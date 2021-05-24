Без Рамоса и игроков Реала. Испания огласила состав на Евро-2020

Невозможное возможно

  • 24.05.2021 13:50
  • 4130 просмотров
  • 14 комментариев
Без Рамоса и игроков Реала. Испания огласила состав на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка на чемпионат Европы-2020 национальной сборной Испании, которая на групповом этапе сразится с командами Швеции, Польши и Словакии.
 
Нужно отметить, что в составе отсутствуют игроки «Реала», в том числе и многолетний лидер сборной Серхио Рамос.  
 
Заявка сборной Испании на Евро:
 
Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес;
 
Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта;
 
Полузащитники: Маркос Льоренте, Серджи Бускетс, Родри, Педри, Тиаго Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Микель Ойарсабаль, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.
 
Нападающие: Альваро Мората, Жерар Морено.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.05.2021 14:55
    0
    Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    В якому моменті Реал провалив сезон? Коли Аталанту і Лівер на одному диханні пройшли, чи коли постало питання вийти з групи з 1 місця за два тури до кінця, чи чемпіонат програли в останьому турі, вигравши по ходу сезону В Барси і Атлетіко? Тай по грі навіть класно грали, в порівняні з тим же Ювентусом то космос гра
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:48
    0
    Ой ну потом опять будут прыгать после очередного провала Все сборные им спасибо скажут.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 14:44
    0
    Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    А Барса не провалила? Але гравці Барси є...
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 14:44
    0
    Ну вот яркий пример когда тренер знает всех испанских игроков и их возможности.
    Нам до такого далеко
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    Oles Bodnar
      Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    0
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 24.05.2021 14:41
    0
    А супер-лигой вы этого не связываете? Это месть фифа
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.05.2021 14:35
    +6
    Не вызвать ни одного игрока Реала ... это конечно зашквар.
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    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.05.2021 14:20
    +7
    Максимум 1/4 с таким составом
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    vital
    online
      vital, 24.05.2021 14:19
    +3
    KARABAS55, 24.05.2021 14:13
    Ну на счёт Рамоса я в замешательстве. Это один из лучших центр беков в мире, неужели есть кто в Испании по круче него???
    Так Реал останні місяці грав без Рамоса, який травмований. А що є інфа що Рамос відновився і готовий грати на Євро? По інших іспанцях у Реалі не можу нічого сказати, бо не слідкую за цим клубом.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.05.2021 14:15
    0
    А у нас, ну вы все сами знаете
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    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:13
    +8
    Ну на счёт Рамоса я в замешательстве. Это один из лучших центр беков в мире, неужели есть кто в Испании по круче него???
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 24.05.2021 14:01
    -4
    Ну і правильно, визиває тренер тих хто ГРАЄ, а не раніше ЗАСЛУЖИВ, як в нас люблять
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:13
    +8
    Ну на счёт Рамоса я в замешательстве. Это один из лучших центр беков в мире, неужели есть кто в Испании по круче него???
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 24.05.2021 14:20
    +7
    Максимум 1/4 с таким составом
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.05.2021 14:35
    +6
    Не вызвать ни одного игрока Реала ... это конечно зашквар.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.05.2021 14:19
    +3
    KARABAS55, 24.05.2021 14:13
    Ну на счёт Рамоса я в замешательстве. Это один из лучших центр беков в мире, неужели есть кто в Испании по круче него???
    Так Реал останні місяці грав без Рамоса, який травмований. А що є інфа що Рамос відновився і готовий грати на Євро? По інших іспанцях у Реалі не можу нічого сказати, бо не слідкую за цим клубом.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 14:56
    +1
    KARABAS55, 24.05.2021 14:13
    Ну на счёт Рамоса я в замешательстве. Это один из лучших центр беков в мире, неужели есть кто в Испании по круче него???
    В последней игре с ВИЛЬЯРЕАЛОМ он не играл, но он на замене уже был, как бы восстановился. Тем более до Евро ещё время чуть позволяет, форму смог ещё набрать.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 24.05.2021 15:00
    0
    Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    Реал до последней игры боролся за 1 место, и он выиграл последнюю игру, но Атлетико тоже её выиграл. Привыкли что если Реал не взял УШАСТОГО, то всё провалил сезон.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.05.2021 14:55
    0
    Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    В якому моменті Реал провалив сезон? Коли Аталанту і Лівер на одному диханні пройшли, чи коли постало питання вийти з групи з 1 місця за два тури до кінця, чи чемпіонат програли в останьому турі, вигравши по ходу сезону В Барси і Атлетіко? Тай по грі навіть класно грали, в порівняні з тим же Ювентусом то космос гра
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 14:48
    0
    Ой ну потом опять будут прыгать после очередного провала Все сборные им спасибо скажут.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 14:44
    0
    Oles Bodnar, 24.05.2021 14:41
    Логічно - Реал провалив сезон, більшість гравців, які дійсно грали в Реалі - не Іспанці. Тільки в нас Марлоси, Кривцови і ко, недоторкані.
    А Барса не провалила? Але гравці Барси є...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 14:44
    0
    Ну вот яркий пример когда тренер знает всех испанских игроков и их возможности.
    Нам до такого далеко
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 24.05.2021 14:41
    0
    А супер-лигой вы этого не связываете? Это месть фифа
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.05.2021 14:15
    0
    А у нас, ну вы все сами знаете
    Ссылка
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