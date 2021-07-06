Владислав ВАЩУК: «Нужно ехать играть в Москву и ничего не бояться»

Специалист прокомментировал запрет сборной Украины участвовать в чемпионате мира в России

  • 06.07.2021 16:45
  • 1333 просмотра
  • 13 комментариев
Владислав ВАЩУК: «Нужно ехать играть в Москву и ничего не бояться»
© Instagram. Владислав Ващук

Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал запрет сборной Украины принимать участие в чемпионате мира-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

– Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных — ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.

– Почему не отказались от участия в отборе, когда узнали, что ЧМ пройдет в Москве?
– Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путевку на ЧМ, а дальше бы разбирались. Ребята ее завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение.

Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю.

– Санкции могут к нам применить за такой отказ?
– Все может быть, я не знаю. Сложно рассуждать. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:24
    +2
    Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:23
    Ващук - голубь мира )))
    ГОЛУБОК---
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:23
    0
    Ващук - голубь мира )))
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 06.07.2021 17:23
    +3
    ЧЮЧЕЛО ВЕСЛОГУБОЕ НИКТО ИХ НЕ БОИТЬСЯ ПРОСТО ИГРАТЬ В СТРАНЕ АГРЕСОРА КОТОРАЯ УБИВАЕТ ТВОЙ НАРОД ЭТО ПОВАНИВАЕТ ДЕРМЕЦОМ.💩
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:22
    +2
    ИУДА ---ПОШЁЛ ТЫ НА ПТНХ
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 17:21
    +2
    Як же задрали всі ці ватні спортсмени з своїми ідіотськи фразами «спортвнеполитики». Цікаво , як би вони заспівали, якби хтось з їхніх рідних загинув на війні від рук російських військових - теж говорили би про «братні народи»? Такі ж самі виродки, як і кацапцьке лайно..нічим не кращі.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 17:20
    +2
    Так справа у тому, що для росіян політика і спорт це одне і теж. Вони знову на фоні нашої збірної будуть влаштовувати різноманітні пропагандистські акції, як це недавно влаштували коли наші грали проти шведів коли російський вболівальник обнімався з українським показуючи тим самим "дружбу народів". Росіяни є дуже підступними в підлими тому краще не їхати, як можна їхати коли Росія відкрито веде війну проти України, це не повага до загиблих наших солдатів. Ще буде не один чемпіонат світу і поїдемо в ту країну, де дійсно нам раді.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 06.07.2021 17:20
    -3
    Зачем тогда вообще идти в спорт, если пропускать подобные соревнования.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:19
    0
    тут не про боязнь а про честь
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 17:18
    +2
    Вадим Кузьменко, 06.07.2021 17:13
    Там куча бендер на зароботках и не чего все живые
    Хде там? "Бендеры" как ты называешь если и едут на заработки, то только не в помойную рашку.
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    online
      Вадим Кузьменко, 06.07.2021 17:13
    -4
    Там куча бендер на зароботках и не чего все живые
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 17:07
    +1
    Ну ты бы поехал, иуда
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 06.07.2021 17:06
    +5
    Ватний Ващук з ватними думками! А що від нього хотіти!!!
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 06.07.2021 17:06
    0
    а что уже сняли запрет на проведение в россии ЧМ и Европы, разве антидопинг разрешил
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 06.07.2021 17:06
    +5
    Ватний Ващук з ватними думками! А що від нього хотіти!!!
    Ссылка
    igorek
    online
      igorek, 06.07.2021 17:23
    +3
    ЧЮЧЕЛО ВЕСЛОГУБОЕ НИКТО ИХ НЕ БОИТЬСЯ ПРОСТО ИГРАТЬ В СТРАНЕ АГРЕСОРА КОТОРАЯ УБИВАЕТ ТВОЙ НАРОД ЭТО ПОВАНИВАЕТ ДЕРМЕЦОМ.💩
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:24
    +2
    Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:23
    Ващук - голубь мира )))
    ГОЛУБОК---
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 06.07.2021 17:22
    +2
    ИУДА ---ПОШЁЛ ТЫ НА ПТНХ
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 06.07.2021 17:21
    +2
    Як же задрали всі ці ватні спортсмени з своїми ідіотськи фразами «спортвнеполитики». Цікаво , як би вони заспівали, якби хтось з їхніх рідних загинув на війні від рук російських військових - теж говорили би про «братні народи»? Такі ж самі виродки, як і кацапцьке лайно..нічим не кращі.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 06.07.2021 17:20
    +2
    Так справа у тому, що для росіян політика і спорт це одне і теж. Вони знову на фоні нашої збірної будуть влаштовувати різноманітні пропагандистські акції, як це недавно влаштували коли наші грали проти шведів коли російський вболівальник обнімався з українським показуючи тим самим "дружбу народів". Росіяни є дуже підступними в підлими тому краще не їхати, як можна їхати коли Росія відкрито веде війну проти України, це не повага до загиблих наших солдатів. Ще буде не один чемпіонат світу і поїдемо в ту країну, де дійсно нам раді.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 17:18
    +2
    Вадим Кузьменко, 06.07.2021 17:13
    Там куча бендер на зароботках и не чего все живые
    Хде там? "Бендеры" как ты называешь если и едут на заработки, то только не в помойную рашку.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 17:07
    +1
    Ну ты бы поехал, иуда
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:23
    0
    Ващук - голубь мира )))
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
    online
      Ruslan Bojchuk, 06.07.2021 17:19
    0
    тут не про боязнь а про честь
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 17:06
    0
    а что уже сняли запрет на проведение в россии ЧМ и Европы, разве антидопинг разрешил
    Ссылка
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