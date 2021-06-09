Десять фаворитов Евро-2020

Sport.ua совместно с Favbet в спецпроекте «Украина на Евро-2020» рассказывает о главных фаворитах турнира.

Совсем скоро возьмет старт 16-й розыгрыш чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса не состоялся минувшим летом и был перенесен на текущий год. Последнее обстоятельство, с одной стороны, помогло командам и их тренерам лучше (по крайней мере, более основательно) подготовиться к соревнованию, но с другой – нарушило привычный ход футбольных событий, в котором нечетные годы в Европе летом не сопряжены с какими-либо грандиозными турнирами.

Что ж, тем интереснее будет наконец-то взглянуть, кто и в каком состоянии выступит на Евро-2020, а пока турнир не начался, самое время оценить тех, кого специалисты считают фаворитами предстоящего соревнования. Интересно, что практически все букмекерские конторы зарубежья, и те, кто активно работает на отечественных просторах, к когорте фаворитов относят представленную ниже десятку…

10. ДАНИЯ



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Состав сборной Дании достаточно сбалансирован для того, чтобы эта команда считалась одной из лучших на Евро-2020. Судите сами: скандинавы могут похвастаться наличием столь опытных и ярких персонажей в европейском футболе, как Кристиан Эриксен, Каспер Шмейхель, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мартин Брейтуэйт, Андреас Кристенсен, Симон Кьер. Очевидно, что указанные исполнители способны помочь датчанам дойти до высоких стадий турнира, а при благоприятном стечении обстоятельств даже замахнуться на победу в нем. Считаете последний тезис смешным? Значит, вы точно не застали Евро-1992 и неожиданный триумф Дании на том турнире, после которого скандинавы точно знают, что невозможное возможно.

9. ХОРВАТИЯ

Сборная Хорватии была своего рода темной лошадкой на последнем чемпионате мира, где ей удалось добраться до финального поединка. И пусть в решающей встрече Франция достаточно легко добыла победу, но сбрасывать со счетов Хорватию накануне Евро-2020 точно не стоит. Конечно, топовые футболисты балканской сборной за последние несколько лет не помолодели (речь о Луке Модриче, Иване Перишиче, Домагое Виде), однако в команде есть и те, кто готов проявить себя с новой силой, и чемпионат Европы является для этого фантастической платформой возможностей.

8. ИТАЛИЯ



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Сборная Италии, кажется, в глазах букмекеров стала жертвой собственного пролета мимо финальной части ЧМ-2018. Да и вообще какое-то время итальянцы не так ярко показывают себя на больших турнирах, а потому сейчас их не относят к числу главных фаворитов Евро-2020, хотя в десятку апеннинцы входят. Важно, что к старту на чемпионате Европы итальянцы подходят с хорошей серией из семи побед подряд, причем в этих поединках команда не пропустила ни одного мяча, а забила целых 25. Главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини, кажется, также есть что доказывать себе самому и окружающим, равно как и большой когорте его подопечных, как например, Лоренцо Инсинье, Андреа Белотти и Чиро Иммобиле. Группа итальянцам попалась весьма несложная, а потому «вкатиться» в турнир можно будет относительно спокойно, набирая лучшие кондиции уже по ходу соревновательного процесса.

Италия – один из недооцененных фаворитов турнира. На победу «Скуадры aдзурры» у Favbet коэффициент 9.0

7. НИДЕРЛАНДЫ

Сборная Нидерландов всегда и почти везде входит в число фаворитов, однако громких побед болельщики «оранжевых» заждались с 1988 года и триумфального для них чемпионата Европы в Германии. На последнем чемпионате мира Нидерланды, подобно Италии, не сыграли, сенсационно не сумев пройти квалификацию, а потому сейчас этой команде предстоит пройти через своеобразную реабилитацию. Соперник сборной Украины по групповой стадии имеет в целом неплохой состав, где есть пресловутый сплав опыта и молодости, но и «дыры» присутствуют серьезные – невозможность включения в заявку Вирджила ван Дейка чего только стоит. Да и персона главного тренера Франка де Бура вызывает, мягко говоря, сомнения по поводу того, что Нидерланды сумеют высоко забраться на Евро-2020, хотя…

6. БЕЛЬГИЯ



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Нынешний состав сборной Бельгии многие эксперты нарекают не иначе, как «золотым поколением», однако этим футболистам еще только предстоит оправдать такие авансы и выиграть что-то серьезное на международной арене. Действительно, у Роберто Мартинеса подобран великолепный, причем весьма опытный коллектив, где многие лидеры провели сезон-2020/21 на прекрасном уровне – чего стоят только великолепные выступления Ромелу Лукаку и Кевина Де Брейне. С другой стороны, нельзя не говорить о проблемах Эдена Азара, который остается важной фигурой для бельгийцев, но может стать одним из неудачников Евро-2020, особенно если будет играть так, как в последнее время за «Реал».

5. АНГЛИЯ

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Гарету Саутгейту три года назад удалось вывести «трех львов» в полуфинал чемпионата мира, и это является достаточно серьезным достижением. За прошедшее время Англия, кажется, стала только сильнее, да и ее лидеры ныне пребывают в расцвете сил, а многие молодые таланты, как Фил Фоден или Джейдон Санчо, уже сейчас называются будущими звездами мирового футбола. Важно и то, что футболисты «трех львов» прекрасно знают друг друга, так как имеют возможность постоянно пересекаться на поле – по количеству «легионеров» в заявке команды англичане оказались последними с всего тремя такими игроками. Поэтому потенциал у Англии, как это нередко бывает в преддверии крупных турниров, огромен, а вот сумеет ли Саутгейт наконец-то привить команде пресловутый менталитет победителей, от которого зачастую очень многое зависит – вопрос, возможно, ценой в «золото» на Евро-2020.

4. ИСПАНИЯ

Сборная Испании – одна из самых интересных команд, за которой обязательно следует проследить на Евро-2020. Изначальный повышенный интерес к пиренейцам появился после решения главного тренера команды Луиса Энрике не брать на континентальный чемпионат ни одного игрока «Реала», даже матерого ветерана и многолетнего лидера коллектива Серхио Рамоса. Ставка на других игроков – это, безусловно, элемент риска со стороны Энрике, но специалисты верят, что испанцам по зубам выйти из группы и дойти до самых поздних стадий на Евро-2020.

Накануне стало известно, что сборная Испании после того, как коронавирус подхватил Серхио Бускетс, ушла всем составом на карантин. С Литвой контрольный матч сыграла молодежная сборная и не оставила прибалтам шансов. Но на Евро-2020, надеемся, увидеть настоящую «Фурию Роху», которая наверняка будет одним из главных фаворитом на победу в турнире.

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3. ПОРТУГАЛИЯ

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Было бы странно, если бы действующий чемпион Европы не считался одним из фаворитов нового розыгрыша. Да, португальцы удивили весь мир, когда смогли одолеть Францию на домашнем для той Евро-2016, однако Криштиану Роналду и сотоварищи заслужили тот успех. Футбол, который демонстрирует Португалия сложно называть самым зрелищным на континенте, но присутствие в команде таких гениев, как уже упоминавшийся Криштиану Роналду, а также Бруну Фернандеш и Бернарду Силва – это априори хороший задел для успешного и, главное, длительного турнирного пути. Хотя сталкиваться со сложностями пиренейцам, в отличие от той же Италии, придется с самого начала, ведь они угодили в «группу смерти» с Францией, Германией и Венгрией.

2. ГЕРМАНИЯ

Предстоящий чемпионат Европы станет «лебединой песней» для Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии. Наверняка коуч, который руководил немецкой машиной последние 15 лет, захочет уйти на мажорной ноте. Он сделал очень многое для футбола страны, в том числе и выиграл чемпионат мира в 2014 году, а вот с первенством Европы у Лева пока не складывалось – дважды Германия была «бронзовой» и один раз «серебряной», но все никак не доберется до заветного «золота». Так что сейчас вся надежда на Нойера, Киммиха, Крооса, Гнабри, Мюллера и Гюндогана, которым пора отблагодарить тренера за доверие очередным важным трофеем.

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1. ФРАНЦИЯ

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Нет ни малейших сомнений в том, что сборная Франции является главным фаворитом Евро-2020. После фантастического выступления на чемпионате мира в 2018 году, когда «трехцветные» стали лучшей командой планеты, а также выхода в финал на Евро-2016, сейчас настает хороший момент для триумфа. Тем более, что прецедент уже был в 1998 и 2000 годах, когда сразу после победы на чемпионате мира Франция следом выиграла и континентальное первенство. Имея в воротах Льориса, в обороне Варана, Лангле, Павара, в полузащите Погба и Канте, а в нападении Мбаппе и Гризманна – сборная Франции просто обязана как минимум выходить в финал, а уж там, кажется, Дидье Дешам сумеет мотивировать их на очередной триумф.