На Eвро-2020 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии

403 участника Евро-2020 (63,8%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Всего одному местному кадру нашлось место в заявках Словакии и Финляндии. В то же время только тремя легионерами обошлась Англия. Наша сборная в основном укомплектована футболистами из украинских команд. За рубежом играют лишь 8 человек: Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Роман Яремчук - в Бельгии, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко - в Англии, Руслан Малиновский - в Италии и Александр Зубков - в Венгрии.
Количество легионеров в командах-участницах EURO-2020
|
Сборная
|
Легионеры
|
|
Словакия
|
25
|
(96,2%)
|
Финляндия
|
25
|
(96,2%)
|
Австрия
|
24
|
(92,3%)
|
Бельгия
|
24
|
(92,3%)
|
Сев. Македония
|
23
|
(88,5%)
|
Швеция
|
23
|
(88,5%)
|
Дания
|
22
|
(84,6%)
|
Польша
|
22
|
(84,6%)
|
Швейцария
|
22
|
(84,6%)
|
Португалия
|
20
|
(76,9%)
|
Уэльс
|
20
|
(76,9%)
|
Франция
|
20
|
(76,9%)
|
Хорватия
|
19
|
(73,1%)
|
Турция
|
15
|
(57,7%)
|
Шотландия
|
15
|
(57,7%)
|
Испания
|
14
|
(58,3%)
|
Венгрия
|
14
|
(53,9%)
|
Голландия
|
14
|
(53,9%)
|
Чехия
|
14
|
(53,9%)
|
Германия
|
9
|
(34,6%)
|
УКРАИНА
|
8
|
(30,8%)
|
Италия
|
4
|
(15,4%)
|
Россия
|
4
|
(15,4%)
|
Англия
|
3
|
(11,5%)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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