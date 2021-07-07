Он не забил пенальти. Мората обратился к болельщикам после поражения

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4).

Форвард испанцев Альваро Мората после игры обратился к болельщикам. Футболист сравнял счет в игре, но в серии пенальти не забил.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и всей Испании, это была моя мечта, наша мечта. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в Instagram.