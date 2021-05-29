Уэльса в АПЛ не будет. Брентфорд обыграл Суонси и вышел в Премьер-лигу

В Лондоне на «Уэмбли» состоялся решающий матч плей-офф Чемпионшипа.
«Брентфорд» обыграл «Суонси» (2:0) и вышел в Премьер-лигу. Таким образом, команд из Уэльса в АПЛ в следующем сезоне не будет.
Напомним, повышаются в классе также «Норвич» и «Уотфорд», а из АПЛ вылетели «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».
Чемпионшип
Финал плей-офф. Лондон, 29 мая
«Брентфорд» – «Суонси» – 2:0
Голы: Иван Тони, 10 (пен), Эмилиано Маркондес, 20.
Удаление: Фултон, 65 (Суонси)
𝙒𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄𝙀𝙍 𝙇𝙀𝘼𝙂𝙐𝙀#BrentfordFC #BeeTogether 🐝 pic.twitter.com/OlsPspeZMw— Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2021
Источник — Sport.ua
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