Один претендент отпал. Болонья охладела к Супряге

Итальянская «Болонья» пребывает в активном поиске нового центрального нападающего взамен ушедшего в концовке сезона 39-летнего аргентинца Родриго Паласио.

Если минувшим летом «Болонья» хотела заполучить форварда «Динамо» Владислава Супрягу, за которого киевский клуб тогда запросил порядка 20 миллионов евро, то сейчас после неудачного сезона нападающего в Украине итальянцы охладели к этому варианту и вряд ли будут предпринимать попытки снова договориться с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом попробует продать Супрягу, у которого нынешний тренерский штаб команды не видит будущего в клубе.

Минувшим летом «Болонья» была готова заплатить за Супрягу 12 миллионов евро.