Дженоа наводит справки о стоимости Супряги

Итальянская «Дженоа», подыскивая варианты усиления линии нападения на трансферном рынке Европы, обратила внимание на 21-летнего форварда «Динамо» Владислава Супрягу.

В настоящий момент «грифоны» наводят справки о цене, которую «Динамо» запросит за Супрягу, а также других условиях, которые могут возникнуть в переговорах с украинским клубом.

Несколько ранее интерес к подписанию Супряги выказывала «Болонья», но до конкретных переговоров дело так и не дошло, так как стороны разошлись во взглядах на сумму сделки еще на самых ранних стадиях контактов.

Также сообщалось, что определенные виды на Супрягу имеет «Торино», а Мирча Луческу в интервью дал понять, что готов отпустить молодого форварда, если у того будет реальный вариант в Италии.