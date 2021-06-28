Швеция: играют без мяча, мало бьют по воротам, плохо пасуют – но красавцы

Сборная Швеции сделала главный вклад в историческое событие для сборной Украины – выход в плей-офф Евро-2020. Команда Андерссона переиграла в последнем групповом туре поляков 3:2 (а команда Энрике в параллельной встрече разгромила словаков), что позволило нашей команде попасть в четверку лучших сборных, финишировавших на третьем месте. По иронии судьбы, именно сборная Швеции в 1/8 финала станет нашим соперником.

В Украине таким соперником остались довольны. Мол, могло быть намного хуже. Да, хуже действительно могло быть (к примеру, занявшая второе место в нашей группе Австрия попала на Италию), но недооценивать «Тре крунур» категорически нельзя. Хотя бы потому, что эта команда заняла в своей непростой группе первое место.

Кстати, в Швеции соперником по 1/8 финала тоже остались довольны. Скандинавы считают, что было бы намного хуже играть в 1/8 финала против Хорватии, нежели против Украины. На чем же зиждется шведская вера в себя – давайте разбираться.

Главный тренер

Ян Олаф Андерссон, он же просто Янне Андерссон, по скоромным меркам шведского клубного футбола был весьма скромным футболистом. Он выступал на позиции форварда в командах из низших дивизионов. Игровую карьеру завершил рано, сразу же переквалифицировавшись в тренера. Поначалу и на этом поприще не находил признания, ведь тренировал малоизвестные коллективы. Но в 2011 году Андерссон пошел на повышение, возглавив «Норрчепинг». Через четыре года команда выиграла золотые медали чемпионата Швеции. Впервые за последние 25 лет. После пяти лет работы в этом клубе Янне позвали в главную команду страны.

Швеция как раз провалилась на Евро-2016, и вместо Эрика Хамрена руководители шведской футбольной федерации достаточно неожиданно выбрали в качестве главного тренера сборной не раскрученного и мало узнаваемого наставника. Тем не менее, именно под руководством Андерссона начался медленный, но ощутимый ренессанс сборной Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янне Андерссон

На ЧМ-2018 шведы попали со второго места в отборочной группе, оставив за бортом сборную Нидерландов, а в стыковых поединках выбили саму Италию. До этого шведы, имея в своем составе Ибрагимовича, дважды подряд пропускали чемпионаты мира.

И на самом Мундиале команда Андерссона по-настоящему блеснула: сначала выиграла группу с Германией, Мексикой и Южной Кореей, а затем пробилась в четвертьфинал.

Без шума и пыли шведы пробились и на Евро-2020. Этот турнир мог стать последним крупным состязанием для Ибрагимовича, который решил вернуться в сборную, но травма Златана оставила его за бортом чемпионата Европы.

Тем не менее, без своего «Бога» сборная Швеции не выглядит хуже. Скорее даже наоборот. Потому что нынешняя Швеция – это, прежде всего, коллектив единомышленников, в котором никто не тащит одеяло на себя. Уж простите за достаточно банальную фразу, но именно так и есть. Вот что сказал по данному поводу опытный Гранквист: «После прихода Янне мы все согласились с его важными принципами. Мы поняли, как нужно действовать на поле и вне его – команда важнее всего остального. Вы можете заметить, что на поле каждый из нас работает изо всех сил – и в атаке, и в обороне. Желание пахать – реально символ нашей команды».

Игровая дисциплина, работа на общую цель, отличный микроклимат, четкая игровая модель – вот то, что Янне Андерссон привил сборной Швеции. И его методы действительно работают.

Игровая модель

Господствующей моделью в последнее время на континенте является «голландская» схема 4-3-3, по которой играет даже сборная Украины, тогда как более привычная для команд типа нашей схема 4-4-2 считается сейчас едва ли не пережитком прошлого. Тем не менее, шведы играют именно по этой, «олдскульной» схеме. И играют достаточно хорошо.

Кроме «один за всех и все за одного», а также «желания пахать», нынешнюю «желто-синюю» сборную отличает потрясающая компактность в центре поля и защите и ставка на вертикальные передачи вперед, позволяющие выводить атакующих игроков на свободное пространство. В структурных построениях «Тре крунур» важное место занимают крайние защитники, которые часто подключаются к атакам, и вингеры, которые умеют вовремя смещаться с флангов в центр.

Если сравнивать сборную Швеции на ЧМ-2018 и на Евро-2020, то можно найти немало отличий. В нынешней команде появилось сразу десять игроков, которых не было на Мундиале. В первую очередь «молодая кровь» понадобилась в полузащите и нападении. В команде появились 21-летние Александер Исак и Деян Кулусевски. А вот защитная линия осталась прежней – опытной и возрастной. Но достаточно надежной.

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Кстати, сборная Швеции – одна из самых возрастных команд на Евро-2020. Ее средний возраст – 29,2 года. И это ведь без Ибрагимовича! Однако, невзирая на столь почтенные показатели, подопечные Андерссона отличаются запредельной работоспособностью. Если взять для примера три матча команды на Евро-2020, то по общему километражу шведы перебегали всех трех своих оппонентов (испанцев, словаков и поляков). Их общая дистанция пробега в игре против «Фурии Рохи» составила 113,5 километров, тогда как у команды Энрике было «лишь» 110,7 км. В принципе, такой высокий показатель неудивителен для команды, которая лишь 15 процентов владела мячом. Но и в следующем матче – против сборной Словакии, и в игре против Польши, в которых владение мячом шведами было более приличным, хоть и все равно проигранным (60 на 40 в пользу Польши и 57 на 43 в пользу Словакии), команда Андерссона тоже перебегала оппонентов.

Следовательно, нужно признать, что «Тре крунур» просто отлично готовы функционально. И если эту готовность брать на срезе с показателями сборной Украины, но сравнение будет явно не в пользу национальной нашей команды. Мы помним, как в двух последних матчах подопечные Шевченко выдохлись после 60-й минуты матчей, а суммарный их километраж не был выше 107 км. То есть, если говорить проще, там, где наши выдыхались, шведы только включали свое второе дыхание.

И вот еще одно показательное сравнение двух сборных с одинаковой цветовой гаммой. Швеция на Евро-2020 и на сантиметр не отходит от схемы 4-4-2. Не важно, нужно удерживать ничью, как в стартовом поединке, или удерживать победу, как во втором туре, или вырывать победу, как в туре последнем – подопечные Андерссона не перестраиваются по ходу матча на иную формацию, а четко следуют «инструкции». О нашей сборной такого не скажешь, ведь практически во всех трех поединках команда пыталась видоизменяться в атаке, когда игроки менялись позициями. В итоге план Шевченко на игру не сработал, а план Андерссона – сработал.

Да, Швецию можно упрекать не только в сознательной игре «вторым номером», что идет во вред со зрелищностью, но и в иных тактических прорехах. В частности, показатель точности передач команды в трех турах – чуть выше 66 процентов. Это один из худших результатов. Наша команда, для сравнения, обладает показателем порядка 85 процентов. Украина чаще Швеции била по воротам соперника, лучше держала мяч, у наших лучший показатель удачных ТТД. И что, Украине это в итоге помогло? А вот Швеция своего добилась.

Лидеры

Не было счастья, так несчастье помогло – без Ибрагимовича результаты сборной Швеции лучше, чем с ним. О выходе в четвертьфинал ЧМ-2018 было упомянуто выше. Без Златана «Тре крунур» вышли и в плей-офф Евро-2020, и останавливаться на достигнутом явно не собираются.

Нынешняя Швеция – очень ровная команда. Однако по итогам группового раунда можно выделить, как минимум, троих футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Ольсен

Сразу нужно отметить уверенную игру вратаря Ольсена. В стартовом поединке Робин трудился, как белка в колесе. Испанцы нанесли 13 ударов по воротам, с которых пять были в створ, но шведский кипер оказался непробиваемым. Отстоял он на «ноль» и против Словакии. Однако в этот раз соперник не смог попасть хотя бы раз в рамку ворот – респект обороне. В игре третьего тура Ольсену пришлось туго – пропустил сразу два гола. Но в данном случае нужно признать, что оба точных удара – это не следствие ошибок вратаря, а результат высочайшего индивидуального мастерства Левандовского.

Без Ибрагимовича святое место в атаке пустовало недолго. Главным действующим лицом нападения сборной стал Форсберг. На счету 29-летнего вингера «Лейпцига» - три из четырех голов сборной. Пару-тройку лет назад Эмиля называли будущей звездой европейского футбола, но до этого статуса он не дотянул. В силу разных причин, и сложного характера в том числе. Но в сборной Форсберг ведет себя положительно и правильно, подчинив собственное эго более высокой цели.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить Исака. 21-летний форвард провел отличный клубный сезон – в «Сосьедаде», забив 17 мячей. В первую очередь результативная игра юного шведа позволила команде пробиться в Лигу Европы, а самому Исаку позволила попасть на радар «Барселоны». Трудно поверить, что два года назад этот парень прозябал на скамейке голландского «Виллем II». В игре против испанцев Исак создал две отличные возможности открыть счет. В матче против словаков он вообще куражился – нанес пять ударов по воротам, запомнился отменным дриблингом. Неплохо он отыграл и против поляков. Кажется, что вот-вот, и его «прорвет», начнет забивать и на Евро.

Пускай это будет не в игре против Украины.

Но то, что нам придется очень сложно в матче против этого опытного и обученного оппонента – это как пить дать.