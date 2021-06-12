Дания начинает. Есть ли у нее шанс повторить сенсационный триумф 1992 года?

Пожалуй, не так много в футболе сенсаций, которые могут быть сопоставимы с неожиданным триумфом сборной Дании на чемпионате Европы 1992 года. Однако спустя почти три десятилетия в этой стране, кажется, подобрался подходящий коллектив для того, чтобы как минимум замахнуться на нечто подобное. Выглядит это достаточно странно, если учесть, что пять лет назад датчане даже не смогли квалифицироваться на предыдущее континентальное первенство, состоявшееся на полях Франции.

Нынешние суперзвезды датского футбола, которых в команде подобралось немало, априори готовы к турниру гораздо лучше, чем их предшественники. В 1992 году подопечные Рихарда Меллера-Нильсена, не сумев квалифицироваться на чемпионат Европы, уже нежились на пляжах, когда слухи подтвердились – «алая гвардия» призвана была заменить в финальной стадии Евро истерзанную войной и политическими неурядицами Югославию, которая финишировала первой в отборочной группе, впереди датчан.

Справедливости ради, футболисты не были настолько плохо подготовлены, как можно было бы подумать. Зная о подобной возможности, а также знакомясь со слухами, датчане подозревали, что возможность сыграть на Евро-1992 им может представиться, поэтому какую-никакую, а спортивную форму игроки старались поддерживать. Что правда, подавляющее большинство специалистов и обозревателей справедливо полагали, что такая сборная Дании будет участвовать на турнире лишь для того, чтобы не лишать соревнование оговоренного числа участников. Иными словами – «для галочки». Тем более, что в финальной пульке (тогда ее участниками были всего 8 команд, а не 24, как сейчас) датчане попали в группу А, где их соперниками оказались хозяева турнира сборная Швеции, а также команды Англии (полуфиналист ЧМ-1990) и Франции (победитель Евро-1984 и «бронзовый» призер ЧМ-1986).

«Мы не могли потерпеть неудачу, потому что от нас просто ничего не ждали. Если бы мы трижды проиграли по 0:5, то это не имело бы никакого значения», - вспоминал впоследствии полузащитник датской сборной Ким Вильфорт (4 матча, 1 забитый мяч на турнире).

Унылая стартовая ничья (0:0) со сборной Англии сменилась поражением во втором туре от хозяев турнира команды Швеции (1:2), которое поставило датчан на грань вылета уже по итогам групповой стадии. Но «красно-белые» нарисовали свой сценарий дальнейших событий, который до сих пор для многих футбольных болельщиков этой страны кажется сказочным. В последнем туре Дания сенсационно обыграла Францию Жан-Пьера Папена и Эрика Кантона со счетом 2:1, что позволило скандинавскому дуэту (Швеции и Дании) завоевать путевки в полуфинал турнира.

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В воротах той сборной Дании был Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), в обороне выделялся капитан команды Ларс Ольсен («Трабзонспор»), а звездой полузащиты, равно как и всего коллектива являлся Бриан Лаудруп («Бавария»). Брат последнего Микаэль, который был основным игроком «Барселоны» тех времен, не поехал на Евро-1992 из-за конфликта с главным тренером сборной Рихардом Меллером-Нильсеном, а потому итоговый триумф Дании кажется еще более фантастическим, ведь роль главного забивалы неожиданно на себя примерил Хенрик Ларсен из «Лонгбю» - команды, чье название известно далеко не всем, даже весьма продвинутым футбольным болельщикам.

В полуфинале Ларсен дважды забил Нидерландам, что помогло Дании сыграть 2:2 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти обыграть привычно неудачливых в этом компоненте соперников со счетом 5:4 (единственный, и от того фатальный, промах допустил легендарный Марко ван Бастен). Сборная Дании, взявшаяся на Евро-1992 фактически из ниоткуда, сенсационно добралась до финала, где ее соперником стала Германия – действующий чемпион мира.

Но иногда события, случающиеся в футболе, должны происходить именно в тот момент, когда для них это время было избранно самой судьбой. Тандерболт Йона Йенсена на 19-й минуте поверг в шок сборную Германии, а мяч Кима Вильфорта подтвердил то, во что не верил никто – сборная Дании стала чемпионом Европы! Это именно то достижение, на которое теперь будет ориентироваться команда Каспера Хьюлманда, ведь успех 1992 года показывает нынешнему поколению датчан, что в футболе нет ничего невозможного.

Теперешняя сборная Дании вряд ли в чем-то слабее той, что брала «золото» на чемпионате Европы 29 лет назад. Пожалуй, главной параллелью между той и этой командами является позиция вратаря. Что тогда, что сейчас место в рамке отдано Шмейхелю. В 1992 году это был Петер, а сейчас – Каспер, его сын, который после сенсационной победы с «Лестером» в английской Премьер-лиге-2015/16, теперь стремится достичь и международного триумфа.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Однако не Шмейхелем единым сильна нынешняя сборная Дании. Есть в этой команде и другие известные таланты, выступающие в АПЛ – полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма», а также защитники Андреас Кристенсен из «Челси», Йоаким Андерсен из «Фулхэма» и Янник Вестергор из «Саутгемптона».

Опыта этому замечательному коллективу добавляют Симон Кьер из «Милана» и Томас Дилейни из дортмундской «Боруссии», в то время как Кристиан Эриксен из «Интера» по-прежнему остается главной звездой полузащиты. Дуэт хавбеков «Брентфорда», завоевавшего путевку в АПЛ, Кристиан Нергор – Матиас Йенсен находится в хорошей физической форме, в то время как в атаке тренерскому штабу также будет из кого выбрать – чего стоят только Мартин Брейтуэйт из «Барселоны», Каспер Дольберг из «Ниццы» и Юссуф Поульсен из «Лейпцига».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен - главная звезда сборной Дании

Попав в одну группу с Бельгией, Россией и Финляндией, эта сборная Дании просто обязана выходить в плей-офф, а дальше... Дальше «алая гвардия» знает, что делать. «У нас не было лучших игроков, но у нас была лучшая команда», - таким был девиз датчан на Евро-1992, и пусть сейчас на чемпионате Европы участников ровно втрое больше, чем 29 лет назад, но Дания вполне способна на новый сюрприз, хотя бы потому, что это континентальное первенство также изначально сбилось с плана (в 1992 году пришлось срочно менять одного из участников, ныне – переносить соревнование на год из-за пандемии коронавируса), а это, возможно, уже какой-то сигнал от самой судьбы о том, что у нее свои планы и на победителя турнира.

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