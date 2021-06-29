Эпичный день на Евро, вылет Франции, Арсенал хочет купить Яремчука

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 июня.
1. Безумие на Евро продолжается! Франция по пенальти проиграла Швейцарии. В четвертьфинал с трудом вышли подопечные Петковича.
2. Безумие и драматизм в Копенгагене. Испания вырвала победу у Хорватии. «Фурия Роха» вышла в 1/4 финала чемпионата Европы.
3. Лондонский Арсенал готов выложить за Яремчука 20-25 миллионов евро. В АПЛ может стать на одного украинца больше.
4. «Кулач в Динамо на просмотре». Эксперт рассказал о ситуации с форвардами. Владислав Кулач не подписал контракт с киевским клубом.
5. ШЕВЧЕНКО: «Шведы в парке аттракционов? Нам не разрешили покидать отель». 29 июня сборная Украины проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
6. Езжай немедленно. Луческу готов отпустить Супрягу в Италию. На молодого форварда претендует «Торино».
7. Швеция: играют без мяча, мало бьют по воротам, плохо пасуют – но красавцы. Все, что нужно знать о сопернике сборной Украины по 1/8 финала Евро-2020.
8. Предсказание Луческу. Кто выиграет Евро-2020? Коуч «Динамо» поделился прогнозом на триумфатора нынешнего чемпионата Европы.
9. Безальтернативный Джокович, новые правила и бешеная интрига у женщин. Превью к Уимблдону.
10. Деян Кулушевски: славянский швед с ценником 40 миллионов. Алексей Рыжков рассказывает о талантливом шведском вингере с северомакедонскими корнями.
Источник — Sport.ua
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