Раз у него не получается в Динамо, а не в Динамо наоборот получается, так зачем держать?
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.07.2021 10:02
    +4
    Через год полирование лавки он буде 2 млн стоить, тогда продадут. Как дуелунд, молодой и перспективный
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 07.07.2021 10:01
    +1
    дешевеет пацан... беги, пока не стал стоить ведро картошки
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 07.07.2021 09:55
    +3
    Суркис знает, что делает! Динамо не обеднеет. Забирайте!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 09:52
    0
    Саме цікаве, що там він може заграти... Команди з контратакуючим стилем - підхордять Владу, а ДК, яке проти всіх крім ШД грає 1-м номером, зручніше тримати на вістрі якогось таранного стовпа аля Бесєдін, Ф.Соль...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 09:49
    0
    Бонусы это за забитые голы? Тогда там 0 бонусов будет
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 07.07.2021 09:46
    +6
    Пусть торгуют 6 и продают. Дальше цена будет только падать. Человек же не играет. Или в аренду в Черноморец для практики
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 07.07.2021 09:45
    +9
    Отдать пока берут.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 09:38
    +8
    В добрый путь
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 07.07.2021 09:45
    +9
    Отдать пока берут.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 09:38
    +8
    В добрый путь
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 07.07.2021 09:46
    +6
    Пусть торгуют 6 и продают. Дальше цена будет только падать. Человек же не играет. Или в аренду в Черноморец для практики
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 07.07.2021 10:02
    +4
    Через год полирование лавки он буде 2 млн стоить, тогда продадут. Как дуелунд, молодой и перспективный
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 07.07.2021 09:55
    +3
    Суркис знает, что делает! Динамо не обеднеет. Забирайте!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 07.07.2021 10:27
    +1
    Раз у него не получается в Динамо, а не в Динамо наоборот получается, так зачем держать?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 07.07.2021 10:01
    +1
    дешевеет пацан... беги, пока не стал стоить ведро картошки
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 10:36
    0
    FunnyCat.., 07.07.2021 10:33
    Продавать и брать нападающего на ЛЧ
    ЖенщинаФаня,в вашу помойку разпятилетнию только бесплатный Кулач может перейти ,так что мечтай педiкулезник
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 10:34
    0
    Следующие предложения за это бревно будет просто бонусы без 5 миллионов, в виде ящика макарон не больше
    Ссылка
    FunnyCat..
      FunnyCat.., 07.07.2021 10:33
    0
    Продавать и брать нападающего на ЛЧ
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 09:52
    0
    Саме цікаве, що там він може заграти... Команди з контратакуючим стилем - підхордять Владу, а ДК, яке проти всіх крім ШД грає 1-м номером, зручніше тримати на вістрі якогось таранного стовпа аля Бесєдін, Ф.Соль...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 09:49
    0
    Бонусы это за забитые голы? Тогда там 0 бонусов будет
    Ссылка
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