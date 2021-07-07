Дженоа сделал Динамо предложение по трансферу Супряги

Итальянский «Дженоа» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
«Грифоны» предложили киевлянам 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Супрягу, и теперь ожидают реакции украинской стороны.
Также за ситуацией вокруг Супряги следит «Болонья» и еще несколько европейских клубов.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готово продать Супрягу нынешним летом за 9 миллионов евро.
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Источник — Primocanale
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