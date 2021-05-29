Уэльса в АПЛ не будет. Брентфорд обыграл Суонси и вышел в Премьер-лигу

В Лондоне на «Уэмбли» состоялся решающий матч плей-офф Чемпионшипа.

«Брентфорд» обыграл «Суонси» (2:0) и вышел в Премьер-лигу. Таким образом, команд из Уэльса в АПЛ в следующем сезоне не будет.

Напомним, повышаются в классе также «Норвич» и «Уотфорд», а из АПЛ вылетели «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионшип

Финал плей-офф. Лондон, 29 мая

«Брентфорд» – «Суонси» – 2:0

Голы: Иван Тони, 10 (пен), Эмилиано Маркондес, 20.

Удаление: Фултон, 65 (Суонси)