«Кулач в Динамо на просмотре». Эксперт рассказал о ситуации с форвардами

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что форвард Владислав Кулач отправился с «Динамо» на сбор только на просмотр. Контракта еще нет.
«Кулач не договорился с «Ворсклой» по условиям контракта. В «Динамо» он на просмотре. Игорь Суркис сказал, что пока Влада просматривают. Беседин сейчас в сборной, и будут смотреть Кулача. У «Динамо» остаются вопросы с форвардами. На Соля точно не рассчитывают».
«Хотят понять, может ли Влад быть конкурентоспособным в команде. Луческу решил посмотреть на этого игрока», - сказал Цыганык.
В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Источник — Циганик LIVE
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Ну вообще в Ворскле наверное ж где то 10 ка евро в месяц потолок ? Приблизительно.
А Кулач небось решил , что столько хочет в неделю теперь .
Реальность: Кулач на пэрэгляди
:D
Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
Реальность: Кулач на пэрэгляди
:D
А играть за клуб "из благодарности", за меньшие деньги - такое себе занятие. Через пару лет никто и не вспомнит, а если и вспомнит, то только у виска пальцем покрутит.
Чисто ради праздного любопытства интересуюсь
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