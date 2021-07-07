На Евро-92 Данию тоже сплотила трагедия. История датской сказки

Как они похожи – нынешняя сборная Дании и сборная Дании образца 1992 года! Они похожи не только тем, что и тогда, и сейчас ворота команды защищает голкипер по фамилии Шмейхель (тогда Петер, сейчас его сын Каспер), но значительно больше – контекстом.

Стартовый поединок «датского динамита» на Евро-2020 не задался: за пару минут до свистка на перерыв потерял сознание лидер команды Эриксен. Лишь благодаря оперативному вмешательству медиков Кристиана удалось спасти: у него на время остановилось сердце. Полузащитник был доставлен в клинику, за его жизнь боролись врачи. Сейчас худшее уже позади. Но тогда, 12 июня, весь футбольный мир сопереживал трагедии Эриксена и его команды.

Дания начинает. Есть ли у нее шанс повторить сенсационный триумф 1992 года?

Матч против финнов в итоге был доигран. Он закончился неудачей для морально подавленных датчан. Как закончился неудачей и второй их поединок на турнире – против Бельгии. Однако миллионы футбольных болельщиков по всему миру влюбились в эту команду, игравшую за себя и за того парня. Наверное, не в последнюю очередь из-за этой любви сборная Дании сумела не только после двух стартовых поражений в итоге занять второе место в группе, но и пробиться в полуфинал чемпионата Европы. Последний раз датчане выходили в полуфинал Евро 29 лет назад – летом 1992 года.

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История о том, как сборная Дании попала на чемпионат Европы 1992 года, уже стала настоящей легендой. Это история – о гадком утенке, превратившемся потом в прекрасного лебедя. А еще – та история о любви: как команда, попавшая на турнир по стечению обстоятельств, случайно, в общем-то, затем стала любимицей публики (как нынешняя сборная) и в итоге выиграла чемпионат. Ну и, конечно же, в той общей истории оказалось много индивидуальных маленьких и больших сюжетов, которые и предопределили «датское чудо». Сегодня, в преддверии полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания, давайте вспомним события почти тридцатилетней давности.

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Сейчас мы говорим о том, что Евро-2020 – турнир особый и уникальный. Собственно, мы имеем основания так говорить. Да практически каждый раз, будь то новый чемпионат Европы или мира, мы спешим повесить им ярлык уникальности. А вот Евро-1992 – это по-настоящему удивительное ристалище. Путевку на него завоевали, окромя прочих, две команды – СССР и Югославия, но обе так и не сыграли. Вместо Союза на полях Швеции играла сборная СНД – команда, составленная из игроков бывших советских республик, получивших независимость. Прежде всего – из Украины и России. Возглавлял ту команду интересный наставник – украинец с российским паспортом Бышовец, а во время матчей с участием той сборной поднимали Олимпийский флаг.

Сборной Югославии на сей счет повезло меньше. В то время в стране разгоралась гражданская война, она попала под санкции ООН. Еще в 1991 году ходили разговоры о том, что сборную Югославии не допустят на чемпионат Европы. Сборную Дании, финишировавшую в отборочной группе следом за югославами, даже поставили в резерв на Евро-1992. Однако зимой 1992 года датчан из резерва убрали, а югославам включили «зеленый свет». Этот свет горел практически до самого старта чемпионата. Сборная Югославии, правда, уже в совсем ином обличии – без игроков из Хорватии, сильно помолодевшая, первой среди участников Евро прибыла в Швецию. Но ее ждал суровый вердикт: УЕФА таки отстранил эту команду. И вместо нее на континентальный форум вызвали сборную Дании.

Несколько слов о тогдашнем «датском динамите». В принципе, «динамитом» команда была где-то до 1990 года. Главный творец датского ренессанса – немецкий специалист Зепп Пионтек – в 1990-м покинул сборную. Его уход был настоящим ударом для тамошних болельщиков. Блестящая команда, завоевавшая симпатии и на ЧЕ-1984, и на ЧМ-1986, с уходом своего вожака оказалась обезглавленной. Руководители датской ассоциации очень хотели найти равноценную замену на тренерский мостик главной команды страны. И эту замену искали среди иностранцев. В первую очередь – немцев.

Но увы, желающих не нашлось. И тогда боссы из федерации футбола были вынуждены доверить сборную местному специалисту – Рихарду Меллеру-Нильсену, главной добродетелью которого, как считали почти все, была совместная работа в тренерском штабе Пионтека. Рихард оказался лишь девятым (!) по счету в иерархии претендентов на должность. Следовательно, и отношение к нему было соответствующее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рихард Меллер-Нильсен (справа)

Меллера-Нильсена не любили потому, что он «отрекся» от постулатов Пионтека – красивой, зрелищной игры, в которой было много изящного безумия, но порой так мало результата и порядка. Рихард ставил на игровую дисциплину, которой должны подчиняться все. Даже такие звезды, как братья Лаудрупы. Понятное дело, после «вольницы» Пионтека «казарма» Меллера-Нильсена им не понравилась. И они об этом заявили публично. Более того, Бриан заявил, что не уважает Рихарда и не намерен играть под его руководством. Вторил ему и старший брат – Микаэль. Оба ушли из сборной. Их примеру последовали еще несколько видных игроков.

Тренер остался, но белый флаг не выбросил. После домашнего влета югославам, после чего и разразился тот скандал, команда сумела собраться и выдать отличный финиш, переиграв в гостях «югов». Правда, Дания в итоговой таблице все равно оказалась ниже на один балл. Евро-1992 Дания собиралась смотреть по телевизору.

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Но все получилось иначе. Зеленый свет для Югославии превратился на красный, и на Евро-1992 отправили датчан. На все про все у сборной Дании было десять дней.

Новость о том, что нужно собираться и ехать на чемпионат Европы в Швецию, застала главного тренера сборной Дании в момент тягостных раздумий о ремонте. Рихард собирался менять кухонную мебель, выбирал новый гарнитур и краску. В том момент его и настиг звонок из федерации с приятной вестью. Бытует мнение, что Меллер-Нильсен собирал своих футболистов по пляжам всей Европы. Это не совсем так, ведь в той же Дании местный чемпионат не был еще завершен, да и сборная собиралась «на днях» играть товарняк. Тем не менее, наставник лично обзвонил всех тех, кого хотел видеть в команде. Позвонил и Лаудрупам – корона не упала. Бриан согласился поехать на Евро. А вот Микаэль так и не выключил режим зазвездившегося небожителя. На чемпионат Европы 1992 года один из лучших футболистов в истории датского футбола Микаэль Лаудруп так и не поехал. О чем сожалеет до сих пор.

Хотя поначалу казалось, что сожалеть нужно как раз Бриану, а не Микаэлю. Собрав своих подопечных на первую тренировку накануне поездки в Швецию, Меллер-Нильсен с ходу заявил, что «наша задача – выиграть Евро». Как позже вспоминал Бриан, никогда раньше он так не ржал над словами тренера. Тогда смеялись все. И долго.

Было от чего. В двух стартовых матчах на ЧЕ датчане не забили ни одного мяча, не добыли ни одной победы. В их активе – лишь «нулевка» с англичанами и минимальное поражение шведам (не правда ли, весьма похоже на то, что было с наследниками принца Гамлета на Евро-2020). В третьем туре Дании предстояло сыграть против сборной Франции, которую тогда тренировал сам Платини. У французов – куча звезд во главе с Кантона и Папеном, недели целенаправленной подготовки к Евро. А за спиной у Дании – лишь неизвестность и страна, практически не верящая в успех.

Но за один матч все кардинально поменялось. Дания сенсационно выиграла 2:1. То была отправная точка, первый кирпичик в рождающуюся сказку, которая опосля станет главной футбольной легендой страны.

Дания вышла в полуфинал, где ее ждал действующий чемпион континента – Голландия. Снова фаворит против андердога, снова сборная Дании не котировалась среди специалистов. Но уже тогда, после победы над Францией, Дания начала очень котироваться у простых болельщиков. «Золушку» поддерживали повсеместно, за нее болели на всех уголках континента, в нее влюбились.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь по традиции не только у нас, но и повсеместно симпатизируют более слабым, менее заслуженным, более сплоченным. Дания оказалась именно такой: словно нерадивый герой фильмов ван Дамма, которому поначалу достается от второго встречного, но затем он прозревает и превращается в настоящего рыцаря-победителя.

Дания устояла в основное время от Нидерландов. А в серии послематчевых пенальти датчане были предельно точны, тогда как главный «оранье» проиграл свою дуэль голкиперу: у ван Бастена до сих пор не зажило.

А дальше был финал против Германии. Есть басня, что немец Эффенберг позвонил перед игрой датчанину Лаудрупу (они были одноклубниками) и спросил, с каким счетом вы нам проиграете. Сейчас уже и не скажешь, было ли такое, или нет. Но то, что на Данию не ставили и ломаного гроша накануне матча против действующих чемпионом мира, это правда.

Но с Данией тогда была любовь. И вера. Ничего плохого о той сборной Германии сказать не могу, но, мне кажется, что у них было больше именно самоуверенности. И Дания снова победила.

Блестящий матч провел голкипер Шмейхель. Если бы не он, если бы не его сейв при счете 1:0, когда Петер потащил казавшийся не берущимся удар от Клинсмана, все могло бы быть иначе.

В том матче со стороны Дании было очень много героев. И на поле, и на тренерской скамейке, и за ее пределами. Но об одном герое нужно упомянуть отдельно.

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История Кима Вильфорта – это тоже история любви. Она, эта история, очень ложится в канву той датской сказки. К сожалению, у нее трагический конец.



uefa.com. Ким Вильфорт в поединке против Германии

Ким не собирался играть на Евро. И не потому, что конфликтовал с тренером сборной. Тут, как раз, все наоборот. Просто в полузащитника «Брондбю» очень заболела дочка. Его обожаемая Лин лежала в шведской клинике с безнадежным диагнозом – лейкемия. 29-летний отец старался как можно больше времени проводить с увядающим ребенком. Наверняка Вильфорт не откликнулся бы на предложение Меллера-Нильсена, если бы его не обнадежили врачи: мол, болезнь отступает. Ким поехал на Евро.

Но болезнь вернулась: Лин снова стало плохо. Отыграв в первых двух турах за сборную, Ким вернулся в клинику к дочке. Игру сборной против Франции они смотрели вместе. После победы Лин упросила отца, чтобы тот вернулся в команду. И тот вернулся.

Вильфорт сыграл в полуфинале. И забил один из пяти послематчевых пенальти. Сыграл он и в главном матче всей своей жизни. Он не мог его проиграть. А когда Ким забил гол в ворота сборной Германии, он разрыдался, как ребенок. Папа знал, что по ту сторону экрана, в больничной палате плакала от счастья его маленькая дочка…

…Лин Вилфорт умерла спустя полтора месяца после триумфа ее отца на чемпионате Европы. Тот год стал самым успешным для Вилфорта-футболиста. И самым трагическим для Вилфорта-человека.

Ким долго не мог оклематься от того удара. По инерции он продолжал играть в футбол на очень приличном уровне, но в его душе навсегда что-то сломалось. Лишь благодаря своей семье, и в первую очередь сыновьям – Миккелю и Касперу, которые пошли по стопам отца и стали футболистами, Ким сумел выстоять.

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Хотя, окромя печальной истории Вилфорта, в том датском триумфе оказались еще несколько личных трагедий. Рихард Меллер-Нильсен, несмотря на статус тренера-победителя, так и не стал по-настоящему своим для футболистов и чиновником. Его даже тренером 1992 года в Дании не признали. В Европе – да, но только не дома. Вот и не верь после этого словам классика о пророке и Родине. Настоящая слава обрушилась на Рихарда значительно позже. После того, как продолжительная болезнь забрала его в мир иной.

Не самый приятный отпечаток на душе, точнее, на колене, оставил Евро-1992 и Хенрику Андерсену. В полуфинальном матче против голландцев полузащитник датчан героически остановил проход ван Бастена, но ценой жуткой травмы. Андерсену снесло коленную чашечку: на эту травму было страшно смотреть даже по телевизору.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ужасная травма Хенрика Андерссона

Колено футболиста жутко распухло. Андерсен выбыл из игры на целый год. А когда потом вернулся, порвал «кресты». Возобновился от травм и увечий лишь с 1997-м, а спустя год тихо завершил карьеру, которая обещала стать звездной, но получилась скомканной.

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Нынешняя сборная Дании очень похожа на своих легендарных предшественников почти тридцатилетней давности. Эта команда тоже начинала турнир «вопреки», и заканчивает «благодаря». Андердог, не рассчитывавший на милость фаворитов, после трагедии с Эриксеном стал не только всеобщим любимцем, но и переродился в рыцаря, как тот герой боевиков ван Дамма. Этой команде хочется не только сочувствовать и переживать, за нее хочется болеть, так как не только ее душа, но и ее футбол стал настоящим откровением.

В конце концов, не болеть же за это основательное английское уныние, пытающееся с изяществом Гарри Магвайра доказать уместность слона в посудной лавке…