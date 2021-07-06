Дженоа наводит справки о стоимости Супряги

Еще один итальянский клуб интересуется возможностью покупки форварда «Динамо»

  • 06.07.2021 10:43
  • 668 просмотров
  • 2 комментария
Дженоа наводит справки о стоимости Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянская «Дженоа», подыскивая варианты усиления линии нападения на трансферном рынке Европы, обратила внимание на 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

В настоящий момент «грифоны» наводят справки о цене, которую «Динамо» запросит за Супрягу, а также других условиях, которые могут возникнуть в переговорах с украинским клубом.

Несколько ранее интерес к подписанию Супряги выказывала «Болонья», но до конкретных переговоров дело так и не дошло, так как стороны разошлись во взглядах на сумму сделки еще на самых ранних стадиях контактов.

Также сообщалось, что определенные виды на Супрягу имеет «Торино», а Мирча Луческу в интервью дал понять, что готов отпустить молодого форварда, если у того будет реальный вариант в Италии.

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Источник — Sky Sport Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:09
    0
    Та отдайте уже куда то его, хоть какая польза мб всем будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:53
    0
    О а нам шомуродова
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 11:09
    0
    Та отдайте уже куда то его, хоть какая польза мб всем будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.07.2021 10:53
    0
    О а нам шомуродова
    Ссылка
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