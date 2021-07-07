Ассоциация пляжного футбола пояснила, почему сборная Украины не едет на ЧМ

Владислав Ващук объяснил позицию ассоциации

  • 07.07.2021 00:12
  • 1767 просмотров
  • 6 комментариев
Ассоциация пляжного футбола пояснила, почему сборная Украины не едет на ЧМ
© beachsoccer.org.ua

Первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук дал официальную позицию организации по поводу того, что сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в Москву.

Сборную на турнире заменит Швейцария.

«Расставляю все точки над «і», чтобы слова не были вырваны из контекста, а то количество публикаций в СМИ зашкаливает. Уважаемые журналисты, коллеги и просто сочувствующие! Пожалуйста, не нужно делать громких заголовков. Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира - значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы не было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю, что такое игра в команде. Я понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. У меня, как у футболиста, как у спортсмена. И я высказал альтернативную точку зрения, которую вырвали из контекста и использовали как хайп для трафика в СМИ».

«Для тех, кто не в теме - сборная Украины по пляжному футболу прошла квалификацию на чемпионат мира в Москве. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины принял решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна».

«Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Мое личное мнение, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку, не совпадает с позицией функционера. Я боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь век спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная».

«Перед тем, как ребята ехали в Португалию - я лично говорил о том, что нужно ехать и выигрывать. Выигрывать, несмотря ни на что. Хотя все прекрасно понимали, что место проведения чемпионата мира максимально неблагоприятное для нашей сборной. Я не мог и не могу иначе. Спорт - это часто борьба на пределе возможностей, и это не о тех, кто сдается. И сейчас я бы очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, на что мы способны в любых условиях и при любых обстоятельствах».

«АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины - это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Я первый вице-президент АПФУ, но я не единственный, кто принимает решение. Мое мнение - всего лишь личное мнение. Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот чемпионат мира, скорее всего, пройдет без нашей сборной. Но решение уже принято. И оно не оспаривается. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», - заявил Ващук.

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Источник — beachsoccer.kiev.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:18
    0
    Тепер відомі всі 16 учасників Мундіалю - Росія (господар), Іспанія, Португалія, Білорусь, Сенегал, Мозамбік, США, Сальвадор, Таїті, Японія, Оман, ОАЕ, Уругвай, Бразилія і Парагвай.
    Швейцария.
    /
    США поехали, а Украина нет
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:17
    0
    Украина последний раз участвовала на ЧМ- 2013, потом не проходили квалифай, в 2019 году не поехали на квалифай в Россию.
    Сейчас вышли и отказались.
    А на следующий ЧМ2023 пробьемся?
    Вырванные годы!!
    Напомню Четыре всего от Европы выходят на ЧМ !
    Победа в Евролиге это хорошо + серебро и бронза.
    Но ЧМ это вершина...
    И лишать спортсменов её неправильно!
    /
    А Швейцария регулярно с 2015 на ЧМ
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:15
    0
    Швейцария:
    "Україна!
    Щиро дякуємо тобi за путівку на чемпiонат свiту 2021 !!!"
    /
    В футбольном ПРОТИВОСТОЯНИИ Швейцария - Украина 2:0 в пользу швейцаров, которые нас ни раз не победили...
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 07.07.2021 00:45
    +3
    Вважаю, що організатори, які обирають такі країни для проведення змагань рівня ЧС не можуть не усвідомлювати історію, що ця країна є агресором, що у неї конфлікт із багатьма країнами через окупацію територій. Що це країна із допінговими скандалами, яка на більшості офіційних турнірів немає право виступати під своїм прапором. І тут їм ЧС...
    Форма Збірної України, в якій виступає наша Збірна, визнана там за поребріком терористичною на рівні думи. І за її носіння від 8 років світить. Тому всі наші гравці, їдучи туди, автоматично визнаються терористами. Це варто розуміти всім, хто за те, щоб хлопці туди їхали. Впустити впустять, і посадять. І ніхто еічого не зможе вдіяти.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.07.2021 00:24
    +3
    Вообще какого х.. в рашке проводятся такого рода соревнования? Там пляжи самые лучшие что ли!?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2021 00:16
    +6
    Игроков жаль все же
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2021 00:16
    +6
    Игроков жаль все же
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 07.07.2021 00:45
    +3
    Вважаю, що організатори, які обирають такі країни для проведення змагань рівня ЧС не можуть не усвідомлювати історію, що ця країна є агресором, що у неї конфлікт із багатьма країнами через окупацію територій. Що це країна із допінговими скандалами, яка на більшості офіційних турнірів немає право виступати під своїм прапором. І тут їм ЧС...
    Форма Збірної України, в якій виступає наша Збірна, визнана там за поребріком терористичною на рівні думи. І за її носіння від 8 років світить. Тому всі наші гравці, їдучи туди, автоматично визнаються терористами. Це варто розуміти всім, хто за те, щоб хлопці туди їхали. Впустити впустять, і посадять. І ніхто еічого не зможе вдіяти.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 07.07.2021 00:24
    +3
    Вообще какого х.. в рашке проводятся такого рода соревнования? Там пляжи самые лучшие что ли!?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:18
    0
    Тепер відомі всі 16 учасників Мундіалю - Росія (господар), Іспанія, Португалія, Білорусь, Сенегал, Мозамбік, США, Сальвадор, Таїті, Японія, Оман, ОАЕ, Уругвай, Бразилія і Парагвай.
    Швейцария.
    /
    США поехали, а Украина нет
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:17
    0
    Украина последний раз участвовала на ЧМ- 2013, потом не проходили квалифай, в 2019 году не поехали на квалифай в Россию.
    Сейчас вышли и отказались.
    А на следующий ЧМ2023 пробьемся?
    Вырванные годы!!
    Напомню Четыре всего от Европы выходят на ЧМ !
    Победа в Евролиге это хорошо + серебро и бронза.
    Но ЧМ это вершина...
    И лишать спортсменов её неправильно!
    /
    А Швейцария регулярно с 2015 на ЧМ
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:15
    0
    Швейцария:
    "Україна!
    Щиро дякуємо тобi за путівку на чемпiонат свiту 2021 !!!"
    /
    В футбольном ПРОТИВОСТОЯНИИ Швейцария - Украина 2:0 в пользу швейцаров, которые нас ни раз не победили...
    Ссылка
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