Ассоциация пляжного футбола пояснила, почему сборная Украины не едет на ЧМ

Первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук дал официальную позицию организации по поводу того, что сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в Москву.

Сборную на турнире заменит Швейцария.

«Расставляю все точки над «і», чтобы слова не были вырваны из контекста, а то количество публикаций в СМИ зашкаливает. Уважаемые журналисты, коллеги и просто сочувствующие! Пожалуйста, не нужно делать громких заголовков. Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира - значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы не было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю, что такое игра в команде. Я понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. У меня, как у футболиста, как у спортсмена. И я высказал альтернативную точку зрения, которую вырвали из контекста и использовали как хайп для трафика в СМИ».

«Для тех, кто не в теме - сборная Украины по пляжному футболу прошла квалификацию на чемпионат мира в Москве. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины принял решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна».

«Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Мое личное мнение, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку, не совпадает с позицией функционера. Я боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь век спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная».

«Перед тем, как ребята ехали в Португалию - я лично говорил о том, что нужно ехать и выигрывать. Выигрывать, несмотря ни на что. Хотя все прекрасно понимали, что место проведения чемпионата мира максимально неблагоприятное для нашей сборной. Я не мог и не могу иначе. Спорт - это часто борьба на пределе возможностей, и это не о тех, кто сдается. И сейчас я бы очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, на что мы способны в любых условиях и при любых обстоятельствах».

«АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины - это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Я первый вице-президент АПФУ, но я не единственный, кто принимает решение. Мое мнение - всего лишь личное мнение. Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат мира, скорее всего, пройдет без нашей сборной. Но решение уже принято. И оно не оспаривается. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», - заявил Ващук.