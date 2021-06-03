На Eвро-2020 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии

В сборной Украины за рубежом играют 8 футболистов

  • 03.06.2021 01:22
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На Eвро-2020 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

403 участника Евро-2020 (63,8%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Всего одному местному кадру нашлось место в заявках Словакии и Финляндии. В то же время только тремя легионерами обошлась Англия. Наша сборная в основном укомплектована футболистами из украинских команд. За рубежом играют лишь 8 человек: Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Роман Яремчук - в Бельгии, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко - в Англии, Руслан Малиновский - в Италии и Александр Зубков - в Венгрии.

Количество легионеров в командах-участницах EURO-2020

Сборная

Легионеры

 

Словакия

25

(96,2%)

Финляндия

25

(96,2%)

Австрия

24

(92,3%)

Бельгия

24

(92,3%)

Сев. Македония

23

(88,5%)

Швеция

23

(88,5%)

Дания

22

(84,6%)

Польша

22

(84,6%)

Швейцария

22

(84,6%)

Португалия

20

(76,9%)

Уэльс

20

(76,9%)

Франция

20

(76,9%)

Хорватия

19

(73,1%)

Турция

15

(57,7%)

Шотландия

15

(57,7%)

Испания

14

(58,3%)

Венгрия

14

(53,9%)

Голландия

14

(53,9%)

Чехия

14

(53,9%)

Германия

9

(34,6%)

УКРАИНА

8

(30,8%)

Италия

4

(15,4%)

Россия

4

(15,4%)

Англия

3

(11,5%)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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