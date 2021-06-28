«Кулач в Динамо на просмотре». Эксперт рассказал о ситуации с форвардами

Владислав Кулач не подписал контракт с киевским клубом

  • 28.06.2021 18:51
  • 3255 просмотров
  • 9 комментариев
«Кулач в Динамо на просмотре». Эксперт рассказал о ситуации с форвардами
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Журналист Игорь Цыганык рассказал, что форвард Владислав Кулач отправился с «Динамо» на сбор только на просмотр. Контракта еще нет.

«Кулач не договорился с «Ворсклой» по условиям контракта. В «Динамо» он на просмотре. Игорь Суркис сказал, что пока Влада просматривают. Беседин сейчас в сборной, и будут смотреть Кулача. У «Динамо» остаются вопросы с форвардами. На Соля точно не рассчитывают».

«Хотят понять, может ли Влад быть конкурентоспособным в команде. Луческу решил посмотреть на этого игрока», - сказал Цыганык.

В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 19:50
    -1
    BekXanov, 28.06.2021 19:22
    Этого явно никто не знает кроме единиц)Всё что связано с зарплатами футболистов у нас чёрная дыра)))
    Это да )
    Ну вообще в Ворскле наверное ж где то 10 ка евро в месяц потолок ? Приблизительно.
    А Кулач небось решил , что столько хочет в неделю теперь .
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    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 28.06.2021 19:49
    0
    Ожидание: Возьмут крутого Бупендзу
    Реальность: Кулач на пэрэгляди
    :D
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    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:22
    +1
    __Funny_Cat, 28.06.2021 19:14
    А сколько у него было и сколько хочет ? Есть инфа ?
    Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
    Этого явно никто не знает кроме единиц)Всё что связано с зарплатами футболистов у нас чёрная дыра)))
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:21
    0
    kylt_lichnosti, 28.06.2021 19:15
    Он отблагодарил клуб своими голами. Деньги вещь важная, а футбольный век короток. Плюс, возможно, он хочет попробовать себя на более высоком уровне.
    А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
    Кулачу предложили улучшеный контракт в разы но не сверх того что может бюджет.По розумному.Так что ни за какие меньшие деньги речи не идёт.И заиграл он только в Ворскле .Куда он уходил у него провал.Последний раз он ушёл получил травму и не играл.Ворскла забрала и стал лучший бомбардиром и поставили на ноги.Он форвард ,деньги важная штука но важно также играть и прогрессировать.Ворскла дала это всё ему.Наши многие фуболисты не понимают что у них за уровень и реальность
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.06.2021 19:15
    +5
    BekXanov, 28.06.2021 19:09
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    Он отблагодарил клуб своими голами. Деньги вещь важная, а футбольный век короток. Плюс, возможно, он хочет попробовать себя на более высоком уровне.
    А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 19:14
    0
    BekXanov, 28.06.2021 19:09
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    А сколько у него было и сколько хочет ? Есть инфа ?
    Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:09
    0
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 28.06.2021 19:06
    -1
    Прекращайте этого клоуна называть экспертом. У меня возле пивнухи по вечерам куча таких экспертов стоит!!!!!!
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    VsemDobra
      VsemDobra, 28.06.2021 19:05
    +1
    ну хоть в Швейцарию съездит
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.06.2021 19:15
    +5
    BekXanov, 28.06.2021 19:09
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    Он отблагодарил клуб своими голами. Деньги вещь важная, а футбольный век короток. Плюс, возможно, он хочет попробовать себя на более высоком уровне.
    А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:22
    +1
    __Funny_Cat, 28.06.2021 19:14
    А сколько у него было и сколько хочет ? Есть инфа ?
    Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
    Этого явно никто не знает кроме единиц)Всё что связано с зарплатами футболистов у нас чёрная дыра)))
    Ссылка
    VsemDobra
      VsemDobra, 28.06.2021 19:05
    +1
    ну хоть в Швейцарию съездит
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 28.06.2021 19:49
    0
    Ожидание: Возьмут крутого Бупендзу
    Реальность: Кулач на пэрэгляди
    :D
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:21
    0
    kylt_lichnosti, 28.06.2021 19:15
    Он отблагодарил клуб своими голами. Деньги вещь важная, а футбольный век короток. Плюс, возможно, он хочет попробовать себя на более высоком уровне.
    А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
    Кулачу предложили улучшеный контракт в разы но не сверх того что может бюджет.По розумному.Так что ни за какие меньшие деньги речи не идёт.И заиграл он только в Ворскле .Куда он уходил у него провал.Последний раз он ушёл получил травму и не играл.Ворскла забрала и стал лучший бомбардиром и поставили на ноги.Он форвард ,деньги важная штука но важно также играть и прогрессировать.Ворскла дала это всё ему.Наши многие фуболисты не понимают что у них за уровень и реальность
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 19:14
    0
    BekXanov, 28.06.2021 19:09
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    А сколько у него было и сколько хочет ? Есть инфа ?
    Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 19:09
    0
    Кулач пришёл в Ворсклу нулячим после травмы.Никому нафиг не нужный.Ворскла второй раз приняла дала шанс восстановила и он снова заиграл.ВТОРОЙ РАЗ !Но человеку видимо не доходит что больше играть он нигде не будет.И заломил просто нереальный контракт в благодарность клубу.Человечку пошёл 29 год.А ума так и не набрался.
    Ссылка
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