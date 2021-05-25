Один претендент отпал. Болонья охладела к Супряге

Итальянская «Болонья» пребывает в активном поиске нового центрального нападающего взамен ушедшего в концовке сезона 39-летнего аргентинца Родриго Паласио.
Если минувшим летом «Болонья» хотела заполучить форварда «Динамо» Владислава Супрягу, за которого киевский клуб тогда запросил порядка 20 миллионов евро, то сейчас после неудачного сезона нападающего в Украине итальянцы охладели к этому варианту и вряд ли будут предпринимать попытки снова договориться с «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Динамо» летом попробует продать Супрягу, у которого нынешний тренерский штаб команды не видит будущего в клубе.
Минувшим летом «Болонья» была готова заплатить за Супрягу 12 миллионов евро.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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