На Eвро-2020 наименьшее число легионеров в рядах сборной Англии

403 участника Евро-2020 (63,8%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Всего одному местному кадру нашлось место в заявках Словакии и Финляндии. В то же время только тремя легионерами обошлась Англия. Наша сборная в основном укомплектована футболистами из украинских команд. За рубежом играют лишь 8 человек: Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Роман Яремчук - в Бельгии, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко - в Англии, Руслан Малиновский - в Италии и Александр Зубков - в Венгрии.

Количество легионеров в командах-участницах EURO-2020