Он не забил пенальти. Мората обратился к болельщикам после поражения

Испанский форвард поблагодарил за поддержку

  • 07.07.2021 07:34
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Он не забил пенальти. Мората обратился к болельщикам после поражения
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4).

Форвард испанцев Альваро Мората после игры обратился к болельщикам. Футболист сравнял счет в игре, но в серии пенальти не забил.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и всей Испании, это была моя мечта, наша мечта. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в Instagram.

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Источник — Sport.ua

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