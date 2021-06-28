«Кулач в Динамо на просмотре». Эксперт рассказал о ситуации с форвардами

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что форвард Владислав Кулач отправился с «Динамо» на сбор только на просмотр. Контракта еще нет.

«Кулач не договорился с «Ворсклой» по условиям контракта. В «Динамо» он на просмотре. Игорь Суркис сказал, что пока Влада просматривают. Беседин сейчас в сборной, и будут смотреть Кулача. У «Динамо» остаются вопросы с форвардами. На Соля точно не рассчитывают».

«Хотят понять, может ли Влад быть конкурентоспособным в команде. Луческу решил посмотреть на этого игрока», - сказал Цыганык.

В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата.