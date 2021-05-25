Один претендент отпал. Болонья охладела к Супряге

У «Динамо» не получится пристроить своего нападающего в стан «красно-синих»

  • 25.05.2021 19:49
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Один претендент отпал. Болонья охладела к Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянская «Болонья» пребывает в активном поиске нового центрального нападающего взамен ушедшего в концовке сезона 39-летнего аргентинца Родриго Паласио.

Если минувшим летом «Болонья» хотела заполучить форварда «Динамо» Владислава Супрягу, за которого киевский клуб тогда запросил порядка 20 миллионов евро, то сейчас после неудачного сезона нападающего в Украине итальянцы охладели к этому варианту и вряд ли будут предпринимать попытки снова договориться с «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом попробует продать Супрягу, у которого нынешний тренерский штаб команды не видит будущего в клубе.

Минувшим летом «Болонья» была готова заплатить за Супрягу 12 миллионов евро.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:08
    0
    Ну если за 12 надо было отдавать, + нужно было еще кого-то в нагрузку
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 20:07
    -2
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:08
    0
    Ну если за 12 надо было отдавать, + нужно было еще кого-то в нагрузку
    Ссылка
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