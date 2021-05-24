Без Рамоса и игроков Реала. Испания огласила состав на Евро-2020

Стала известна заявка на чемпионат Европы-2020 национальной сборной Испании, которая на групповом этапе сразится с командами Швеции, Польши и Словакии.



Нужно отметить, что в составе отсутствуют игроки «Реала», в том числе и многолетний лидер сборной Серхио Рамос.



Заявка сборной Испании на Евро:



Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес;



Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта;



Полузащитники: Маркос Льоренте, Серджи Бускетс, Родри, Педри, Тиаго Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Микель Ойарсабаль, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.



Нападающие: Альваро Мората, Жерар Морено.