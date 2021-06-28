Деян Кулушевски: славянский швед с ценником 40 миллионов

Рано или поздно идол шведских футбольных фанатов Златан Ибрагимович все-таки завершит карьеру игрока, и место лидера сборной (и властителя фанатских дум) станет вакантным. Как по мне, наибольшие шансы занять эту нишу имеет Деян Кулушевски. Собственно, сам факт прошлогоднего приобретения этого игрока «Ювентусом» за более чем 35-миллионную сумму свидетельствует о потенциале парня. Добавлю, что и продавец – «Аталанта» – вряд ли пожалела об этом трансфере, ведь в свое время выложила за перспективного шведа славянского происхождения каких-то 3,5 млн евро.

У вас продается славянский швед?

Воспитанник стокгольмского клуба «Броммапойкарна» (родители привели его в детскую команду этого клуба в 6-летнем возрасте) быстро обнаружил в себе исключительные футбольные способности. Уже в 16-летнем возрасте он покинул родительский дом и заключил соглашение с итальянской «Аталантой». Боссы бергамского клуба разглядели в парне жажду борьбы, физическую мощь, умение отдать точный длинный пас и подержать мяч, прикрыть его корпусом и в то же время хорошие скоростные данные. Но продемонстрировать эти свои достоинства в составе «Королевы провинциалов» Кулушевски не довелось: широкому зрителю он стал известен благодаря аренде в «Парму». Именно в составе «крестоносцев» Деян принялся реализовывать свой нерядовой талант. В сезоне-2019/2020 он стал одним из лидеров желто-синих и обратил на себя внимание «Старой Синьоры». В начале 2020-го туринцы не пожалели 35-миллионной суммы на то, чтобы выкупить талантливого вингера у «Аталанты», однако еще в течение полугода действовало арендное соглашение с «Пармой», и рыжеголовый парень прилежно поработал на пармезанцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски в составе Пармы

Сезон-2020/2021 славянский швед начал уже в «Ювентусе». Правда, бьянко-нери были совсем не те, что в предыдущие сезоны. Это раньше конкуренты смотрели на них завистливым глазом, а теперь… Команда, возглавляемая Андреа Пирло, потеряла какой-то внутренний стержень, а неопытный наставник не смог собрать воедино достоинства своих игроков. Поговаривали и о непонимании между ним и Деяном (однако не хочу здесь лишний раз порицать легендарного футболиста, но еще не очень умелого тренера). Тем не менее, Кулушевски выходил на поле регулярно, но 4 гола и 3 голевые передачи за 35 матчей в серии А – не выдающийся результат. В Лиге чемпионов вспомнить можно разве что ассист шведа в матче против киевского «Динамо». В то же время, в Кубке Италии у Деяна, как, собственно, и в целом у «Ювентуса» все пошло куда лучше: за 5 матчей и 469 минут на поле швед отметился тремя голами и тремя ассистами и добыл своей второй (перед этим был еще и Суперкубок Италии) итальянский трофей. Общее впечатление: «Парма» от отсутствия Кулушевски существенно проиграла, а «Ювентус» от присутствия шведа не особо выиграл. Однако, как бы то ни было, а перспектива у Деяна в черно-белой форме есть. Новый-старый «алленаторе» «Юве» Массимилиано Аллегри, как по мне, способен вывести парня на новый уровень, расширить его тактический диапазон и помочь реализовать свои наилучшие качества.

За сборные

Это теперь Кулушевски – важный элемент шведского командного механизма, а все могло быть совсем по-другому, ведь в 16-летнем возрасте Деян дебютировал в составе сборной тогда еще не Северной, а просто Македонии U-16 (перед этим, правда, отыграл дважды за сборную Швеции U-15). И как дебютировал: 6 голов в 5 матчах! Однако позже Деян все-таки сделал выбор в пользу своей родины, а не родины родителей. Уроженец Стокгольма последовательно прошел все возрастные группы (разве что, может, в U-18 не был замечен) в сборных крупнейшей скандинавской страны. А 18 ноября 2019 году дебютировал в составе главной команды Швеции в возрасте 19-ти с половиной лет. Через год этнический северомакедонец забил и первый гол за сборную в Лиге Наций (не кому-нибудь, а вице-чемпионам мира – хорватам!)

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Путь Деяна на нынешнее Euro не был устлан розами. Коронавирус поставил под сомнение его перспективы сыграть на европейском футбольном форуме. Не судьба? Но фортуну следует уметь привлечь, выпестовать, чем, собственно, и занимается Кулушевски в течение своей карьеры что в родном, но скромном стокгольмском клубе, что в итальянских важняках. Деян быстро оправился и все-таки попал в заявку команды. В решающей (и не только для непосредственных участников матча, как оказалось) игре группового этапа против поляков высоченный (186 см) парень с рыжими волосами вышел на замену, отметился двумя голевыми и одной почти голевой передачами (как же своевременно он их сделал!), заставил соперника (Камила Глика) сфолить на себе и получить предупреждение (умеет швед развернуться и прикрыть мяч корпусом, чего там!) и продемонстрировал необыкновенную жажду борьбы, пытаясь незадолго до финального свистка догнать почти безнадежный мяч близ углового флажка. Последствия коронавируса, похоже, Кулушевски успешно преодолел!

Амплуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски против Френки Де Йонга

Игровое амплуа Деяна определить не так-то просто. Правый вингер – да, это его роль во многих клубных командах. Однако в зависимости от того, на какой минуте он выходит на поле, Кулушевски может сыграть и оттянутого форварда, и центрнапа, и атакующего полузащитника, да даже левого вингера или чуть ли не в опорной зоне! Однако именно как правый вингер он, на мой взгляд, наиболее эффективен. Интерес британских клубов к шведскому уникуму не ослабевает. В разные времена им интересовались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а манкунианцы и теперь не скрывают своего желания заполучить этот талант для реализации своих амбициозных целей. Еще в апреле руководители «Ювентуса» громко твердили о том, что Кулушевски не продается. Однако кто знает, как изменятся планы туринских верховод по окончании Euro-2020…

Алексей РЫЖКОВ